Home
quick-news-icon

தென்கிழக்காசியா-மத்திய ஆசியா கூடுதல் ஒத்துழைப்பு; ஆராயவுள்ளது சிங்கப்பூர்

தென்கிழக்காசியா-மத்திய ஆசியா கூடுதல் ஒத்துழைப்பு; ஆராயவுள்ளது சிங்கப்பூர்

2 mins read
bafcc305-b94e-42ad-8d86-c7c158889966
நட்புக்கான கஸக்ஸ்தான் அரசாங்கத்தின் உயரிய விருது லீ சியன் லூங்குக்கு வழங்கப்பட்ட நிகழ்வு. படத்தில் திரு லீக்கு அருகே கஸக்ஸ்தான் அதிபர் கசிம்-ஜொமார்ட் டொக்காயெவ் இருக்கிறார். - படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்
Google News Preferred Icon

ஆசியான் கூட்டமைப்பின் தலைமைத்துவப் பொறுப்பை சிங்கப்பூர் 2027ஆம் ஆண்டு ஏற்கவுள்ளது.

அதனைத் தொடர்ந்து தென்கிழக்காசியாவுக்கும் மத்திய ஆசியாவுக்கும் இடையிலான தொடர்புகளை எவ்வாறு மேலும் வலுப்படுத்தலாம் என்பதை சிங்கப்பூர் ஆராயவுள்ளது.

பொதுவாக தான் இணைந்து பணியாற்றும் பங்காளிகளையும் தாண்டி இதர தரப்புகளுடன் எவ்வாறு ஒத்துழைக்கலாம் என்பதை சிங்கப்பூர் ஆராய்ந்துவருகிறது. அந்த வகையில், பொருளியல் ஆற்றல் வளர்ந்துவரும் மத்திய ஆசிய வட்டாரத்தின்மீதும் அது கவனம் கொண்டுவருகிறது. இந்நிலையில், இச்செய்தி வெளியாகியுள்ளது.

கூடுதல் ஒத்துழைப்பு

போக்குவரத்து, தொடர்பு, எரிசக்தி, நீடித்த நிலைத்தன்மை வளர்ச்சி உள்ளிட்ட துறைகளில் தென்கிழக்காசியாவும் மத்திய ஆசியாவும் எவ்வாறு மேலும் ஒத்துழைக்கலாம் என்பதை சிங்கப்பூர் ஆராயும் என்று மூத்த அமைச்சர் லீ சியன் லூங் புதன்கிழமை (ஆகஸ்ட் 26) தெரிவித்தார்.

“ஆசியான் தலைவர் என்ற பொறுப்பில் பொதுவாக நாங்கள் ஒத்துழைக்கும் பங்காளிகளையும் தாண்டி மற்ற தரப்புகள் மூலமாகவும் ஆசியானுக்குக் கூடுதல் வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தித் தர சிங்கப்பூர் ஆவலாக இருக்கிறது,” என்று திரு லீ கஸக்ஸ்தான் தலைநகர் அஸ்தானாவில் நடைபெற்ற சடங்கு ஒன்றில் கூறினார். அந்நிகழ்வில் அந்நாட்டு அதிபர் கசிம்-ஜொமார்ட் டொக்காயெவ் திரு லீக்கு நட்புக்கான உயரிய விருதை (Order of Dostyk of the First Class) வழங்கி கெளரவித்தார்.

“தென்கிழக்காசியாவும் மத்திய ஆசியாவும் எவ்வாறு மேலும் அணுக்கமாகச் செயல்படலாம் என்பதை நாங்கள் ஆராய்வோம்,” என்றும் திரு லீ குறிப்பிட்டார்.

