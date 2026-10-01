எஸ்பிஎச் மீடியா தலைமைத்துவத்தில் மாற்றம்

எஸ்பிஎச் மீடியா நிறுவனத்தின் தலைமைத்துவத்திலும் இயக்குநரவையிலும் புதிய மாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மாற்றங்கள் வியாழக்கிழமை (அக்டோபர் 1) நடப்புக்கு வந்தன.
2021 முதல் ஐந்தாண்டுகளாக எஸ்பிஎச் மீடியா டிரஸ்ட், எஸ்பிஎச் மீடியா ஹோல்டிங்சின் தலைவராகப் பதவி வகித்த திரு கோ பூன் வான், பணியிலிருந்து ஓய்வுபெறுகிறார்.
எஸ்பிஎச் மீடியாவின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியாகப் பொறுப்பு வகித்துவந்த திரு சான் யெங் கிட், புதிய நிர்வாகத் தலைவராகப் பொறுப்பேற்கிறார். அவர் தமது தற்போதைய பொறுப்புகளுடன் தலைமைத்துவப் பொறுப்புகளையும் கவனித்துக்கொள்வார்.
அதேவேளையில், நிறுவனத்தின் துணைத் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியாக இருந்துவந்த திரு குவெக் யூ சுவாங், எஸ்பிஎச் மீடியாவின் மேலாண்மை இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மேலாண்மை இயக்குநராக, அவர் நிறுவனத்தின் அன்றாடச் செயல்பாடுகளை வழிநடத்துவார்.
அத்துடன் நிறுவனத்தின் உடனடி முதல் நடுத்தரகாலத் திட்டங்கள் வரை அவர் மேற்பார்வையிடுவார். நிறுவனத்தின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சிக்கும் செயல்பாட்டுக்கும் தொடர்ந்து பொறுப்பேற்கும் திரு குவெக், எஸ்பிஎச் மீடியா டிரஸ்ட், எஸ்பிஎச் மீடியா ஹோல்டிங்ஸ் இயக்குநரவைகளிலும் இணைகிறார்.
திரு அபாஸ் அலி முகம்மது இர்ஷாத், திரு எட்வர்ட் சென், திருவாட்டி கோஹே ஹசன், திருவாட்டி லியூ வெய் லீ ஆகியோர் இயக்குநரவையில் புதிய இயக்குநர்களாக இணைகின்றனர். தொழில்நுட்பம், செயற்கை நுண்ணறிவு, சமுதாய, இளையர் ஈடுபாடு எனப் பல்வேறு துறைகளில் அவர்கள் சிறந்த அனுபவமும் நிபுணத்துவமும் பெற்றவர்கள்.
இவ்வேளையில், திரு பேட்ரிக் டேனியல், திரு லீ யி ஷியான், திருவாட்டி லிம் மேய், திரு பஹ்ரேன் ஷாரி ஆகியோர் இயக்குநரவையிருந்து ஓய்வுபெறுகின்றனர்.
வேகமாக மாறிவரும் ஊடகச் சூழலில், எஸ்பிஎச் மீடியாவின் பல்வேறு ஊடகத் தளங்கள் வாரந்தோறும் சிங்கப்பூரர்கள் பத்துப் பேரில் ஒன்பது பேரைச் சென்றடைகின்றன. உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட வரம்புக்குட்பட்ட நிறுவனமாக மாற்றமடைந்த காலகட்டத்தில், நிறுவனத்தின் வளர்ச்சிக்கு வலுவான அடித்தளமிட்ட தலைவர்களுக்கு எஸ்பிஎச் மீடியா மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொண்டது.
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01 Oct 2026 - 10:03 AM
வேகமாக வளர்ந்துவரும் நவீனத் தொழில்நுட்பச் சூழலுக்கேற்ப வாசகர்களின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றி, நம்பகமான செய்திகளை அனைத்துத் தளங்களிலும் தொடர்ந்து மக்களுக்கு வழங்கப்போவதாக நிறுவனத்தின் புதிய தலைவர்கள் உறுதியளித்துள்ளனர்.