சிங்கப்பூரில் தனது வங்கிக் கணக்கிற்கு $500 பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டது தொடர்பில் துன்புறுத்தல்

கடன்முதலைகளுடனான சென்னின் (நடுவில்) அனுபவத்தைப் பகிர்ந்துகொள்வதற்காக, மலேசிய காவல்துறை சனிக்கிழமையன்று (ஏப்ரல் 25) ஒரு செய்தியாளர் சந்திப்பை நடத்தியது. - படம்: லெக் கா மெங் யூடியூப்
தான் வாங்காத கடனுக்காகக் கடன்முதலைகளுக்கு $11,350க்கும் மேல் செலுத்திய போதிலும், சிங்கப்பூரில் பணிபுரியும் மலேசியர் ஒருவரின் வீடு தீக்கிரையாக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது என ஷின் மின் நாளிதழ் ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று (ஏப்ரல் 26) செய்தி வெளியிட்டது.

சிங்கப்பூரில் தச்சராகப் பணிபுரியும் சென் ஜியாகியாங், அந்த சீனப் பத்திரிகைக்கு அளித்த பேட்டியில், 2025ஆம் ஆண்டில் ஒரு கடன்முதலை தனது தொலைபேசி மூலம் தன்னைத் தொடர்பு கொண்டதை நினைவுகூர்ந்தார்.

அந்தக் கடன்முதலை, சென்னின் தொலைபேசி எண் உள்ளிட்ட தகவல்களை விலைக்கு வாங்கி, தன்னிடம் கடன் வாங்குமாறு அவரைத் தொந்தரவு செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

சென் கடன் வாங்க மறுத்தபோதிலும், ஒரு வாரம் கழித்து அந்த வட்டிக்கு விடும் நபரிடமிருந்து தனக்கு ஒரு தொலைபேசி அழைப்பு வந்ததாகவும், அதில் தனது கணக்கிற்கு $500 மாற்றப்பட்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டதாகவும் சென் கூறினார்.

இந்தக் கடனுக்காக சென் ஒவ்வொரு வாரமும் $100 வட்டி செலுத்த வேண்டும் என்று அந்தக் கடன்முதலை சொன்னதாகக் கூறப்படுகிறது.

“நான் பணத்தை உடனடியாகத் திருப்பித் தந்துவிடுவதாகக் கூறினேன். ஆனால் அவர் மறுத்து, நான் வட்டியை மட்டும் செலுத்தினால் போதும், அசல் தொகையைத் திருப்பித் தர முடியாது என்று வலியுறுத்தினார்,” என்று திரு சென், ஷின் மின்னிடம் விவரித்தார்.

பிரச்சினையைத் தவிர்ப்பதற்காக, சென்னும் வேறுவழியின்றி அதைப் பின்பற்றினார்.

அவர் அந்தக் கடன்முதலைக்கு $300 வட்டியாகச் செலுத்தியதாகவும், பேநவ் மூலம் $2,700 செலுத்திய பிறகு அவருடனான உறவை முறித்துக்கொள்ள அந்த நபர் ஒப்புக்கொண்டதாகவும் சென் கூறினார்.

தொடர்புடைய செய்திகள்
ஜெரால்டின் குவெக் யி லிங் எனும் அந்த 42 வயது ஆசிரியர், ஏற்கெனவே 14 குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்நோக்குகிறார்.

கடன் முதலைக்கு உதவியதாக ஆசிரியர்மீது மீண்டும் குற்றச்சாட்டு

இருப்பினும், அது அத்துடன் முடிந்துவிடவில்லை, அந்தக் கடன்முதலை சென்னுக்கு மேலும் $400 அனுப்பி, $2,900 செலுத்துமாறு கோரியதாக சைனா பிரஸ் செய்தி வெளியிட்டது.

மீண்டும், அந்தக் கடன்முதலை செலுத்த வேண்டியதாகக் கூறப்படும் வட்டியைச் செலுத்துமாறு சென்னிடம் கூறப்பட்டது.

இதற்கிடையே, திடீரென, கங்கார் புலாயில் உள்ள சென்னின் வீடு கடன்முதலைகளால் தாக்கப்பட்டு, அவரது கதவின் மீது சிவப்பு வண்ணம் பூசப்பட்டது.

கண்காணிப்புக் கேமராப் பதிவுகளில், கருப்பு உடை, முகக்கவசம் அணிந்த ஒருவர் காரிலிருந்து இறங்கி, அவரது வீட்டின் மீது வண்ணம் பூசி, ஒரு குறிப்பை வைத்துவிட்டு அங்கிருந்து தப்பிச் செல்வது தெரிகிறது.

அதனைத் தொடர்ந்து சென், சிங்கப்பூர் மற்றும் மலேசியா ஆகிய இரு நாடுகளிலும் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.

