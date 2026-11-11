ஹாங்காங், ஆஸ்திரேலியா ஆகிய பகுதிகளில் இருப்பவர்களுடன் ஒப்பிடும்போது சிங்கப்பூரர்கள் தங்களின் முதல் முழுநேர வேலையில் அமர்ந்த பிறகு கூடுதலாக முதலீடு செய்யும் வாய்ப்புகள் அதிகம்.
எனினும், முக்கிய வாழ்க்கைச் செலவுகளால் அவர்களின் போக்கில் மாற்றம் ஏற்படக்கூடும் என்பது தெரியவந்துள்ளது. முதல் வீடு வாங்குவது போன்ற சுமைகளால் அவர்கள் முதலீடு செய்வதற்குப் பதிலாக நிதிப் பாதுகாப்பில் கவனம் செலுத்தக்கூடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சைஃப் எனும் மின்னிலக்கச் சொத்து நிர்வாகத் தளத்தின் கோரிக்கையில் யூகவ் நடத்திய கருத்தாய்வில் இத்தகவல் தெரியவந்துள்ளது.
சிங்கப்பூர், ஹாங்காங், ஆஸ்திரேலியா
சிங்கப்பூரில் 1,212 பெரியவர்களைக் கொண்டு இந்தக் கருத்தாய்வு நடத்தப்பட்டது. இது, சிங்கப்பூர், ஹாங்காங், ஆஸ்திரேலியா ஆகியவற்றில் செப்டம்பர் மாதக் கடைசியிலும் அக்டோபர் மாதத் தொடக்கத்திலும் 3,315 பேரிடம் நடத்தப்பட்ட கருத்தாய்வில் அங்கம் வகிக்கிறது.
தங்களின் முதல் வேலையை நிதி ரீதியான ஆகப்பெரிய மைல்கல்லாகக் கருதும் 65 விழுக்காட்டு சிங்கப்பூர் பெரியவர்கள் பிற்காலத்தில் கூடுதலாக முதலீடு செய்வது கருத்தாய்வில் தெரியவந்தது. அவ்விகிதம் ஹாங்காங்கில் 49 விழுக்காடாகவும் ஆஸ்திரேலியாவில் 42 விழுக்காடாகவும் பதிவானது.
முதலீட்டில் ஆர்வம்
மக்களிடையே முதலீடு செய்வதில் ஆர்வம் இருப்பதைக் கருத்தாய்வு முடிவுகள் எடுத்துக்காட்டின. சிங்கப்பூரிலும் ஹாங்காங்கிலும் கருத்தாய்வில் பங்கேற்றோரில் கிட்டத்தட்ட 50 விழுக்காட்டினர் இப்போது செய்வதைவிட கூடுதலாக முதலீடு செய்ய விரும்புகின்றனர். அந்த விகிதம் ஆஸ்திரேலியாவில் அதிகமாக 61 விழுக்காடாக உள்ளது.
சிங்கப்பூரர்கள் 30, 40, 50 வயதுக்குள் நுழையும்போது அவர்கள் முக்கியத்துவம் தரும் நிதி சார்ந்த அம்ங்கள் சிக்கலடைகின்றன. வீடு வாங்குவது, குழந்தைகளை வளர்ப்பது போன்றவை அவர்களின் குடும்பச் செலவில் அதிக நெருக்குதலை அளிக்கக்கூடியது அதற்கான காரணமாகும்.
சிங்கப்பூரிலும் ஹாங்காங்கிலும் வயதாகும் பெற்றோரைக் கவனித்துக்கொள்வதும் கூடுதல் நிதிச் சுமையாக விளங்குகிறது.
முதலீடு செய்வதால் பணத்தை இழந்துவிடுவோமோ என்ற அச்சம்தான் ஆகப்பெரிய இடையூறுாக இருக்கிறது என்று கருத்தாய்வில் பங்கேற்ற எல்லோரும் தெரிவித்தனர். நிதிப் பற்றாக்குறை, முதலீடு தொடர்பில் போதுமான தகவல்கள் தெரியாதிருப்பது ஆகியவை அதற்கு அடுத்தபடியான காரணங்களாகும்.
நிலைத்தன்மை, வளர்ச்சி
25லிருந்து 34 வயதுக்குட்பட்ட சிங்கப்பூரர்கள் நிலைத்தன்மையைவிட வளர்ச்சிக்குக் கூடுதல் முக்கியத்துவம் தரும் வாய்ப்பு அதிகம் இருப்பது கருத்தாய்வில் தெரியவந்தது. அதேவேளை, 55 வயதைத் தாண்டியோரில் 13 விழுக்காட்டினர் மட்டுமே வளர்ச்சிக்கு முன்னுரிமை வழங்குகின்றனர்.
வயதான சிங்கப்பூரர்களிடையே முதலீடு செய்வதன் தொடர்பில் நம்பிக்கை குறைவது கருத்தாய்வில் தெரிகிறது. ஆஸ்திரேலியாவிலும் அதே போக்கு காணப்படுகிறது. மாறாக, ஹாங்காங்கில் 55 வயதைத் தாண்டியோரிடையேதான் இதன் தொடர்பில் நம்பிக்கை ஆக அதிகமாக உள்ளது.