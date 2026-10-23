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சிங்கப்பூரில் புகைமூட்டம் தணிந்து காற்றுத்தரம் மேம்பட்டது

சிங்கப்பூரில் புகைமூட்டம் தணிந்து காற்றுத்தரம் மேம்பட்டது

படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

23 Oct 2026 - 10:00 am

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சிங்கப்பூரின் புகைமூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை (அக்டோபர் 23) காலை சற்றே தணிந்து அதன் காற்றுத் தரம் மேம்பட்டுள்ளது.

தீவின் அனைத்துப் பகுதிகளிலும் குடியிருப்பாளர்கள் நல்லது முதல் மிதமானது வரையிலான காற்றுத் தரநிலையுடன் அன்றாட வாழ்க்கையைத் தொடங்கினர்.

அன்றையதினம் காலை 6 மணிக்கு பிஎம்2.5 எனப்படும் ஒரு மணி நேரத்துக்கான காற்றுத் தரக் குறியீடு வடக்கில் 18, தெற்கில் 26, கிழக்கில் 27, மேற்கில் 29 என்ற நிலையில் பதிவானது. இவை இயல்பான தரநிலையைக் குறிக்கும்.

பிஎம் 2.5 காற்றுத் தூய்மைக்கேட்டுத் தரக் குறியீடு, 0 முதல் 55 வரை பதிவானால் இயல்பான நிலையையும் 56 முதல் 150 என்பது நுண்ணிய துகள்கள் காற்றில் அதிக அளவில் உள்ளதையும் காட்டுகிறது.

அதோடு, 151 முதல் 250 என்று பதிவானால் மிக அதிக நுண்துகள்கள் இருப்பதையும் அதையும் கடந்து 250க்கும் மேல் பதிவானால் மிக மோசமான அளவில் மாசு காற்றில் படிந்துள்ளதைக் குறிப்பதாகும்.

சிங்கப்பூரின் கடந்த 24 மணிநேரத்துக்கான காற்றுத் தரக்குறியீடு (பிஎஸ்ஐ) வடக்கிலும் தெற்கிலும் 68, கிழக்கில் 71, மேற்கில் 89, மத்திய வட்டாரத்தில் 79 எனப் பதிவானது.

அதன்படி, அனைத்து வட்டாரங்களிலும் காற்றுத் தரம் இயல்பு நிலை முதல் மிதமான நிலையில் உள்ளது என்று அறியப்படுகிறது. எனவே அடுத்த 24 மணி நேரத்தில், காற்றுத் தரநிலை மாற்றம் காணாத வரையிலும் பொதுமக்கள் வழக்கமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளலாம்.

மேற்குப் பகுதியில் மட்டும் சற்று அதிக அளவில் காற்றுத் தூய்மைக் கேட்டுக் குறியீடு இருந்த நிலையில் வியாழக்கிழமை பிற்பகல் 3 மணியளவில் அதுவும் வழக்க நிலைக்குத் திரும்பியது.

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