இருமுறையும், பக்கவாதத்துக்கான அறிகுறிகளை உடனே அடையாளங்கண்டு 995 எண்ணைத் தொடர்புகொண்டார்

பக்கவாதத்தின் பிடியிலிருந்து கணவரைக் காப்பாற்றிய மனைவி

பக்கவாதத்தின் அறிகுறிகளைக் கண்டுபிடிக்கும் முறையையும் (F.A.S.T), பக்கவாதத்தைத் தடுக்கும் ஆரோக்கிய வாழ்க்கைமுறையையும் (S.M.A.R.T) வலியுறுத்துகிறது இவ்வாண்டின் தேசிய பக்கவாத விழிப்புணர்வு இயக்கம். F.A.S.T என்பது, முகம் தொங்குவது, கைகளில் பலவீனம், பேச்சுச் சிரமம், உடனடியாக 995ஐ அழைப்பது எனப் பக்கவாத அறிகுறிகளைக் கண்டறிய உதவும் வழிமுறையாகும். S.M.A.R.T வாழ்க்கைமுறை என்பது புகைப்பிடித்தலைத் தவிர்த்தல், ஆரோக்கிய உணவு, உடற்பயிற்சி, வழக்கமான மருத்துவச் சோதனைகள், பரிந்துரைக்கப்பட்ட மருந்தை உட்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது.
தன் மனைவி உடனடியாக 995 எண்ணை அழைத்ததாலும் அதைத் தொடர்ந்து குடும்பம், வேலையிடம், சிகிச்சையாளர் ஆதரவளித்ததாலும் இன்று பக்கவாதத்திலிருந்து மீண்டுவரும் மு இளங்கோ. - படம்: ரவி சிங்காரம்
ரவி சிங்காரம்

இருமுறை ஏற்பட்ட பக்கவாதத்திலிருந்து மீண்டுவருகிறார் திரு மு இளங்கோ, 46.

இன்று அவர் வேலைக்குச் செல்கிறார்; தாமாக நடக்கிறார்; சரளமாகப் பேசுகிறார் என்றால் அதற்குக் காரணம் அவரது மனைவி உடனடியாக 995 எண்ணை அழைத்ததே.

முதன்முறை பக்கவாதம் ஏற்பட்டது பிப்ரவரி 2024ல்.

“நான் படுத்தபடி மனைவியிடம் பேசிக்கொண்டிருந்தேன். என் பேச்சு புரியவில்லை என அவர் கூறினார். என் வாய் தொங்கியது, இடது கை, காலை நகர்த்தமுடியவில்லை. மனைவி உடனே 995 எண்ணை அழைத்தார்.

“சிங்கப்பூர்க் குடிமைத் தற்காப்புப் படை உடனடியாக முதலுதவி செய்து, என்னை சிங்கப்பூர்ப் பொது மருத்துவமனையின் அவசர சிகிச்சைப் பிரிவுக்கு அழைத்துச் சென்று, ரத்தக்கட்டை அகற்ற சிகிச்சையளித்தனர்,” என்றார் திரு இளங்கோ.

இரு மாதங்களிலேயே, திரு இளங்கோ குளித்துக்கொண்டிருந்தபோது மறுபடியும் பக்கவாதம் ஏற்பட்டது. அப்போதும் மனைவி சத்தம் கேட்டு, 995 எண்ணை அழைத்தார்.

பக்கவாதத்தால் பேச்சு, நினைவாற்றல், கவனம், உண்பதுகூட பாதிக்கப்பட்டன.

எப்படி நடப்பது என்பதைக்கூட மறுபடியும் கற்கவேண்டியிருந்த நிலையில், சிங்கப்பூர் பொது மருத்துவமனையின் தொழிற்சார் சிகிச்சையாளர் (occupational therapist) சில்வானா சூ சின்யி திரு இளங்கோவுக்குப் பேருதவியாக இருந்தார்.

“ஆரம்பத்தில் என்னால் இரு அடிகள்கூட எடுத்துவைக்க முடியவில்லை. சுவர் எங்கிருக்கிறது எனத் தெரியாது. படி ஏறுவது கடினமாக இருந்தது. மனைவி கையைப் பிடித்து நடந்து நடந்து, படிகளில் ஏறப் பழகினேன். ஆறு மாதங்களுக்குப் பின்புதான் என்னால் தானாக நடக்கமுடிந்தது. வேலைக்கு எப்படித் திரும்புவது என்பதற்குக்கூட திருவாட்டி சில்வானா நல்ல வழிகாட்டுதலளித்தார்,” என்றார் திரு இளங்கோ.

