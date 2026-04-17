ஈஸ்ட் கோஸ்ட் விரைவுச்சாலையில் மோட்டார்சைக்கிளை ஓட்டிச் சென்ற இளையர் ஒருவர், நடுவானில் பறக்கும் சூப்பர்மேனைப் போலத் தோற்றமளிக்கும் வகையில், வாகனத்தின்மீது தனது உடலைக் கிடைமட்டமாக நீட்டி ஒரு சாகசத்தை நிகழ்த்தினார்.
பின்னர், முகமது அஸ்ஃபா முகமது அஸ்லியைத் தனது ‘கோப்ரோ’ கேமராவில் பதிவுசெய்திருந்த அந்த சாகசத்தின் காணொளியைப் போக்குவரத்துக் காவல்துறை அதிகாரி ஒருவர் பார்த்திருக்கிறார்.
20 வயதான அந்த சிங்கப்பூர் இளையர், மோட்டார்சைக்கிளை ஆபத்தான முறையில் ஓட்டியதாகக் கூறப்படும் ஒரு குற்றச்சாட்டை வெள்ளிக்கிழமை (ஏப்ரல் 17) அன்று ஒப்புக்கொண்டார். இந்தக் குற்றம் ஆகஸ்ட் 2025ல் நிகழ்ந்தப்பட்டது.
அந்தச் சாகசத்தை நிகழ்த்துவதைப் பதிவுசெய்வதற்காக, அஸ்ஃபா தனது கேமராவை மோட்டார்சைக்கிள் கைப்பிடியில் பொருத்தி, தனது உடலையும் கால்களையும் சாலைக்கு இணையாக நீட்டியபடி வாகனத்தை ஓட்டினார்.
பின்னர் அவர், ஈஸ்ட் கோஸ்ட் விரைவுச்சாலையில் இருந்தபோது குறைந்தது இரண்டு முறையாவது அந்த சாகசத்தை நிகழ்த்தியதாக அதிகாரிகளிடம் ஒப்புக்கொண்டார்.
2025 ஆகஸ்ட் 31ஆம் தேதி அதிகாலை நேரத்தில் அவர் ஈஸ்ட் கோஸ்ட் விரைவுச்சாலைக்கு அருகிலுள்ள ஒரு வாகன நிறுத்துமிடத்தில் இருந்தபோது, அப்பகுதியில் போக்குவரத்துக் காவல்துறை அதிகாரிகளைக் கண்டு பீதியடைந்து, கேமராவை மோட்டார்சைக்கிளிலேயே விட்டுவிட்டுத் தப்பி ஓடினார்.
காவல்துறை அதிகாரி ஒருவர், அஸ்ஃபா விட்டுச்சென்ற அந்தக் கேமராவில் உள்ள காணொளியைப் பார்த்தபோது அவரின் சட்டத்துக்குப் புறம்பான சாகசம் வெளிச்சத்துக்கு வந்தது. பின்னர் அன்று காலை அஸ்ஃபா கைது செய்யப்பட்டார்.
“கேமராவில் உள்ள காணொளிக் காட்சிகளில், (அஸ்ஃபா) குறைந்தது 16 வினாடிகளுக்கு குப்புறப் படுத்த நிலையில் வாகனத்தை ஓட்டியதும், இந்த முயற்சிகளில் ஒன்றில், இரண்டு மோட்டார் வாகனங்களை முந்திச் சென்றதும் தெரிந்தது,” என்று அரசுத்தரப்பு வழக்கறிஞர் ஜோஹான் டே கூறினார்.
தொடர்புடைய செய்திகள்
அஸ்ஃபா நன்னடத்தைக் கண்காணிப்புக்குத் தகுதியானவரா என்பதை மதிப்பிடுவதற்கான அறிக்கையை நீதிமன்றம் வெள்ளிக்கிழமை கோரியது. அவருக்கு ஜூலை மாதம் தண்டனை விதிக்கப்படும்.