Home
quick-news-icon
பட்ஜெட் 2026 செய்திகள்toggle-button-chevie

புகைமூட்டம்: சுவாசப் பிரச்சினையால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு

புகைமூட்டம்: சுவாசப் பிரச்சினையால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு

2 mins read
d0231eb0-f087-438b-adda-1eedac39eee4
புகைமூட்டத்தால் பலர் சுவாசப் பிரச்சினையால் பாதிக்கப்பட்டடனர். - கோப்புப்ப படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

சிங்கப்பூரின் பல பகுதிகளில் புகைமூட்டம் நீடிப்பதால் சுவாசக் கோளாறால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதாக பொது மருத்துவர்கள் பலர் கூறியிருக்கின்றனர்.

மத்திய, வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளில் உள்ள மருந்தகங்களில் கடந்த சில நாள்களாக தொர்ச்சியான இருமல், மூச்சு விடுவதில் சிரமம், தொண்டை எரிச்சல் போன்ற அறிகுறிகள் இருப்பதாகக் கூடி மருந்தகங்களுக்கு வருவோர் எண்ணிக்கை கூடியிருக்கிறது.

சேனல்நியூஸ்ஏஷியா இத்தகவலை வெளியிட்டிருந்தது.

பியூட்டி வேர்ல்ட் பிளாசா, பிராடல், செங்காங் ஆகிய இடங்களில் கிளைகளைக் கொண்ட கிங்ஸ்வே மருத்துவ மருந்தகத்தின் மருத்துவரான டாக்டர் ஜோயல் லிம், புகைமூட்டம் தொடர்பில் அண்மையில் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை 10 முதல் 20 விழுக்காடு வரை அதிகரித்துள்ளதை கவனிக்க முடிவதாகக் கூறியுள்ளார்.

“காற்றின் தரம் தொடர்ந்து மோசமடைந்த 24 முதல் 48 மணி நேரத்திற்குள் இந்த அதிகரிப்பு பொதுவாக நிகழ்கிறது,” என்று அவர் கூறினார்.

புகைமூட்டம் பெரும்பாலும் தொண்டை எரிச்சல், இருமல் மற்றும் ஆஸ்துமா தொந்தரவு போன்ற பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகிறது.

இந்த உயர்வுக்கு வட்டாரத்திலும் உள்ளூரிலும் நிலவும் வறண்ட பருவநிலையே காரணம்.

சென்ற திங்கட்கிழமை (பிப்ரவரி 9), கிழக்கு ஜோகூரில் மூண்ட தீயிலிருந்து சிங்கப்பூரை நோக்கி வீசும் காற்றால் புகைமூட்டம் ஏற்படுவதாக தேசிய சுற்றுப்புற வாரியம் கூறியிருந்தது.

தொடர்புடைய செய்திகள்
வெள்ளிக்கிழமை (ஜனவரி 30) மாலை 6 மணி நிலவரப்படி 24 மணி நேரக் காற்றுத்தரக் குறியீடு 34-53 என்ற அளவில் நல்ல நிலைக்கும் மிதமான நிலைக்கும் இடைப்பட்டிருந்தது.

மலேசியாவில் காட்டுத்தீ நீடித்தால் சிங்கப்பூரில் புகைமூட்டத்தை எதிர்பார்க்கலாம்

திங்கட்கிழமை மாலை 6 மணி நிலவரப்படி 24 மணி நேர காற்று மாசு தரக் குறியீடு 50 முதல் 62 வரை இருந்தது. இது, மிதமான அளவில் காற்று மாசடைந்துள்ளதைக் காட்டுகிறது.

வறண்ட பருவநிலை செவ்வாய்க் கிழமை (பிப்ரவரி 10) தொடரும் என எதிர்ப்பதாக வாரியம் குறிப்பிட்டது.

குறிப்புச் சொற்கள்
புகைமூட்டம்சிங்கப்பூர்சுவாசக் கோளாறு