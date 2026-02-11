சிங்கப்பூரில் கடந்த ஆண்டு தீவிபத்துகளில் அதிகம் பேர் காயமடைந்ததாக சிங்கப்பூர் குடிமைத் தற்காப்புப் படை (எஸ்சிடிஎஃப்) தெரிவித்துள்ளது.
2024ஆம் ஆண்டு 80 பேர் தீவிபத்துகளில் காயமடைந்த நிலையில், கடந்த ஆண்டு அந்த எண்ணிக்கை 94க்கு அதிகரித்ததாக அது புதன்கிழமை (பிப்ரவரி 11) கூறியது.
அதேபோல, மின்சார வாகனங்களால் ஏற்படும் தீச்சம்பவங்களும் கடந்த ஆண்டு மூன்று விழுக்காடு அதிகரித்தன.
அத்தகைய சம்பவங்கள் 2024ஆம் ஆண்டில் 1,990ஆகப் பதிவான நிலையில், கடந்த ஆண்டு 2,050க்குக் கூடியது.
மொத்தம் பதிவான மின்வாகன விபத்துகளில் 1,051 விபத்துகள் குடியிருப்புக் கட்டடங்களில் நிகழ்ந்தவை என்று எஸ்சிடிஎஃப் தனது வருடாந்திர புள்ளிவிவர அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளது.