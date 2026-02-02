மூன்று திட்டங்கள் மூலம் சுமார் 1,600 தேவைக்கேற்ப கட்டப்படும் (பிடிஓ) வீடுகள் அப்பர் தாம்சன் பகுதியில் தொடங்கப்படும். அந்த வகையில் 1,200 வீடுகளைக் கொண்ட முதலாவது திட்டம் ஜூன் மாதத்தில் கட்டப்படும்.
இந்த வீடுகள் 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக லேக்வியூ, ஷுன்ஃபு பகுதிகளில் விற்பனைக்கு தொடங்கப்பட்ட முதலாவது பொது குடியிருப்பு வீடுகளாக இருக்கும் என்று வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழகம் (வீவக) திங்கட்கிழமை (பிப்ரவரி 2) அன்று தெரிவித்தது.
தோ பாயோ, பீஷான், அங் மோ கியோ போன்ற அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கள் குடும்பங்களுக்கு அருகில் வசிக்க விரும்பும் வீடு வாங்குபவர்களுக்கு அவை கூடுதல் தெரிவுகளை வழங்கும். மேலும் அந்தப் பகுதிக்கு கூடுதல் வசதிகளையும் கொண்டு வரும் என்று அது கூறியது.
முதல் பிடிஓ திட்டத்திற்காக வரையறுக்கப்பட்டுள்ள வசதிகளில் உணவகம், பல்பொருள் அங்காடி, மருத்துவமனை, ரொட்டிக் கடை, சிகை அலங்கார நிலையம், குழந்தைப் பராமரிப்பு நிலையம், குடியிருப்பாளர்களுக்கான கட்டமைப்பு நிலையம் ஆகியவை அடங்கும்.
மேரிமவுண்ட் எம்ஆர்டி நிலையத்திலிருந்து ஐந்து நிமிட நடைப்பயணத்தில் அமையும் லேக்வியூவின் வீடுகள், ஜூன் மாதம் விற்பனைக்கு விடப்படும்.
அப்பர் தாம்சன் சாலையிலும் லேக்வியூ பேட்டையை அடுத்தும் உள்ள நிலத்தில் ஐந்து புளோக்குகளில் இரண்டறை கொண்ட சுமார் 470 ஃபிளெக்ஸி வீடுகளும், நான்கு அறை கொண்ட 740 வீடுகளும் இருக்கும். சுமார் 50 பொது வாடகை வீடுகளும் இரண்டு புளோக்குகளில் இணைக்கப்படும்.
லேக்வியூ பிடிஓ திட்டத்தில் உள்ள புளோக்குகளில் 18 முதல் 40 மாடிகள் வரை இருக்கும்.
மற்ற இரண்டு பிடிஓ திட்டங்கள், மொத்தம் 420 வீடுகளைக் கொண்டிருக்கும். மூவறை கொண்ட 130 வீடுகள் மற்றும் நான்கறை கொண்ட 290 வீடுகள் அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் தொடங்கப்படும்.
“இந்தத் திட்டங்கள் பழைய நகரங்களைப் புதுப்பிப்பதற்கும் புத்துயிர் பெறச் செய்வதற்கும் அதிகாரிகளுக்கு இருக்கும் உறுதிப்பாட்டை பிரதிபலிக்கின்றன,” என்று தேசிய வளர்ச்சி அமைச்சர் சீ ஹொங் டாட் கூறினார்.
கடந்த 10 ஆண்டுகளில், பீஷானிலும் தோ பாயோவிலும் 10,000க்கும் மேற்பட்ட அடுக்குமாடி வீடுகளை வீவக கட்டியுள்ளது என்று அவர் மேலும் கூறினார்.
“பிஷான்-தோ பாயோவைத் தாண்டி, அதிக பொது வீடமைப்பை மிகவும் முதிர்ச்சியடைந்த நகரங்களுக்குள் நாங்கள் கொண்டு வருகிறோம். இதனால் இந்த நகரங்கள் அனைத்து வயதினரையும் உள்ளடக்கியதாகவும் துடிப்பானதாகவும் இருக்கும்,” என்று திரு சீ மேலும் கூறினார்.