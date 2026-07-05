Home
quick-news-icon

தெம்பனிஸ் சில்வண்டுகள் கட்டுப்பாடு: 22,000 பூச்சிகளைப் பிடித்த பயனுள்ள முயற்சி

தெம்பனிஸ் சில்வண்டுகள் கட்டுப்பாடு: 22,000 பூச்சிகளைப் பிடித்த பயனுள்ள முயற்சி

2 mins read
1721722e-9fd1-4806-ad20-2c72451ddf77
தெம்பனிஸ் நகர மன்றத்தின் குத்தகையாளர்கள், ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி, தெம்பனிஸ் ஸ்திரீட் 33, புளோக் 321க்கு அருகே சில்வண்டுகளைப் பிடிப்பதற்காக ஒளிப்பொறி ஒன்றை அமைத்தனர். - படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

தெம்பனிஸ் சங்காட் வட்டாரத்தில் வீடுகளை நோக்கிப் படையெடுக்கும் சில்வண்டுகளைத் திசைதிருப்ப ஒளிப்பொறிகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. அந்த முயற்சி நல்ல பலனைத் தந்துள்ளது.

கடந்த மார்ச் மாதம் முதல் அப்பகுதியில் பிடிக்கப்பட்ட கிட்டத்தட்ட 22,000 சில்வண்டுகளில் பெரும்பாலானவை இந்த ஒளிப்பொறிகள் மூலமே பிடிக்கப்பட்டுள்ளன.

அப்பூச்சிகளின் படையெடுப்பைக் கட்டுப்படுத்த புதிய வழிகளைக் கண்டறியும் ஐந்து மாதக் கால முன்னோடித் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, 18 வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழக வீடுகளில் அந்த ஒளிப்பொறிகள் வைக்கப்பட்டன.

இவ்வாண்டு பிப்ரவரியில் அப்பகுதியில் இந்த பூச்சிகளின் நடமாட்டம் தொடங்கியது. மனிதர்களுக்கு அவை தீங்கற்றவை என்றாலும் நூற்றுக்கணக்கில் வீடுகளுக்குள் பறந்து வரக்கூடியவை; மேலும், அவற்றின் சத்தம் 120 டெசிபல் வரை ஒலிக்கக்கூடியது.

மக்கள் கழகம், தெம்பனிஸ் நகர மன்றம், தேசியப் பூங்காக் கழகம் ஆகிய அமைப்புகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜூலை 5 )வெளியிட்ட கூட்டறிக்கையில், சில்வண்டுகளின் படையெடுப்பைக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட முன்னோடித் திட்டம் ஊக்கமளிக்கும் முடிவுகளுடன் நிறைவடைந்துள்ளதாகவும் சத்தமும் இடையூறுகளும் குறைந்துள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளன.

மேலும், அவற்றைக் கட்டுப்படுத்த வேறு சில முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டன. 500க்கும் மேற்பட்ட மரங்கள் அலுமினியத் தாள்கள் அல்லது நெகிழி உறைகளால் சுற்றப்பட்டது, மரங்களின் அடிப்பகுதியில் தார்ப்பாய்கள் அல்லது பாய்கள் விரிக்கப்பட்டது ஆகியவை அவற்றில் அடங்கும்.

தார்ப்பாய்கள் நிலத்திலிருந்து பூச்சிகள் வெளிவருவதைக் குறைத்தன; தாள்கள் அவை மரங்களின் மீது ஏறி உருமாறுவதைத் தடுத்தன.

சில்வண்டுகளின் முட்டைகள் உள்ள மரக் கிளைகளைக் கண்டறிந்து, அவற்றை அகற்றுவதற்கான முறைகள் குறித்து ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
சிங்கப்பூர்-சீனா கருத்தரங்கில் உரையாற்றிய தேசிய வளர்ச்சி அமைச்சர் சீ ஹொங் டாட்.

இருதரப்பு நன்மைக்காகச் சிங்கப்பூர்-சீனா ஒத்துழைப்பு வலுவடைய வேண்டும்: சீ ஹொங் டாட்

06 Jul 2026 - 3:21 PM

தமிழவேள் கோ. சாரங்கபாணி

விழிப்பூட்டி வழிகாட்டும் சமூக இதழ்

06 Jul 2026 - 9:24 PM

உயிரிழந்த மிகைல் பென்யாமின்.

