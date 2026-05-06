அனைத்துப் பிரிவுக்கான வாகன உரிமைச் சான்றிதழ் கட்டணம் அதிகரிப்பு

‘ஏ’ பிரிவு, ‘பி’ பிரிவு கார்களுக்கான வாகன உரிமைச் சான்றிதழ் கட்டணங்கள் அதிகரித்துள்ளன. - படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

சிங்கப்பூரில் ‘ஏ’ பிரிவு, ‘பி’ பிரிவு கார்களுக்கான வாகன உரிமைச் சான்றிதழ் கட்டணங்கள் புதன்கிழமை (மே 6) அதிகரித்துள்ளன.

‘ஏ’ பிரிவில் உள்ள சிறிய, ஆற்றல் குறைந்த கார்களுக்கும் மின்கார்களுக்குமான கட்டணம் $124,790ஆக முடிந்தது.

ஏப்ரல் 22ஆம் தேதி நடைபெற்ற ஏலத்தில் பதிவான விலையைவிட அது 1.4 விழுக்காடு அதிகம். ஏப்ரலில் ‘ஏ’ பிரிவு கார்களுக்கான வாகன உரிமைச் சான்றிதழ் கட்டணம் $123,010. அது ‘பி’ பிரிவு கார்களுக்கான கட்டணத்தை மிஞ்சியிருந்தது.

‘ஏ’ பிரிவு கார்களுக்கான வாகன உரிமைச் சான்றிதழ் கட்டணம் இந்த முறை மீண்டும் புதிய உச்சத்தைத் தொட்டது. இதற்குமுன் கடந்த ஆண்டு அக்டோபரில் புதிய உச்சத்தைத் தொட்ட கட்டணம் $128,105ஆக முடிந்தது.

பெரிய, அதிக ஆற்றல் வாய்ந்த ‘பி’ பிரிவு கார்களுக்கான வாகன உரிமைச் சான்றிதழ் கட்டணம் மே 6ஆம் தேதி $126,236ஆக முடிந்தது.

முந்தைய ஏலத்தைவிட ‘பி’ பிரிவு கார்களுக்கான கட்டணம் 4.3 விழுக்காடு அதிகரித்தது. அப்போது அது $121,001ஆக இருந்தது.

பிற பிரிவுகளில் உள்ள வாகன உரிமைச் சான்றிதழ் கட்டணங்கள் அனைத்தும் உயர்ந்தன.

