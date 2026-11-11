மாற்றுத்திறனாளிகளைப் பணியமர்த்தும் முதலாளிகள் விரைவில் கூடுதல் நிதி உதவியையும் அடிக்கடி வழங்கப்படும் வழங்கீடுகளையும் பெறுவார்கள்.
அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வேலைவாய்ப்பை ஊக்குவிப்பதற்காக, மாற்றுத்திறனாளிகளின் சம்பளத்தை ஈடுசெய்யும் ‘வேலைவாய்ப்பை இயக்கும் கடன்’ திட்டம் புதுப்பிக்கப்படும் என்று சமுதாய, குடும்ப மேம்பாட்டு அமைச்சின் மூத்த நாடாளுமன்றச் செயலாளர் எரிக் சுவா, செவ்வாய்க்கிழமையன்று (நவம்பர் 10) தெரிவித்தார்.
மாற்றுத்திறனாளிகளை உள்ளடக்கிய வேலைவாய்ப்பை ஊக்குவிப்பதற்கான வழிகளை முதலாளிகளும் தொழில்துறைப் பங்காளிகளும் ஆராய்ந்த ‘எனேபிளிங் மார்க் வர்த்தக மாநாடு 2026’ நிகழ்வில் திரு சுவா இந்தப் புதுப்பிப்புகளை வழங்கினார். இந்த நிகழ்வு சேண்ட்ஸ் எக்ஸ்போ, மாநாட்டு மையத்தில் நடைபெற்றது.
இதைத் தவிர, வலுவான ஆதரவு, வேலைவாய்ப்பை சாத்தியமாக்கும் மானியம் என அறியப்படும் ஒரு கூடுதல் நிதி அடுக்குக்காக அரசாங்கம் சுமார் $25 மில்லியனை ஒதுக்கும் என்று சுகாதார அமைச்சர் ஓங் யி காங், எனேபிளிங் மார்க் விருதுகள் 2026 விழாவில் அறிவித்தார்.
தேசிய மாற்றுத்திறனாளிகள் அமைப்பான எஸ்ஜி எனேபல் அமைப்பால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட இந்த விருது விழா அதே நாளில் நடைபெற்றது.
மிதமான ஆதரவுத் தேவைகளைக் கொண்ட குறிப்பிடத்தக்க எண்ணிக்கையிலான மாற்றுத்திறனாளிகளைப் பணியமர்த்தும் நிறுவனங்களுக்கு இந்த புதிய அடுக்கு ஆதரவளிக்கும் என்று சமுதாயக் கொள்கைகளுக்கான ஒருங்கிணைப்பு அமைச்சருமான திரு ஓங் கூறினார்.
அனைவரையும் உள்ளடக்கிய பணியமர்த்தல் என்பது வெறும் நல்லெண்ணத்தை மட்டும் சார்ந்திருக்காமல், தொழில்துறையில் ஒரு பொதுவான நடைமுறையாக இருக்க வேண்டும் என்று திரு ஓங் கூறினார், ஆனால் முதலாளிகளும் நடைமுறைச் சவால்களை எதிர்கொள்கின்றனர் என்பதையும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
தொழிலதிபர்கள் அதிகரித்து வரும் வர்த்தகச் செலவுகளைச் சமாளிக்க வேண்டியுள்ளது. அதேவேளையில், மாற்றுத்திறனாளிகளைப் பணியமர்த்துவதற்கும் அவர்களுக்கு ஆதரவளிப்பதற்கும் பணிகளின் கட்டமைப்பை மறுவடிவமைத்தல், பணியிடத்தில் மாற்றங்களைச் செய்தல் போன்ற கூடுதல் செலவுகள் ஏற்படுகின்றன என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.
“தொழிலதிபர்கள் கூடுதல் பங்களிப்பை வழங்க வேண்டுமெனில், இத்தகைய செலவுகளின் ஒரு பகுதியை ஈடுகட்ட அரசாங்கம் முன்வந்து உதவத் தயாராக இருக்க வேண்டும்,” என்று அமைச்சர் கூறினார்.
இந்த நிதி ஊக்கத்தொகைகள், மாற்றுத்திறனாளிகளைக் கொண்ட குடும்பங்களுக்கான உறுதிப்பாட்டுக் குழு அறிமுகப்படுத்திய, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பல்வேறு ஆதரவு நடவடிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாகும். அக்டோபர் மாதம், கல்வி, வேலைவாய்ப்பு உள்ளிட்ட பல துறைகளில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு கூடுதல் ஆதரவு கிடைப்பதை நோக்கமாகக் கொண்ட அறிக்கை ஒன்றை இக்குழு வெளியிட்டது.