Home
quick-news-icon

குறுக்குத் தீவுப் பாதையில் நான்கு புதிய ரயில் நிலையங்கள்

குறுக்குத் தீவுப் பாதையில் நான்கு புதிய ரயில் நிலையங்கள்

2 mins read
247d3bc3-ab32-4193-84ee-f9bfe1a4f1b6
குறுக்குத் தீவு ரயில் பாதை, ரயில் கட்டமைப்பில் மிக முக்கியப் பங்கு வகிக்கும். - படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

குறுக்குத் தீவு ரயில் பாதையின் மூன்றாவது, இறுதிக் கட்டத்தில் நான்கு நிலத்தடி ரயில் நிலையங்கள் கட்டப்படும்.

அவற்றுக்கான கட்டுமானப் பணி 2030களின் பிற்பகுதியில் நிறைவடைந்ததும், மேற்குப் பகுதியை மேலும் விரைவாகச் சென்றடைய அவை பயணிகளுக்கு உதவும்.

இறுதிக் கட்டத்தில் கட்டப்படும் ரயில் பாதை கிட்டத்தட்ட 10 கிலோமீட்டர் நீளம் கொண்டதாக இருக்கும். அது ஜூரோங் பியர், கல் சர்க்கிள் ஆகிய இரண்டு சந்திப்பு நிலையங்கள் வழியாக மற்ற ரயில் பாதைகளுடன் இணைக்கப்படும்.

தற்போது, அந்த நிலையங்கள் ‘சிஆர்20’ முதல் சிஆர்23’ வரை எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

‘சிஆர்20’ நிலையம் தாமான் ஜூரோங் குடியிருப்பாளர்களுக்குச் சேவை வழங்கும். அதே வேளையில், ‘சிஆர்21’ நிலையம், ஜூரோங் தீவுக்கான நுழைவாயிலாக அமைவதோடு, எதிர்வரும் ஜூரோங் வட்டார ரயில் பாதையுடனும் இணைக்கப்படும்.

‘சிஆர்22’ நிலையம், ஜூரோங் தொழில்பேட்டையினுள் அமைக்கப்படும்.

இறுதி நிலையமான ‘சிஆர்23’ அல்லது கல் சர்க்கிள் நிலையம், கிழக்கு - மேற்கு ரயில் பாதையுடன் இணைக்கப்படும்.

அந்த நிலையங்கள் நாட்டின் மேற்குத் தொழிற்பேட்டைப் பகுதிகளில் உள்ள மக்களுக்கும் ஊழியர்களுக்கும் சேவை வழங்கும் என்று சிங்கப்பூர் ரயில் சோதனை நிலையத்தில் பேசிய போக்குவரத்து அமைச்சர் ஜெஃப்ரி சியாவ் வெள்ளிக்கிழமை (ஜூலை 31) கூறினார். அத்துடன், தீவின் எஞ்சிய பகுதிகளுக்கான போக்குவரத்து இணைப்பை அவை கணிசமாக மேம்படுத்தும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ நகரில் நடைபெறும் காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளின் பெண்கள் 200 மீட்டர் ஓட்டப் பந்தயத்தின் அரையிறுதிச் சுற்றில் சாந்தி பெரேரா (வலது) மூன்றாவதாக முடித்தார்.

காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டிகள்: 200 மீட்டர் இறுதிச் சுற்றில் சாந்தி பெரேரா

31 Jul 2026 - 8:53 AM

புதிய வாடிக்கையாளர்களில் ஏர்டெல் நிறுவனம் மட்டும் 31.63 லட்சம் பேரை இணைத்துக்கொண்டுள்ளது. 

தொலைத்தொடர்பு வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கை 134.8 கோடியாக உயர்வு

30 Jul 2026 - 5:53 PM

பேருந்துகளில் சக்கர நாற்காலிகளுக்கான இடம் அவற்றைப் பயன்படுத்துவோர் எளிதாகப் பயணம் செய்வதற்குத் தேவைப்படுகிறது என்று உடற்குறையுள்ளோர்க்கான சங்கம் கூறியது.

பேருந்துகளில் புதிய சோதனை முயற்சி: சக்கர நாற்காலி பயன்படுத்துவோர் கவலை

30 Jul 2026 - 10:14 PM

சீன நாட்டு நாணயங்கள், சீன பீங்கான் ஓடுகள் கண்டெடுக்கப்பட்டது பட்டினமருதூர் அகழாய்வுப் பணியில் சுவாரசியத்தைக் கூட்டியுள்ளது.

பட்டினமருதூரில் பழங்கால உறைகிணறுகள் கண்டெடுப்பு

30 Jul 2026 - 4:00 PM

11 சந்திப்பு நிலையங்களுடன் குறுக்குத் தீவு ரயில் பாதை, ரயில் கட்டமைப்பில் மிக முக்கியப் பங்கு வகிக்கும் என்று திரு சியாவ் குறிப்பிட்டார். சேவைத் தடை ஏற்படும்போது, அதிகமான பயணிகள் மாற்றுவழிகளைப் பயன்படுத்த முடியும் என்பதால், அது ரயில் கட்டமைப்பின் மீள்திறனை வலுப்படுத்தும் என்றும் அவர் சுட்டினார்.

குறுக்குத் தீவு ரயில் பாதையின் இறுதிக் கட்டம், மேற்குப் பகுதியில் உள்ள குடியிருப்பாளர்களுக்கும் ஊழியர்களுக்கும் ரயில் சேவைமூலம் மேலும் நேரடியான, வசதியான பயணத் தெரிவுகளை வழங்கும் என்று நிலப் போக்குவரத்து ஆணையமும் சிங்கப்பூர் நில ஆணையமும் ஜூலை 31ஆம் தேதி வெளியிட்ட கூட்டறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளன.

குறிப்புச் சொற்கள்
குறுக்குத்தீவு ரயில் பாதைகட்டுமானம்பயணிகள்

தொடர்புடைய செய்திகள்