31 வயதான டாய் யுஜிங், தனது தோழியின் பிறந்தநாளைக் கொண்டாட ஒரு சிறந்த வழியைக் கண்டுபிடித்ததாக நினைத்தார்: சிங்கப்பூரில் அனைத்து நுழைவுச்சீட்டுகளும் விற்றுத் தீர்ந்த தைவானிய ‘F*Forever’ இசைக்குழுவின் கச்சேரிக்கு, அசல் விலைக்கு அருகில் அமைந்த அடுத்தடுத்த இரு நுழைவுச்சீட்டுகள்.
ஆனால், டெலிகிராம் செயலியில் ஒரு விற்பனையாளருக்குப் பணத்தை மாற்றிய பிறகு, கணக்காளராகப் பணிப்புரியும் அந்த சிங்கப்பூரர் $700க்கு மேல் இழக்க நேரிட்டது. ‘பேநவ்’ பணப் பரிவர்த்தனை சேவை மூலம் பணம் செலுத்தியது தனக்குப் பாதுகாப்பான உணர்வைத் தந்ததாக அவர் கூறுகிறார்.
டாய் நுழைவுச்சீட்டுகளைப் பெறவே இல்லை.
ஆகஸ்ட் 15 நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு இது தொடங்கியது என்று அவர் நினைவுகூர்கிறார். F*Forever நுழைவுச்சீட்டுகளை வாங்க, விற்க அல்லது பரிமாறிக் கொள்ள விரும்பிய 100க்கும் மேற்பட்ட ரசிகர்கள் இருந்த ஒரு டெலிகிராம் குழுவில், அவர் அடுத்தடுத்த இரண்டு இருக்கைகளைத் தேடினார்.
ஆண்டி என்ற பெயர் கொண்ட ஒரு விற்பனையாளர் அவரைத் தொடர்புகொண்டு, அத்தகைய இரு இருக்கைகளை தலா $358க்கு வழங்குவதாகக் கூறியதாக அவர் தெரிவிக்கிறார். அந்த நுழைவுச்சீட்டுகளின் படங்கள் அவருக்கு உண்மையானவையாகத் தோன்றின.
இருக்கைகள் மிக முக்கியமானவையாக இருந்தன. ஜூன் மாதத்தில் விற்பனை தொடங்கியபோது, டாயும் அவரது இரு தோழிகளும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ‘டிக்கெட்மாஸ்டர்’ தளம் மூலம் நுழைவுச்சீட்டுகளை வாங்கியிருந்தாலும், அவர்களின் இருக்கைகள் தனித்தனியாக இருந்தன.
நிகழ்ச்சி நடக்கும் நாளன்று பிறந்தநாள் கொண்டாடும் தனது ஒரு தோழி தனித்து அமரக்கூடாது என்று அவர் விரும்பினார்.
டாய் முதலில் ஒரு நுழைவுச்சீட்டுக்கு மட்டும் பணம் செலுத்தக் கேட்டார், ஆனால் நுழைவுச்சீட்டுகளை அனுப்புவதற்கு முன் இரண்டிற்கும் பணம் செலுத்த வேண்டும் என்பதில் விற்பனையாளர் பிடிவாதமாக இருந்ததாக அவர் கூறுகிறார்.
நேர நெருக்கடியால், டாய் பணத்தை அனுப்பினார்.
“கச்சேரிக்கு இன்னும் ஒரு வாரமே இருந்தது, மேலும் அடுத்தடுத்த இருக்கைகளைப் பாதுகாக்கும் வரை எனது நண்பர்களால் தங்களின் தற்போதைய நுழைவுச்சீட்டுகளை விற்க முடியவில்லை,” என்று அவர் கூறுகிறார்.
அதன்பின், ஆண்டி அவரை டெலிகிராமில் பிளாக் செய்து முடக்கினார். டாய் உடனடியாக இந்தச் சம்பவத்தைக் காவல்துறையிடம் புகாரளித்து, தனது வங்கியையும் தொடர்பு கொண்டார். ஆனால் பணம் பறிபோய்விட்டது என்று அவர் கூறுகிறார்.
