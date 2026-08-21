பாண்டான் நீர்த்தேக்கத்தில் வியாழக்கிழமை (ஆகஸ்ட் 20) முதலை ஒன்று காணப்பட்டது.
அதனைத் தொடர்ந்து அங்கு நீர் விளையாட்டு நடவடிக்கைகள் தற்காலிகமாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. அப்பகுதியில் அந்த முதலையைத் தேடும் பணி தொடர்கிறது.
வியாழக்கிழமை பிற்பகல் 3 மணியளவில் பாண்டான் நீர்த்தேக்கத்தில் முதலை காணப்பட்டதாகப் பொதுப் பயனீட்டுக் கழகமும் தேசிய பூங்காக் கழகமும் கூட்டறிக்கை மூலம் தெரிவித்தன. ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்சின் கேள்விகளுக்கு அவை பதிலளித்தன.
அப்பகுதியில் முதலையைப் பிடிப்பதற்கான தேடல் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுவருவதாக இரு அமைப்புகளும் கூறின. மேலும், பாண்டான் நீர்த்தேக்கத்தில் எல்லா நடவடிக்கைகளையும் தற்காலிகமாக நிறுத்திக்கொள்ளுமாறு சிங்கப்பூர்ப் படகு நடவடிக்கைச் சங்கத்திடமும் (எஸ்ஆர்ஏ) சிங்கப்பூர்ப் படகோட்டச் சம்மேளனத்திடமும் (எஸ்சிஎஃப்) பொதுப் பயனீட்டுக் கழகம் கேட்டுக்கொண்டது.
“பொதுமக்களுக்குத் தெரியப்படுத்தி, பாதுகாப்பாக இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளும் குறிப்புகள் நீர்த்தேக்கத்தைச் சுற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளன,” என்றும் அவை குறிப்பிட்டன.
பொதுப் பயனீட்டுக் கழகத்துக்குக் கிடைத்த படத்தின்படி, சம்பந்தப்பட்ட முதலை எஸ்டுவரீன் வகை முதலை என்று நம்பப்படுகிறது. அந்த வகை முதலை, பொதுவாக ஜோகூர், சிங்கப்பூர் நீரிணைகளில் காணப்படும் ஒன்றாகும்.
பொதுமக்கள் ஒருவேளை முதலையைப் பார்த்தால் அமைதியாக ஒதுங்கிக்கொள்ளுமாறு பொதுப் பயனீட்டுக் கழகமும் தேசிய பூங்காக் கழகமும் கேட்டுக்கொண்டன.