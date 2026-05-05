Home
quick-news-icon
சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026 செய்திகள்toggle-button-chevie

மெக்பர்சன் வீவக வீட்டில் தீ: எட்டுப் பேர் பாதிப்பு, ஒருவர் கைது

மெக்பர்சன் வீவக வீட்டில் தீ: எட்டுப் பேர் பாதிப்பு, ஒருவர் கைது

1 mins read
5db95c49-12e9-401d-870b-c17dfb2fe58a
வீவக வீட்டின் 18வது தளத்தில் பற்றி எரிந்த தீ. - படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்
திருநா >

மெக்பர்சன் வட்டார வீவக வீடு ஒன்று திங்கட்கிழமை (மே 4) இரவு தீப்பற்றி எரிந்ததில் எட்டுப் பேர் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.

ஜூ செங் ரோட்டில் உள்ள புளோக் 14ன் 18வது தளத்தில் உள்ள அந்த வீட்டில் தீப்பிடித்திருப்பதாக இரவு 9.40 மணியளவில் தங்களுக்குத் தகவல் கிடைத்ததாகச் சிங்கப்பூர் குடிமைத் தற்காப்புப் படையும் காவல்துறையும் தெரிவித்தன.

புகையைச் சுவாசித்ததன் காரணமாகப் பாதிக்கப்பட்ட எட்டுக் குடியிருப்பாளர்களுடன் இரு தீயணைப்பாளர்களும் சிங்கப்பூர்ப் பொது மருத்துவமனைக்குக் கொண்டுசெல்லப்பட்டதாகச் சிங்கப்பூர் குடிமைத் தற்காப்புப் படை தனது ஃபேஸ்புக் பதிவில் குறிப்பிட்டது.

சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்றபோது வீட்டினுள் தீ மளமளவென எரிந்துகொண்டு இருந்ததாகவும் தனது படையினர் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்ததாகவும் அது தெரிவித்தது.

அந்தத் தீ வேண்டுமென்றே ஏற்படுத்தப்பட்டதைப் போல் தெரிவதாக அது தனது பதிவில் குறிப்பிட்டது. அவர்கள் வருமுன்னரே மூன்று குடியிருப்பாளர்கள் அந்த வீட்டைவிட்டு வெளியேறிவிட்டனர்.

தீயை மூட்டிச் சேதம் விளைவித்த குற்றம் தொடர்பில் 44 வயது ஆடவர் கைது செய்யப்பட்டார். சம்பவம் பற்றித் தீர விசாரித்து வருவதாகக் காவல்துறை கூறியது.

குறிப்புச் சொற்கள்
தீவிபத்துமெக்பர்சன்கைது

தொடர்புடைய செய்திகள்