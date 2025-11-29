சிங்கப்பூரில் உள்ள சிறுபான்மைப் பிரிவினரில் இந்திய சமூகம் மிகச் சிறியதாக இருந்தாலும், கடந்த சில ஆண்டுகளாக அது ஒப்பீட்டளவில் சிறப்பாகத் தேர்ச்சி பெற்று வருகிறது என்று கலாசார, சமூக, இளையர்துறை மற்றும் மனிதவளத் துணை அமைச்சர் தினேஷ் வாசு தாஸ் பாராட்டியுள்ளார்.
குறிப்பாக, சமூகத்தில் இந்தியர்கள் பலர் இன்று வர்த்தகர்களாக, வீட்டு உரிமையாளர்களாக, பட்டதாரிகளாகத் திகழ்கிறார்கள் என்று சுட்டிக்காட்டினார்.
“எதிர்காலத்தில் நாம் வலிமையுடன் தொடர்ந்து முன்னேற என்ன செய்ய விரும்புகிறோம் என்பதுதான் அடுத்த கேள்வி,” என்று செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார் திரு தினேஷ்.
அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு இந்திய சமூகத்தை முன்னோக்கி கொண்டு செல்வதற்காக ஒரு புதிய ஒருங்கிணைப்புக் குழு கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதைத் தொடர்ந்து சனிக்கிழமை (நவம்பர் 29) திரு தினேஷ் குழுக் கலந்துரையாடல்களை வழிநடத்தினார்.
சமூக ஒற்றுமை மற்றும் இந்திய சமூகத்திற்குள் அடங்கியுள்ள பல்வேறு சிறிய சமூகங்களை எவ்வாறு ஒருங்கிணைப்பது என்பது குறித்து 45க்கும் மேற்பட்ட அமைப்புகளைச் சேர்ந்த பிரதிநிதிகள் மொத்தம் 15 குழுக்களில் கலந்துரையாடினார்கள்.
‘எம்’ ஹோட்டல் வளாகத்தில் நடைபெற்ற கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியில் பங்குபெற்றவர்கள் கிட்டத்தட்ட 120 பேர் இளையர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது என்றார் திரு தினேஷ்.
“சமூகத்தின் மூத்தோர் ஏராளமான அனுபவங்களைக் கொண்டிருந்தாலும், அற்புதமான ஆற்றலையும் புத்திசாலித்தனமான யோசனைகளையும் கொண்டு வருபவர்கள் இளையர்கள்,” என்றார்.
பன்முகத்தன்மை, கலாசார ஒத்துழைப்பு, நமது மரபுடனான இணைப்பு ஆகியவை கலந்துரையாடலில் தெரிவிக்கப்பட்ட சில முக்கிய கருத்துகள்.
கலந்துரையாடலில் ஒரு முக்கிய பகுதியாக ‘அடையாளம்’ என்ற தலைப்பு எழுந்தது. இந்தியர்கள் என ஓர் அடையாளம் இருப்பினும் நம்பிக்கை, மொழி மற்றும் கலாசாரத்தின் அடிப்படையில் நாம் வேறுபட்டுள்ளோம் என்று உணர்ந்ததாகத் தெரிவித்தார் சிண்டா இளையர் மன்றத்தின் தலைவர் தர்ஷினி சண்முகம், 31.
“இதன்வழி மன்றத்தின் உறுப்பினர்களை என்னால் சரிவர புரிந்துகொள்ள இயலும்,” என்று பகிர்ந்தார்.
இதுபோன்ற கலந்துரையாடல்கள் சமூகத்தின் முக்கிய சவால்களைக் குறிப்பிடுவதோடு அடுத்த இளைய தலைவர்கள் சவால்களை எதிர்கொள்வதற்கு வழிவகுக்கின்றன என்றார் மருத்துவர் மா. பிரெமிக்கா, 30.
“அவர்கள் சந்திக்கும் தனிப்பட்ட சவால்களை மதித்து அவர்களுக்குப் பாதை வகுப்பது நம் சமூகத்தின் வெற்றிகளுக்கான ஒரு வாய்ப்பு,” என்றார்.
கலாசாரம், விளையாட்டு, மொழி, பாரம்பரியம் மற்றும் கலைகள் சார்ந்த கலந்துரையாடல்களுக்கு திரு தினேஷ் தலைமை தாங்கும் அதேவேளை சமய பன்முகத்தன்மை, சமூக பொருளாதாரம் குறித்த பேச்சுகளை சட்ட, போக்குவரத்து மூத்த துணை அமைச்சர் முரளி பிள்ளை வழிநடத்துவார்.
“நாங்கள் இருவரும் இந்தக் குழு கலந்துரையாடல்களைத் தொடங்கி தற்போது பாதி வழி சென்றுள்ளோம். அடுத்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் இந்தக் கலந்துரையாடல்கள் சார்ந்த சில முன்முயற்சிகளை மேற்கொள்வோம் என எதிர்பார்க்கலாம்,” என்றார் திரு தினேஷ்.