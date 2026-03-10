சிங்கப்பூருக்குள் நுழைய முயற்சிக்கும் வகையில் குடிநுழைவு, சோதனைச் சாவடி ஆணைய (ஐசிஏ) அதிகாரிக்கு லஞ்சம் கொடுத்ததாகக் கூறப்படும் 38 வயது சீன நாட்டவர் மீது நீதிமன்றத்தில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
லஞ்ச ஊழல் புலனாய்வு மன்றத்தின் (சிபிஐபி) செய்திக்குறிப்பின்படி, கூறப்படும் சம்பவம் தொடர்பாக செவ்வாய்க்கிழமை (மார்ச் 10) அன்று கொங் ஜென்னி மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டது.
இந்தக் குற்றம் 2025, டிசம்பர் 26ஆம் தேதி அன்று நடந்தது.
சாங்கி விமான நிலைய முனையம் 4ல், ஐசிஏ அதிகாரி இன்ஸ்பெக்டர் கிமிஸ் குவேக்கிற்கு S$100 வழங்கியதாக காங் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளதாக சிபிஐபி தெரிவித்தது.
சிங்கப்பூருக்குள் நுழைய ஐசிஏ அதிகாரிக்கு ஊக்கமளிக்கும் விதமாக இந்தப் பணம் வழங்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
சிங்கப்பூருக்குள் நுழைய அதிகாரி அனுமதி அளிக்க பணம் வழங்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளர் மூலம் மாண்டரின் மொழியில் நீதிமன்றத்தில் பேசிய காங், ‘’நன்றியை வெளிப்படுத்தும் வகையில்’ பணத்தை வழங்கியதாகவும், நீண்ட காலமாக விமான நிலையத்தில் காத்திருந்ததால், தன்னைக் கழிவறைக்கு அழைத்துச் செல்லும்படி அதிகாரியிடம் கேட்டுக் கொண்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இருப்பினும், அந்த அதிகாரி கையூட்டு பெறும் வாய்ப்பை நிராகரித்தார்.
பின்னர் இச்சம்பவம் குறித்து சிபிஐபி-யிடம் தெரிவிக்கப்பட்டது.
லஞ்சம் வழங்க முயன்றதற்காக, ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தின் பிரிவு 6(b)ன் கீழ், காங் மீது ஒரு குற்றச்சாட்டு சுமத்தப்பட்டுள்ளது.
சட்டத்தின் அடிப்படையில், ஊழல் குற்றத்திற்காகத் தண்டிக்கப்பட்ட ஒருவருக்கு S$100,000 வரை அபராதம், ஐந்து ஆண்டுகள் வரை சிறைத்தண்டனை அல்லது இரண்டும் விதிக்கப்படலாம்.