ஏர்பஸ் ஏ320 வகை விமானங்கள் மீட்டுக்கொள்ளப்படும் விவகாரத்தில் 21 ஸ்கூட் விமானங்களும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
மென்பொருள் கோளாறு காரணமாக ஏர்பஸ் ஏ320 விமானங்கள் உலகளவில் மீட்டுக்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. பிரச்சினைக்கான தீர்வுகளை சனிக்கிழமையிலிருந்து (நவம்பர் 29) தாங்கள் செயல்படுத்தி வருவதாகவும் அதே நாளில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து 21 விமானங்களுக்கும் தீர்வுகளைச் செயல்படுத்தி முடிக்கத் திட்டமிட்டுள்ளதாகவும், ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்சின் கேள்விகளுக்கு மலிவு விலை விமானச் சேவையான ஸ்கூட்டின் பேச்சாளர் ஒருவர் பதிலளித்தார்.
“நமது பயனீட்டாளர்களுக்கு ஏற்படும் இடையூறுகளை முடிந்தவரை குறைப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இதன் காரணமாக பயணிகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய அசெளகரியத்துக்கு ஸ்கூட் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறது,” என்றும் ஸ்கூட் பேச்சாளர் குறிப்பிட்டார். தங்களிடம் 29 ஏ320 ஏர்பஸ் விமானங்கள் இருப்பதாக ஸ்கூட் நிறுவனம் தெரிவித்தது.
ஸ்கூட்டின் தாய் நிறுவனமான சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்சிடம் ஏர்பஸ் ஏர்பஸ் ஏ320 விமானங்கள் இல்லை. இப்பிரச்சினையால் சில விமானச் சேவைகள் தாமதமடையலாம் அல்லது ரத்து செய்யப்படலாம் என்று விமான நிறுவனங்கள் தகவல் தெரிவித்திருந்தன.
அமெரிக்கன் ஏர்லைன்ஸ், உலகளவில் ஆக அதிக எண்ணிக்கையில் ஏ320 விமானங்களை இயக்குகிறது. அதனிடம் இருக்கும் 480 ஏ320 விமானங்களில் 209 விமானங்களின் மென்பொருள் கோளாற்ற்றைச் சரிசெய்யவேண்டும். செயல்படுத்தவேண்டும். ஒவ்வொரு விமானத்தையும் சரிசெய்ய சுமார் இரண்டு மணிநேரம் ஆகும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஜப்பானின் ஏஎன்ஏ விமானம் சனிக்கிழமை 65 விமானச் சேவைகளை ரத்து செய்தது.
ஆஸ்திரேலியாவின் மெல்பர்ன் நகர விமான நிலையத்திலும் சேவை இடையூறுகள் ஏற்பட்டன. அங்கு முன்னதாக ஏற்பட்ட தீச்சம்பவமும் பாதிப்பை அதிகரித்துள்ளது.
மென்பொருள் பிரச்சினை காரணமாகப் பாதிக்கப்பட்ட விமான நிறுவனங்கள் பழைய மென்பொருளை இப்போதைக்குப் பயன்படுத்த வேண்டியிருக்கும். அதனால் சில விமானங்களைத் தற்காலிகமாக இயக்க முடியாது என்று தகவல் தெரிந்தவர்கள், ராய்ட்டர்ஸ் செய்தி நிறுவனத்திடம் தெரிவித்தனர்.
விமானங்களுக்குத் தகுதிச் சான்றிதழ்களை வழங்கும் அதிகாரிகள் விடுத்த உத்தரவைத் தொடர்ந்து ஏர்பஸ் ஏ320 வகை விமானங்கள் மீட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றன.
கடந்த அக்டோபர் மாதம் 30ஆம் தேதி ஜெட்புளூ (JetBlue) விமானம் மெக்சிகோவின் கான்குன் நகரிலிருந்து அமெரிக்காவின் நூவார்க் நகருக்குப் போய்க்கொண்டிருந்தபோது பெரிய அளவில் உயரத்திலிருந்து இறங்க நேரிட்டதால் பயணிகள் காயமுற்றனர். அதனையடுத்து ஏ320 விமானங்களில் மாற்றம் செய்யுமாறு உத்தரவிடப்பட்டது.