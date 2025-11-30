அரசாங்க அதிகாரிபோல ஆள்மாறாட்டம் செய்த மூன்று சம்பவங்களில் தொடர்புடைய மலேசியாவைச் சேர்ந்த மூதாட்டி ஒருவரைக் காவல்துறை கைது செய்துள்ளது.
அந்த 73 வயது மூதாட்டி , மோசடிக்காரர்களின் கையாளாகச் செயல்பட்டார் என நம்பப்படுகிறது. அவரிடம் இருந்து கடந்த திங்கட்கிழமை (நவம்பர் 24) ஏறத்தாழ $200,000 மதிப்புள்ள தங்கக் கட்டிகளையும் 200 வெள்ளி ரொக்கத்தையும் காவல்துறை கைப்பற்றியது.
அந்தச் சம்பவத்தை ஞாயிற்றுக்கிழமை (நவம்பர் 30) வெளியிட்ட அறிக்கையில் காவல்துறை விளக்கி உள்ளது.
சிங்கப்பூர் நாணய ஆணையத்தின் அதிகாரிகள் போல ஆள்மாறாட்டம் நிகழ்வதாக அக்டோபர் 8ஆம் தேதியிலிருந்து நவம்பர் 24ஆம் தேதி வரை புகார்கள் பெறப்பட்டதாக அது கூறியது.
குறிப்பாக, நியூ பிரிட்ஜ் ரோட்டில் உள்ள ‘புல்லியன்ஸ்டார்’ என்னும் தங்கம், வெள்ளி விற்பனை நிலையத்தின் ஊழியர் ஒருவர் நவம்பர் 24ஆம் தேதி காவல்துறையை அழைத்தார்.
அந்த வட்டாரக் கடைகளுக்கு வெளியே சந்தேகத்துக்கு இடமான முறையில் பெண் ஒருவர் நடமாடுவதாக அவர் காவல்துறையிடம் கூறினார்.
அதனைத் தொடர்ந்து விரைந்து சென்ற மத்தியக் காவல்துறைப் பிரிவைச் சேர்ந்த அதிகாரிகள், அதே நாளில் அந்த 73 வயதுப் பெண்ணைக் கைது செய்தனர்.
முன்னதாக, சிங்கப்பூர் நாணய ஆணைய அதிகாரிகள் என்று தங்களைச் சொல்லிக்கொண்டு அழைப்பு வந்ததாக ஏமாந்தவர்கள் காவல்துறையிடம் அளித்த புகாரில் கூறியிருந்தனர்.
தொடர்புடைய செய்திகள்
தங்கள்மீது அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்துவதால் கைவசம் உள்ள ரொக்கம் மற்றும் தங்கக் கட்டிகளைக் கொண்டுவருமாறு மோசடிக்காரர்கள் கூறியதாகவும் தாங்களும் அதேபோல செய்ததாகவும் அவர்கள் தெரிவித்திருந்தனர்.
அவ்வாறு கொண்டு வரப்படும் பணத்தையும் தங்கக் கட்டிகளையும் பெற்று அவற்றை மோசடிக்காரர்களிடம் ஒப்படைக்கும் வேலையை மலேசியப் பெண் செய்தது, முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளதாகக் காவல்துறை கூறியது. விசாரணை தொடருகிறது.