மார்சிலிங் பூங்காவுக்கு அருகே உள்ள பாதி வனப்பகுதியாக உள்ள நிலத்தில் வரும் ஆண்டுகளில் வீடமைப்புத் திட்டம் அமையக்கூடும்.
அந்நிலத்தின் எந்தப் பகுதியையும் பாதுகாக்கத் திட்டமிடப்படவில்லை. சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு நடத்தப்பட்டு அவ்வாறு செய்யாததற்கான காரணங்கள் விவரிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழகம் (வீவக) செவ்வாய்க்கிழமை (நவம்பர் 10) இத்தகவலை வெளியிட்டது.
வருங்காலத்தில் வீடமைப்புத் திட்டத்துக்காக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ள சம்பந்தப்பட்ட பகுதி 1998ஆம் ஆண்டிலிருந்து குடியிருப்புப் பயன்பாட்டுக்காக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்பகுதியைச் சுற்றி உட்லண்ட்ஸ் அவென்யூ 3, புக்கிட் தீமா விரைவுச்சாலை (பிகேஇ), நீட்டிக்கப்பட்டுவரும் பிகேஇ பகுதி ஆகியவை அமைந்துள்ளன.
வீடமைப்புக்காக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ள பகுதியை உள்ளடக்கிய 14.4 ஹெக்டர் நிலத்துக்கான சுற்றுச்சூழல் ஆய்வறிக்கையை ஏய்க்கம் சிங்கப்பூர் பொறியியல் ஆலோசக நிறுவனம் தயார்செய்தது. அதில், சம்பந்தப்பட்ட ஒட்டுமொத்த நிலத்தின் 46 விழுக்காட்டுப் பகுதி மீண்டும் உருவான வனப்பகுதி (secondary forest) என்று தெரியவந்தது.
பாதுகாக்கப்படவேண்டிய தேவை குறைவு
அங்கு செடிகொடிகள் அதிகம் இல்லை என்றும் நிலம் பாதுகாக்கப்படவேண்டிய தேவை அதிகம் இல்லை என்றும் ஆய்வறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டது. மேலும், மேம்பாட்டுக்காக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ள பகுதியில் சம்பந்தப்பட்ட பகுதி நடுவே இருப்பதால் அது மற்ற பசுமைப் பகுதிகளிலிருந்து தனித்து இருப்பதோடு மேம்படுத்தப்பட்ட பகுதிகள் அதைச் சுற்றி இருக்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதனால், அப்பகுதி பாதுகாக்கப்பட்டால் நீண்டகாலத்தில் தாங்காது என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், மார்சிலிங் பூங்காவினுள் வீடமைப்புத் திட்டத்துக்காக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ள பகுதிக்கு வடக்கே கிட்டத்தட்ட 1.12 ஹெக்டர் பரப்பளவில் சதுப்புநிலம் இருப்பதையும் ஆய்வு கண்டுபிடித்தது. அங்கு அரியவகை உயிரினங்கள், பாதுகாக்கப்படவேண்டிய தாவரங்கள் ஆகியவை இருப்பது அதற்குக் காரணம்.
அதேவேளை, சதுப்புநிலங்கள் போன்ற பகுதிகளுக்குப் பாதிப்பு ஏற்படாமல் பார்த்துக்கொள்ளவேண்டும் என்பதைச் சுட்டிய ஆய்வு, சம்பந்தப்பட்ட பகுதி மேம்பாட்டுக்காக அடையாளம் காணப்பட்ட பகுதிக்கு அப்பால் இருப்பதால் அது நேரடியாக பாதிக்கப்படாது என்று விளக்கமளித்தது.
இந்தச் சுற்றுச்சூழல் ஆய்வறிக்கையை வீவக அதன் இணையத்தளத்தில் வெளியிட்டுள்ளது. இணையக் கருத்துப் பதிவுத் தளம் மூலம் பொதுமக்கள் வீவகவுக்குக் கருத்து தெரிவிக்கலாம்.