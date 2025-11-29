தெலுக் பிளாங்கா ஹைட்ஸ் புளோக் 61ல் உள்ள காப்பிக் கடையில் சனிக்கிழமை (நவம்பர் 29) காலை தீ விபத்து ஏற்பட்டது.
அதில் காயமுற்ற இருவர் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர். அன்று காலை 11.10 மணிக்கு தீ விபத்து பற்றிய தகவல் கிடைத்ததாக சிங்கப்பூர் குடிமைத் தற்காப்பு படை (எஸ்சிடிஎஃப்) அதன் ஃபேஸ்புக் பதிவில் தெரிவித்துள்ளது.
அந்தக் கட்டடத்தில் வசித்துவரும் 80 குடியிருப்பாளர்கள் அங்கிருந்து வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர். தீயணைப்பு வீரர்கள் அங்கு வந்துசேர்ந்தபோது பல உணவுக் கடைகள் தீயில் எரிந்துகொண்டிருந்தன. அவற்றை மூன்று நீர் பீய்ச்சியடிக்கும் கருவிகளைக் கொண்டு அவர்கள் அணைத்துள்ளனர்.
புகையை சுவாசித்த ஏழுபேர் பாதிக்கப்பட்டனர். அவர்களில் ஒருவர் சிங்கப்பூர் பொது மருத்துவமனைக்கும் மற்றொருவர் கே.கே.மகளிர், குழந்தைகள் மருத்துவமனைக்கும் அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர்.
தீப்பிடித்த காரணத்தை அறிய விசாரணை தொடர்கிறது.
முற்பகல் 11.30 மணியளவில் பயனாளர் ஒருவர் ஃபேஸ்புக்கில் பதிவிட்ட காணொளியில் காப்பிக் கடையில் தீப்பிடித்து கரும்புகை வெளியே கிளம்புவதைக் காணமுடிந்தது.
ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் சம்பவ இடத்தை 12.30 மணியளவில் சென்றடைந்தபோது தீ அணைக்கப்பட்டு, பல குடியிருப்பாளர்கள் வீடு திரும்புவதற்காகக் காத்திருந்தனர்.
எஸ்சிடிஎஃப் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் வெளியிட்ட புள்ளிவிவரங்களில், கடந்த ஆண்டில் தீச்சம்பவங்கள் அதற்கும் முந்தைய ஆண்டைக் காட்டிலும் அதிகரித்திருந்ததாக குறிப்பிட்டுள்ளது.
கடந்த 2023ஆம் ஆண்டில் 1,954ஆக இருந்த தீச் சம்பவங்கள் 2024ஆம் ஆண்டில் 1990ஆகப் பதிவாகியுள்ளன. அவற்றில் வர்த்தக இடங்களுடன் சமூக மன்றங்கள், வழிபாட்டுத் தலங்கள் உள்பட மக்கள் ஒன்றுகூடும் பகுதிகளும் அதிகம் இடம்பெற்றுள்ளன.
மரண எண்ணிக்கையும் 2023ல் மூன்றாக இருந்து 2024ல் ஐந்தாக உயர்ந்தது.