‘FOMO’ ஐப் பயன்படுத்திக் கொள்ளுதல்
டாய் மட்டும் தனியாக இல்லை. 2026ஆம் ஆண்டின் முற்பாதியில் பதிவுசெய்யப்பட்ட 3,865 மின்-வணிக மோசடிகளில், 483 இசைக்கச்சேரி நுழைவுச்சீட்டுகள் தொடர்பானவை என்றும், இதனால் $328,000 இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது என்றும் சிங்கப்பூர் காவல்துறையின் தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.
இசைக்கச்சேரி நுழைவுச்சீட்டு மோசடிகளைக் கட்டுப்படுத்துவது கடினமாக இருக்கும் என்று காவல்துறையின் மோசடிப் பொதுக் கல்வி அலுவலகத்தின் துணை இயக்குநர் ஜெஃப்ரி சின் கூறுகிறார்.
அதிக தேவை, குறைந்த அளவிலான இருப்பு மற்றும் விரைவாகச் செயல்பட வேண்டிய கட்டாயம் ஆகியவற்றை வாங்குபவர்கள் எதிர்கொள்ளும்போது இத்தகைய மோசடிகள் பெரும்பாலும் நிகழ்கின்றன – இவை அனுபவமிக்க கச்சேரிப் பிரியர்களைக் கூட ஏமாற்றக்கூடிய சூழ்நிலைகளாகும் என்று அவர் விளக்குகிறார்.
“ஒரு நிகழ்ச்சி முழுமையாக விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டால், வாய்ப்பை இழந்துவிடுவோம் என்ற பயம் (Fear of Missing Out - FOMO) பகுத்தறிவு எச்சரிக்கையை மிஞ்சிவிடும்,” என்று அவர் கூறுகிறார்.
தங்கள் விருப்பமான கலைஞர்களைக் காண ரசிகர்கள் அதிகாரபூர்வமற்ற வழிகளை நாடக்கூடும் என்று அவர் மேலும் கூறுகிறார். நுழைவுச்சீட்டுகள் வரம்பிற்குட்பட்டவை, அதிக தேவை கொண்டவை அல்லது குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு மட்டுமே கிடைக்கும் என்று கூறி, வாங்குபவர்களை விரைவாகப் பணம் செலுத்த வைப்பதன் மூலம் மோசடிக்காரர்கள் இதைப் பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள்.
மறுவிற்பனை இசைக்கச்சேரி நுழைவுச்சீட்டுப் பட்டியல்களை அகற்றுவதற்காகக் கேரோசெல், ஃபேஸ்புக் மார்க்கெட்பிளேஸ் மற்றும் டிக்டாக் போன்ற தளங்களைக் காவல்துறை தொடர்புகொண்டுள்ளது.
டாயின் விஷயத்தில், அவர் F*Forever மறுஇணைப்பிற்காக 20 ஆண்டுகள் காத்திருந்தார். இந்தக் குழுவில் புகழ்பெற்ற தைவானிய ஐடல் நாடகமான மீட்டியார் கார்டன் (2001)ன் மூன்று முதன்மை நடிகர்கள் மற்றும் ராக் பேண்ட் மேடேயின் முன்னணிப் பாடகர் அசின் ஆகியோர் இடம்பெற்றிருந்தனர்.
சிங்கப்பூர் உள்ளரங்கில் ஆகஸ்ட் 14 முதல் 16 வரை நடைபெற்ற அவர்களின் மூன்று விற்றுத் தீர்ந்த நிகழ்ச்சிகள் 33,000 ரசிகர்களை ஈர்த்தன.
பாதுகாப்பு போன்ற தோற்றம்
‘பேநவ்’ மூலம் பணம் செலுத்தியதுதான் தான் எச்சரிக்கையைக் கைவிட்டதற்குக் காரணம் என்று டாய் கூறுகிறார்.
‘பேநவ்’ கணக்குகள் தொலைபேசி எண்கள் அல்லது அடையாள அட்டை போன்ற அடையாளங்காட்டிகள் மூலம் சிங்கப்பூரில் உள்ள ஒரு வங்கிக் கணக்கு அல்லது மின் கைப்பைகளுடன் இணைக்கப்பட்டிருப்பதால், பரிவர்த்தனையைக் கண்டுபிடிக்க முடியும் என்று அவர் நினைத்தார்.
ஆனால் ‘பேநவ்’ எண், தனித்துவ நிறுவன எண் (UEN), QR குறியீடு அல்லது காட்டப்படும் கணக்கு எதுவுமே பணம் பெறுபவர் உண்மையானவர் என்பதற்கான ஆதாரம் அல்ல என்று காவல்துறையின் சின் கூறுகிறார்.
