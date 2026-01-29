38 ஆக்ஸ்லி ரோட்டில் உள்ள சொத்து, கையகப்படுத்தப்படவிருக்கும் சொத்தாக வியாழக்கிழமை (ஜனவரி 29) அறிவிக்கப்பட்டது.
அதன் வரலாற்றுச் சிறப்புக்கும் தேசத்துக்கான அதன் முக்கியத்துவத்துக்கும் ஏற்றவாறு அதைப் பாதுகாப்பாது நோக்கம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த டிசம்பர் மாதம் 12ஆம் தேதி 38 ஆக்ஸ்லி ரோடு சொத்து தேசிய நினைவுச்சின்னமாக வகைப்படுத்தப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து இந்த அறிவிப்பு வந்துள்ளது.
“இந்தச் சொத்துப் பகுதியைப் பாதுகாத்து கையகப்படுத்தும்போது அதனை குடியிருப்பு, வர்த்தக, தனியார் தேவைகள் போன்ற காரணங்களுக்காக மேம்படுத்த முடியாது,” என்று சிங்கப்பூர் நில ஆணையமும் தேசிய மரபுடைமைக் கழகமும் வியாழக்கிழமை அறிக்கையில் குறிப்பிட்டன.
கையகப்படுத்திய பிறகு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் சொத்துக் கட்டடங்களையும் அங்குள்ள கட்டடக் கட்டமைப்புகளையும் சோதனையிட்டு அடுத்தக் கட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசிக்க முழுமையான ஆய்வு நடத்துவர்.