சமூக ஊடகப் பிரபலம் ஒருவர்மீது தேசிய பூங்காக் கழகம் பிராணி வதைக் குற்றச்சாட்டு சம்பந்தமாக விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளது.
இயுனீஸ் இங் என்ற அந்தப் பிரபலம், அவரது இன்ஸ்டகிராம் பதிவில் ஒரு காணொளியை வெளியிட்டு பிறகு அதனை நீக்கிவிட்டார். அதில் ஒருவர் ஒரு சிறு நாயை வசைபாடிவிட்டு, பிறகு மூன்று முறை அடிப்பது பதிவாகியிருந்தது. சுவைபானத்தைக் குடித்த அந்த நாயை “நீ ஒரு எலி அதைவிட ஒன்றுமில்லை” என்று ஆங்கிலத்தில் ஒருவர் திட்டுவதை பதிவில் கேட்கமுடிந்தது. அவ்வாறு கூறிவிட்டு அந்த நாயை அவர் அடித்துள்ளார்.
டிக்டாக், இன்ஸ்டகிராம் செயலிகளில் மெர்மெயிட்.எஸ்ஜி (mermaid.sg) என்ற பெயரில் பிரபலமாக வலம் வரும் இயுனீஸ் இங், குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்த பிறகு, சமூக ஊடகப் பதிவுகளை நீக்கியுள்ளார்.
ஆயினும் வியாழக்கிழமை (டிசம்பர் 18) ரெடிட் (Reddit) என்ற சமூக ஊடகத்தில் அந்தப் பதிவுகள் மீண்டும் பதிவிடப்பட்டன. அதன் பயனாளர்கள் அந்தப் பிராணியின் வதைப் பற்றிய விசாரணை செய்யும்படி அதிகாரிகளை கேட்டுக்கொண்டனர்.
அதே நாளில் தம்மிடம் பல புகார்கள் செய்யப்பட்டதாக சிங்கப்பூரின் விலங்குவதைத் தடுப்புச் சங்கம் (எஸ்பிசிஏ) தெரிவித்தது. அந்தப் புகார்கள் தேசிய பூங்காக் கழகத்தின்கீழ் செயல்படும் விலங்குநல மருத்துவச் சேவையிடம் (ஏவிஎஸ்) கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் சங்கம் கூறியுள்ளது.
கழகத்துக்கு சமூக ஊடகப் பதிவாளர் பிராணியை வதைத்த குற்றச்சாட்டு பற்றி தெரியவந்துள்ளது என்று தேசிய பூங்காக் கழகத்தின் அமலாக்க விசாரணைப் பிரிவின் இயக்குநர் ஜெசிக்கா குவெக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
கழகம் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளது என்பதை அவர் உறுதிசெய்தார்.