திரு லீக்கு வழங்கப்பட்ட விருது, நட்பையும் ஒத்துழைப்பையும் வலுப்படுத்த முயற்சிகளை எடுப்போருக்கு கஸக்ஸ்தான் அரசாங்கம் வழங்கும் விருதாகும். கடந்த 30 ஆண்டுகளில் சிங்கப்பூரையும் கஸக்ஸ்தானையும் நெருக்கமாக்க உழைத்த இருநாட்டு மக்களின் சார்பில் விருதைத் தாம் ஏற்றுக்கொண்டதாக திரு லீ தெரிவித்தார்.

கையெழுத்தான ஒப்பந்தங்கள்

முக்கிய ஐரோப்பிய-ஆசிய வர்த்தகப் பாதையின் மின்னிலக்க ஒருங்கிணைப்பு (digital integration of a major Eurasian trade route), நீர் நிர்வாகம் ஆகியவற்றின் தொடர்பில் இரு நாடுகளும் புதன்கிழமை ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டன. அதனையொட்டி இரு வட்டாரங்களுக்கும் இடையிலான தொடர்புகளை வலுப்படுத்துவதற்கான முயற்சிக்கு ஊக்குவிக்கப்படுகிறது.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
நேப்பாளத்தின் நுவாகோட் மாவட்டத்திலுள்ள திரிசூலி பகுதியில் ஏற்பட்ட பெருவெள்ளத்தை அடுத்து, கட்டடங்கள் சேற்றில் மூழ்கிக்கிடப்பதை ஆளில்லா வானூர்தி மூலம் வியாழக்கிழமை (ஆகஸ்ட் 27) எடுக்கப்பட்ட படங்கள் காட்டுகின்றன.

நேப்பாள வெள்ளம்: சிங்கப்பூரர்கள் விழிப்புடன் இருக்கும்படி வெளியுறவு அமைச்சு அறிவுறுத்தல்

27 Aug 2026 - 12:58 PM

சீன எல்லைப் பகுதியில் புதன்கிழமையன்று (ஆகஸ்ட் 26) பதிவான கண்காணிப்பு கேமரா காட்சியில், பல அடுக்குமாடிக் கட்டடங்களை வெள்ளநீர் அடித்திச் செல்லும் காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன.

நேப்பாளத்தில் திடீர் பெரு வெள்ளம்; 160 பேர் பலி, பலர் மாயம்

27 Aug 2026 - 10:24 AM

கடந்த இரு வாரங்களில் சிங்கப்பூரின் நில எல்லைகளில் எட்டு வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

எல்லை தாண்டிய சேவை வழங்கிய 8 வாடகை வாகன ஓட்டுநர்கள் பிடிபட்டனர்

26 Aug 2026 - 7:36 PM

டாஸ்மாக் கடைகளில் சோதனை முறையில் பயன்படுத்திப் பார்க்கப்படும் இயந்திரத்தில் போத்தலில் உள்ள கியூஆர் குறியீட்டை வருடி பணத்தைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.

டாஸ்மாக் கடைகளில் தானியங்கி இயந்திரங்கள் நிறுவ ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு

26 Aug 2026 - 12:25 PM

கஸக்ஸ்தான், மத்திய ஆசியாவில் சிங்கப்பூரின் ஆகப் பெரிய வர்த்தகப் பங்காளியாகும். இருதரப்புக்கும் இடையிலான பொருள் வர்த்தகத்தின் மதிப்பு 326.6 மில்லியன் வெள்ளியாகப் பதிவானது. அதேபோல், சேவை வர்த்தகத்தின் மதிப்பு 159 மில்லியன் வெள்ளியாகப் பதிவானது.

மேலும், கஸக்ஸ்தானில் சிங்கப்பூரின் நேரடி முதலீடுகளின் மதிப்பு 2.1 பில்லியன் வெள்ளியாகும். 158 சிங்கப்பூர் நிறுவனங்கள் கஸக்ஸ்தானில் செயல்பட்டுவருகின்றன.

குறிப்புச் சொற்கள்
சிங்கப்பூர்தென்கிழக்காசியாஆசியான்கஸக்ஸ்தான்ஒத்துழைப்புஉறவு

தொடர்புடைய செய்திகள்