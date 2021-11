கடும் வெள்ளத்தில் மூழ்கிய திருப்பதி

இயற்கையின் பேரழகு திருப்பதி தேவஸ்தானம் / Tirupati Devasthanam is the beautiful rain water falls of nature#farming #nature #falls #thirupathi pic.twitter.com/EegmRFVgNm

— Mahendran Nagaraj (@CrownMahe87) November 19, 2021