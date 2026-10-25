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ஊர் என்றால்

ஊர் என்றால்

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25 Oct 2026 - 5:46 am

1 mins read

லதா

பச்சைப் பசேலென்று மரங்களும் செடிகளும் இருக்கும், இருக்காது

வழியில் போவோர் ஹலோ சொல்வார்கள், சிலவேளை செயின் பறிப்போ, பர்ஸ் திருட்டோ நடக்கும்.

வழிகேட்டால் கெட்ட வார்த்தை வரலாம்.

வீட்டுக்கு அழைத்துக் கொண்டாடுவதும் உண்டு.

முகத்துக்கு நேரே துப்பாக்கி/கத்தி/சொல் ஏதோ ஒன்று.

உங்கள் கண்கள் எவ்வளவு அழகு என்று செஃல்பியும் எடுப்பார்கள்.

தேநீரோடு ஈக்களும் வரும்

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