பேச்சு சிகிச்சைக்குச் சென்றதால், இன்று அவரால் இன்னும் சுலபமாகப் பேசவும் முடிகிறது.

இன்று திரு இளங்கோவால் குறிப்பிட்ட அளவுப் படிகளை ஏறி இறங்கமுடிகிறது; ஏழரை நிமிடத்துக்கு மேல் நிற்கமுடிகிறது. தொடர்ந்து, வார இறுதியில் செந்தோசாவில் நீரில் நின்று பயிற்சிசெய்கிறார்.
“என் குடும்பம் எனக்கு முழு ஆதரவளித்தது. மனைவி, என்னைக் குழந்தையைப்போல் பார்த்துக்கொண்டார்,” என்றார் திரு இளங்கோ.

மகன் உயர்நிலை இரண்டாம் வகுப்பு படித்துக்கொண்டிருந்தபோதுதான் திரு இளங்கோவுக்குப் பக்கவாதம் ஏற்பட்டது. “இது அவன் படிக்கும் வயது. முன்பு நான் அவருக்குச் சொல்லிக்கொடுத்துக்கொண்டிருந்தேன். ஆனால் இப்போது என்னாலேயே கவனம் செலுத்தமுடியவில்லை. மனைவி என்னையும் அவனையும் பார்த்துக்கொள்ளவேண்டியுள்ளது.

“கடைக்குச் செல்வது, வீட்டில் எதையாவது மேலே எடுத்துவைப்பது எனப் பல வேலைகளையும் மகன்தான் பார்க்கிறார். ஒரு பெரிய பாரத்தை இந்த வயதிலேயே அவனுக்குத் தந்துள்ளேன்,” எனக் கூறி வருத்தப்பட்டார் திரு இளங்கோ.

தனக்குப் பக்கவாதம் ஏற்பட்டபோதும், தான் பணியாற்றும் பன்னாட்டு நிறுவனத்தின் புரிந்துணர்வால் வேலையைத் தக்கவைத்துக்கொள்ளமுடிந்தது.

“வேலையிடத்தில் என்னைக் குறைவான மன உளைச்சலளிக்கும் வேலைக்கு மாற்றி உதவினர். நான் வெளிநாட்டவர் என்றாலும் என் கஷ்டகாலத்தில் என்னை அரவணைத்தனர்,” என்றார் திரு இளங்கோ.

ரயில் பயணச் சத்தத்தால் மனக்கலக்கம் ஏற்பட்டு, இரவில் அவரால் தூங்க இயலாததால், பெரும்பாலும் பேருந்திலும் டாக்சியிலும்தான் அவர் பயணம் செய்கிறார். நெடுநேரம் நிற்கமுடியாது என்பதால் ‘கேரிங் எஸ்ஜி கமியூட்டர்ஸ்’ அட்டைமூலம் தனக்கு இருக்கை தேவை என்பதைப் பிறருக்கு அவர் உணர்த்துகிறார்.

கூட்டமான இடங்களையும் அவர் தவிர்க்கிறார். விவோசிட்டி பேரங்காடிக்குச் சென்று கூட்டத்துக்குப் பழக முயன்றாலும், “எனக்கு எதிராக யாராவது வேகமாக நகர்ந்தால் தலைசுற்றும்,” என்றார் திரு இளங்கோ. தேவையின்றி யாரிடமும் தொலைபேசியில் பேசுவதுமில்லை; பிறர் வீட்டுக்குச் செல்வதில்லை. “நான் என்னைப் பார்த்துக்கொண்டால்தான் பிறரைப் பார்த்துக்கொள்ள முடியும்,” என்றார்.

வீட்டிலிருந்து வேலையிடம், செந்தோசா, மருத்துவமனை ஆகிய மூன்று இடங்களுக்குத்தான் அவர் செல்கிறார். “செந்தோசாவில் கடல்நீரில் கால்வைத்தபடி நிற்பதால் நிம்மதி கிடைக்கிறது. கூடுதல் நேரம் நிற்பதற்கும் பயிற்சியாக அமைகிறது,” என்றார்.

