போக்குவரத்து அமைச்சரும் முதல்முறை நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான ஜெஃப்ரி சியாவ், மக்கள் செயல் கட்சியின் (மசெக) உயர்மட்டத் தலைமை அமைப்பில் மற்ற மூவருடன் இணை உறுப்பினராகச் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
வியாழக்கிழமை (நவம்பர் 5) வெளியிடப்பட்ட ஊடக அறிக்கையில், சியாவ்வுடன் சேர்ந்து சான் ஹுய் யூ, இங் சீ மெங், சிம் ஆன் ஆகியோரும் கட்சியின் உயர்மட்டத் தலைமை அமைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளதாக அக்கட்சி அறிவித்தது.
இவர்களில் திருவாட்டி சான், கட்சியின் மத்திய செயற்குழுவிற்கு புதியவர். அதேசமயம், இங் சீ மெங், சிம் ஆன் இருவரும் 2024ஆம் ஆண்டில் முந்தைய தலைமை அமைப்பிலும் இதேபோன்று இணைக்கப்பட்டிருந்தனர்.
சான், நீண்டகாலமாக அல்ஜுனிட் குழுத்தொகுதியின் மசெக வேட்பாளராகப் போட்டியிட்டு வருபவர். இங், பிரதமரின் அலுவலக அமைச்சராகவும், தொழிற்சங்கத் தலைவராகவும் உள்ளார். சிம் ஆன், வெளியுறவு, உள்துறை ஆகியவற்றின் இரண்டாம் அமைச்சராகப் பணியாற்றுகிறார்.
அக்டோபர் 25ஆம் தேதி நடைபெற்ற கட்சியின் உட்கட்சித் தேர்தலில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட, நியமிக்கப்பட்ட மற்ற 14 உறுப்பினர்களுடன் இவர்கள் இணைகின்றனர்.
இதன் மூலம், மக்கள் செயல் கட்சியின் தலைமை செயற்குழு, அதன் அதிகபட்ச அளவான 18 உறுப்பினர்களை இப்போது எட்டியுள்ளது.