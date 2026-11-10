நிலப் போக்குவரத்து ஆணையம் மேற்கொண்ட அமலாக்க நடவடிக்கைகளின் விளைவாக, கடந்த மாதம் 500க்கும் மேற்பட்ட நடமாடும் சாதனங்கள் தொடர்பான விதிமீறல்கள் கண்டறியப்பட்டன.
செவ்வாய்க்கிழமை (நவம்பர் 10) அன்று தனது ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் பதிவிட்ட நிலப் போக்குவரத்து ஆணையம், அதிகாரிகள் 585 விதிமீறல்களைக் கண்டறிந்ததாகவும், விதிமுறைகளுக்கு இணங்காத 157 நடமாட்டச் சாதனங்களைப் பறிமுதல் செய்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளது.
வெளியிடப்பட்டுள்ள புகைப்படங்களில், மாற்றியமைக்கப்பட்டதாகத் தோன்றும் பல மின் ஸ்கூட்டர்கள் காணப்படுகின்றன.
வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழகக் குடியிருப்புப் பகுதிகளிலும், சாலை ஓரங்களிலும் நிறுத்தப்பட்டிருந்த விதிமுறைகளுக்கு உட்படாத நடமாடும் சாதனங்கள் மீது நடத்தப்பட்ட 16 நாள் அதிரடி நடவடிக்கை உட்பட, பல செயல்பாடுகளின் போது இந்தச் சம்பவங்கள் கண்டறியப்பட்டன.
அக்டோபர் மாதத்தில், நடையர்களுக்கான மேம்பாலங்களைப் பயன்படுத்தும் பயணிகளை இலக்காகக் கொண்ட மூன்று நாள் அதிரடி அமலாக்க நடவடிக்கையும் இந்த நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக இருந்தது.
ஆகஸ்ட் மாதத்தில் ஆணையம் மேற்கொண்ட அமலாக்க நடவடிக்கைகளைத் தொடர்ந்து இந்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. அப்போது, விதிமுறைகளுக்கு உட்படாத 46 நடமாட்டச் சாதனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு, 231 குற்றங்கள் கண்டறியப்பட்டன.
தவறாகச் செயல்படும் பயனர்கள் பற்றி go.gov.sg/report-am என்ற இணையத்தளத்தில் நிலப் போக்குவரத்து ஆணையத்திடம் புகாரளிக்குமாறு பொதுமக்கள் ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள்.