UEN என்பது வணிகங்கள், தொண்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் சங்கங்கள் போன்ற அமைப்புகளுக்கு அரசாங்கத்தால் ஒதுக்கப்பட்ட ஓர் அதிகாரபூர்வ அடையாள எண்ணாகும்.
காவல்துறையால் ‘பேநவ்’ கணக்கு உரிமையாளரை அடையாளம் காண முடியும் என்றாலும், அந்த நபர் மோசடிக்காரராக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்று அவர் கூறுகிறார்.
அவர் விளக்குகிறார்: “மோசடிக்காரர்கள், குறிப்பாக ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட சிண்டிகேட்டுகளின் ஒரு பகுதியாக இயங்குபவர்கள், மோசடிப் பணத்தைப் பெறவும் மாற்றவும் பிற நபர்களுக்குச் சொந்தமான வங்கி அல்லது கட்டணக் கணக்குகளைப் பயன்படுத்தலாம்; இவர்கள் பொதுவாக ‘பண விநியோகிப்பாளர்கள்’ (money mules) என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள்.”
‘பேநவ்’ பாதுகாப்பானது என்று நம்பிய ஒரே பாதிக்கப்பட்ட நபர் டாய் மட்டும் அல்ல.
கடந்த அக்டோபரில் அமெரிக்க பாப் பாடகி மரியா கேரியின் சிங்கப்பூர் கச்சேரிக்கு சில மணி நேரங்களுக்கு முன்பு, தனியுரிமை காரணங்களுக்காக போல் என்று மட்டும் அழைக்கப்பட விரும்பும் 32 வயது சிங்கப்பூர் நிரந்தரவாசி, இணைய வர்த்தகத் தளமான கேரோசெல்லில் ஒரு நுழைவுச்சீட்டுப் பட்டியலுக்குப் பதிலளித்தார்.
சுயதொழில் செய்யும் மக்கள் தொடர்பு நிபுணரான போலிடம், ‘பேநவ்’ மூலம் UEN-க்கு $250 மாற்ற வேண்டும் என்று கூறப்பட்டது.
அவர் அதற்கேற்பப் பணம் அனுப்பினார், ஆனால் நுழைவுச்சீட்டைப் பெறவில்லை.
தான் சரியாகச் சரிபார்த்ததாக போல் நினைத்தார். கணக்கியல், நிறுவனக் கட்டுப்பாட்டு ஆணையத்தின் (ACRA) பிஸ்ஃபைல் தளத்தில் UEN-ஐத் தேடியதை அவர் நினைவுகூர்கிறார். அது ஒரு பதிவுசெய்யப்பட்ட கல்வி ஆதரவு நிறுவனத்திற்குச் சொந்தமானது. அதனால் அதைக் கண்டுபிடிக்க முடியும் என்று அவர் நினைத்தார்.
அவர் கூறுகிறார்: “மோசடிகளுக்கு எளிதில் இரையாகும் நபராக என்னை நான் கருதுவதில்லை. இந்த விற்பனை ‘பேநவ்’ UEN மூலம் நடந்தது என்பது, அது முற்றிலும் பாதுகாப்பானது இல்லை என்றாலும், எளிதில் ஏமாறக்கூடியவர் என்ற உணர்விலிருந்து என்னைச் சற்றே விலக்கி வைத்தது.”
போல் இந்த மோசடி குறித்துக் காவல் துறையில் புகாரளித்தார், ஆனால் அவருடைய பணம் கிடைக்கவில்லை.
தான் இன்னும் விழிப்புடன் இருந்திருக்க வேண்டும் என்று டாய் உணர்கிறார்.
ஆண்டியின் திரைப் படப்பிடிப்புகள் உண்மையான டிக்கெட்மாஸ்டர் தளத்தில் உள்ளவற்றிலிருந்து சற்று மாறுபட்டிருப்பதை அவர் பின்னர் உணர்ந்தார்.
கோலாலம்பூரில் நடந்த F*Forever கச்சேரியின் மகிழ்ச்சியில் இருந்தபோதே இந்த மோசடி நடந்தது.
“நான் முழு கவனத்துடன் செயல்படவில்லை,” என்று அவர் கூறுகிறார்.