சிங்கப்பூர் தேசியப் பக்கவாதச் சங்கம் ஏற்பாடுசெய்யும் உடற்பயிற்சி, கைவினை நடவடிக்கைகள், அவரது கவனத்தை மேம்படுத்துகின்றன. மனதை ஒருமுகப்படுத்தக் கற்பிக்கும் ‘ஹெல்தி 365’ இணையவழிப் பயிலரங்குகளும் கைகொடுக்கின்றன.

‘வருமுன் காத்துக்கொள்ளுங்கள், மருத்துவக் காப்பீடு எடுங்கள்’

தான் முன்பே சொந்த மருத்துவக் காப்பீடு எடுக்காததால் தன் நிறுவனத்தின் மருத்துவக் காப்பீட்டை மிஞ்சிய மருத்துவச் செலவுகளுக்குத் தாமாக ஈடுகட்டவேண்டியிருந்தது. “முன்பே காப்பீடு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இன்று எந்த நிறுவனமும் எனக்குக் காப்பீடு கொடுக்கத் தயாராக இல்லை,” என்றார் திரு இளங்கோ.

பக்கவாதத்திலிருந்து மீண்டுவருவது உடல், மனதளவிலான பயணம். அந்தப் பயணத்தில் பிறரிடமிருந்து தேவைப்படுவது பொறுமையும் மரியாதையும் என்றார் திரு இளங்கோ. தம் சக்திக்கு மீறிய நடவடிக்கைகளுக்கு “முடியாது” எனச் சொல்லப் பழகவும் அவர் ஊக்கப்படுத்துகிறார்.

அவசர உதவி எண்களை எளிதில் அணுகக்கூடிய வகையில் வைத்திருக்கவும், கண்ணுக்குத் தெரியாத உடற்குறைகள் பற்றிய விழிப்புணர்வை அதிகரிக்கவும் அவர் பரிந்துரைக்கிறார்.

ஒவ்வொரு நிமிடமும் முக்கியம்

ஒருவருக்குப் பக்கவாதம் நேர்ந்தபின் ஒவ்வொரு நிமிடமும் மூளைச் செல்கள் இறக்கின்றன. உடனடியாகச் சிகிச்சை வழங்கப்பட்டால், பக்கவாதத்தால் ஏற்படும் நிரந்தர பாதிப்பு குறையும்.

“அதனால், பொதுமக்கள் பக்கவாத அறிகுறிகளைக் கண்டறிந்து, F.A.S.T முறையில் செயல்பட்டு, நோயாளிகள் விரைவாக மருத்துவமனையில் கொண்டுசேர்க்கப்படுவது அவசியம்,” என்றார் சுகாதார அமைச்சின் பக்கவாதச் சேவைகள் மேம்பாட்டு அணியின் தலைவர் இணைப் பேராசிரியர் டேய்டர் ட சில்வா.

வழக்கமான மருத்துவப் பரிசோதனைகள் முக்கியம்

“பக்கவாதம் வருவதற்கு ஆகப் பெரிய அபாயக்குறி, உயர் ரத்த அழுத்தம். ஆனால் உயர் ரத்த அழுத்தம், கட்டுக்குள் இல்லா நீரிழிவு நோய், உயர் ரத்தக் கொழுப்பு போன்றவை தமக்கு இருப்பது பலருக்கும் தெரியாது. அதனால்தான் வழக்கமான சுகாதாரப் பரிசோதனை முக்கியம்,” என்றார் தேசியப் பல்கலைக்கழக மருத்துவமனையின் மூத்த நரம்பியல் ஆலோசகர் இணைப் பேராசிரியர் ரேமண்ட் சீட்.

2024 தேசிய குடிமக்கள் ஆரோக்கிய ஆய்வின்படி, உயர் ரத்த அழுத்தம் கொண்டிருக்கும் பெரியவர்களில் 51.2 விழுக்காட்டினருக்கு, உயர் ரத்த அழுத்தம் இருப்பது முன்பே கண்டறியப்படவில்லை. வழக்கமான உடல்நலப் பரிசோதனைகளின் முக்கியத்துவத்தை இந்த ஆய்வு மேலும் வலியுறுத்துகிறது.

