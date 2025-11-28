இல்ல மேம்பாட்டுத் திட்டத்துக்கு (எச்ஐபி) முன்னதாகப் போதுமான வாக்குகள் கிடைக்காதிருந்த நான்கு வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழக (வீவக) புளோக்களுக்கு மறுவாக்கெடுப்பு நடத்த அனுமதி வழங்கப்பட்டது.
சிராங்கூனில் உள்ள ஒரு புளோக்கும் லெங்கோங் திகாவில் உள்ள புளோக்குகளும் சம்பந்தப்பட்ட புளோக்குகள். மறுவாக்கெடுப்பில் இல்ல மேம்பாட்டுத் திட்டத்துக்குத் தகுதிபெறுவதற்குத் தேவையான 75 விழுக்காடு வாக்குகளை அவை பெற்றதாகவும் அவற்றில் மேம்பாட்டுப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும் வீவக வெள்ளிக்கிழமை (நவம்பர் 28) தெரிவித்தது.
ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்சின் கேள்விகளுக்கு வீவக பதிலளித்தது.
1949ஆம் ஆண்டு தியோங் பாருவில் கட்டப்பட்ட இரு புளோக்குகள் அண்மையில் குறுகிய வித்தியாசத்தில் போதுமான வாக்குகள் பெறாததைத் தொடர்ந்து இந்நிலை உருவானது. அந்தப் புளோக்குகள் ஓரிரு வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் போதுமான வாக்குகளைப் பெறவில்லை என்று இம்மாதம் 21ஆம் தேதி வெளியான வாக்கெடுப்பு முடிவுகள் காட்டின.
2017ஆம் ஆண்டு சிராங்கூன் அவென்யூ 2ல் உள்ள புளோக் 316, 2023ல் லெங்கோங் திகாவில் உள்ள புளோக்குகள் 101, 104, 108 ஆகியவை இல்ல மேம்பாட்டுத் திட்டத்துக்குத் தகுதிபெறுவதற்கான வாய்ப்புகளைப் பெறவில்லை என்று வீவக கூறியது.