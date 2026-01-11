அங் மோ கியோ அவென்யு 1ல் உள்ள வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழக புளோக்கிற்கு அருகிலுள்ள திறந்த வெளியில் வெள்ளம் ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜனவரி 11) நண்பகல் நேரத்தில்சூழ்ந்தது.
புளோக் 222க்கு அருகிலுள்ள புல் தரையில் மண் கலந்த நீர் நிரம்பியதைக் காண்பிக்கும் படங்கள் ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் நாளிதழுக்கு அனுப்பப்பட்டன.
எஸ்பிசி பெட்ரோல் நிலையத்திற்குள்ளும் நீர் புகுந்ததை படங்கள் காண்பிக்கின்றன. நிலையத்திற்குப் பின்னால் கார்கள் சில நிறுத்தப்பட்டிருந்தன.
குழாய் ஒன்றிலிருந்து நீர் பாய்ந்தோடி அருகிலுள்ள பெட்ரோல் நிலையத்திற்குள் புகுந்ததைக் கண்டதாக புளோக் 222ல் தங்கியுள்ள திரு தேவர் என்பவர் ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் நாளிதழிடம் தெரிவித்தார். தண்ணீர் சாலை வரை வழிந்தோடியபோதும் அதனால் அந்தப் பகுதி அவ்வளவாக பாதிப்படைந்தது போல போலத் தெரியவில்லை என அவர் கூறினார்.
எஸ்பிசி ஊழியர்கள், நிலையத்திற்குள் நீர் வராதபடி தடுக்க துடைப்பான் கொண்டு சுத்தப்படுத்தியதை சம்பவ இடத்திற்கு வந்திருந்த ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் செய்தியாளர்கள் கண்டனர். வெள்ளப்பெருக்கு கிட்டத்தட்ட 11.45 மணிக்குத் தொடங்கியதாக அவர் கூறினார்.
பொதுப்பயனீட்டுக் கழகம், எஸ்பிசி, வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழகம், காவல்துறை ஆகியவற்றிடம் மேல் விவரங்களுக்காகத் தொடர்பு கொள்ளப்பட்டுள்ளது.