மின்னல் தாக்கி மாண்டவர் திறன்மிக்கப் பயிற்றுநர் எனப் புகழாரம்

06 Jul 2026 - 9:22 AM

இந்தோனீசியத் தலைநகர் ஜகார்த்தாவில் நடைபெற்ற சிங்கப்பூர் - இந்தோனீசியா தலைவர்களின் ஓய்வுத்தளச் சந்திப்பில், பிரதமர் லாரன்ஸ் வோங் மற்றும் இந்தோனீசிய அதிபர் பிராபோவோ சுபியாந்தோ முன்னிலையில் உடன்பாடு எட்டப்பட்டது. சிங்கப்பூரின் வர்த்தக, தொழில் அமைச்சரும் துணைப் பிரதமருமான கான் கிம் யோங் மற்றும் இந்தோனீசியாவின் சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் முகம்மது ஜும்ஹூர் ஹிதாயத் ஆகியோர் உடன்பாட்டில் கையெழுத்திட்டனர். .

கரிம ஊக்கப் புள்ளி உடன்பாட்டில் கையெழுத்திட்ட சிங்கப்பூர், இந்தோனீசியா

06 Jul 2026 - 8:32 PM

ரோட்டரி கிளப்பின் புதிய திட்டத்தின்வழி, ஆதரவற்ற முதியவர்கள் கிட்டத்தட்ட 300 பேருக்கு மேம்பட்ட ஆதரவு கிடைக்கக்கூடும்.

முதியோரை அரவணைக்கும் ரோட்டரி கிளப்பின் புதிய திட்டம்

07 Jul 2026 - 5:09 AM

தெமாசெக் உன்னத மாணவர் விருது வென்ற அஸ்வின் குமார் (இடது), ரேஷ்மா ரவிச்சந்திரன். இருவரும் தெமாசெக் பலதுறைத் தொழிற்கல்லூரியில் செயற்கை நுண்ணறிவு தொடர்பில் இவ்வாண்டு பட்டயம் பெற்றவர்கள்.

தெமாசெக் உன்னத மாணவர் விருது 2026: முத்திரை பதித்த இந்திய இளையர்கள்

06 Jul 2026 - 6:41 PM

சட்டவிரோத சூதாட்டம், மின்சிகரெட் தொடர்பான குற்றங்கள், போக்குவரத்து விதிமீறல்கள், குடிநுழைவுக் குற்றங்கள், சட்டவிரோத வேலைவாய்ப்பு போன்றவற்றிற்கு எதிராக 1,300க்கும் மேற்பட்ட சோதனைகள் நடத்தப்பட்டன

1,300க்கும் மேற்பட்ட சோதனைகள்: 1,700க்கும் மேற்பட்டோரிடம் விசாரணை

05 Jul 2026 - 5:45 PM

மினசோட்டா பல்கலைக்கழக விஞ்ஞானிகள் ஸ்பெட்செல் என்ற செயற்கை உயிரணுவை உருவாக்கியுள்ளனர்.

முழுமையான செயற்கை உயிரணுவை உருவாக்கிய விஞ்ஞானிகள்

06 Jul 2026 - 5:30 AM

உலகின் சக்திவாய்ந்த கடப்பிதழ் குறியீட்டில் முதல் 10 இடங்களுக்குள் வந்த ஒரே ஆசிய நாடு சிங்கப்பூர். 

உலகின் சக்திவாய்ந்த கடப்பிதழ் பட்டியலில் 10வது இடத்தில் சிங்கப்பூர்

05 Jul 2026 - 3:28 PM

வட்ட ரயில்பாதையில் ஜூன் 9 அன்று இருந்த கென்டோன்மன்ட் ரயில் நிலையத் தோற்றம்.

வட்ட ரயில்பாதைத் திட்டம் நிறைவு; ஜூலை 12 முதல் முழு சேவை தொடக்கம்

04 Jul 2026 - 3:45 PM

மேலும், கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களில் புதிய பூச்சிகொல்லி மருந்துகளைப் பயன்படுத்துவது குறித்தும் பரிசீலிக்கப்பட்டு வருகிறது. ஆனால், பிற உயிரினங்களுக்கும் குடியிருப்பாளர்களுக்கும் பாதிப்பு ஏற்படாதவாறு அவை தீவிர மறுஆய்வுக்குப் பிறகே அமல்படுத்தப்படும் எனக் கூட்டறிக்கையில் அவை குறிப்பிட்டுள்ளன.

சில்வண்டுகள் படையெடுக்கும் காலம் முடிவடைந்தாலும், எதிர்காலப் பருவங்களைக் கையாள்வதற்கான பணிகள் தொடரும் என அத்திட்டத்தை வழிநடத்தும் தற்காப்பு அமைச்சுக்கான மூத்த துணையமைச்சரும் தெம்பனிஸ் சங்காட் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான டெஸ்மண்ட் சூ தெரிவித்துள்ளார்.

இத்திட்டத்தின் மூலம் பெற்ற படிப்பினைகள் சிங்கப்பூரின் பிற நகர மன்றங்களுடனும் பகிர்ந்துகொள்ளப்படும் என்றார் அவர்.

குறிப்புச் சொற்கள்
தெம்பனிஸ் சங்காட்சில்வண்டுகட்டுப்பாடு

தொடர்புடைய செய்திகள்