65 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடைய வாழ்க்கைத்தொழில் உரிமம் (விஎல்) ஓட்டுநர்களுக்கான மருத்துவப் பரிசோதனையின் செயல்முறை எளிமைப்படுத்தப்படும். இதனால் அவர்கள் எத்தனை பரிசோதனைகள் செய்ய வேண்டும் என்பது குறித்த குழப்பம் தவிர்க்கப்படும்.
போக்குவரத்துக் காவல்துறை மற்றும் நிலப் போக்குவரத்து ஆணையம், திங்கட்கிழமை (ஜனவரி 26) அன்று வெளியிட்ட ஒரு கூட்டு அறிக்கையில், பிப்ரவரி 2ஆம் தேதி ஒரு புதிய இணக்கமான மருத்துவப் பரிசோதனை அறிக்கை வெளியிடப்படும் என்று தெரிவித்தன.
இரண்டு அமைப்புகளின் மருத்துவப் படிவங்களையும் ஒரே மின்னிலக்க அறிக்கையில் இணைக்கும் புதிய அமைப்பு, ஓட்டுநர் உரிமங்கள் மற்றும் வாழ்க்கைத்தொழில் உரிமங்கள் இரண்டையும் வைத்துள்ள முதிய ஓட்டுநர்களுக்கான தேவைகளை நெறிப்படுத்துகிறது.
தற்போது, 65 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடைய வாழ்க்கைத்தொழில் உரிமங்களைக் கொண்டுள்ள ஓட்டுநர்கள் போக்குவரத்துக் காவல்துறை மற்றும் நிலப் போக்குவரத்து ஆணையத்தின் விதிமுறைகளின்கீழ் மருத்துவப் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டும்.
வகுப்பு 2 அல்லது வகுப்பு 3 உரிமம் பெற்ற 65 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடைய ஓட்டுநர்கள் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மருத்துவப் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டும். மேலும் வகுப்பு 4 அல்லது வகுப்பு 5 உரிமம் பெற்றவர்கள் ஆண்டுதோறும் மருத்துவப் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று போக்குவரத்துக் காவல்துறை கூறுகிறது.
65 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடைய ‘விஎல்’ ஓட்டுநர்கள் ஆண்டுதோறும் மருத்துவப் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று நிலப் போக்குவரத்து ஆணையம் கோருகிறது.
சில ‘விஎல்’ ஓட்டுநர்கள் ஒரே ஆண்டில் இரண்டு அமைப்புகளிடமிருந்து அறிவிப்பு கடிதங்களைப் பெறும்போது தவறுதலாக இரண்டு மருத்துவப் பரிசோதனைகளுக்கு உட்படுத்தப்படலாம். அப்போது ஒரே ஒரு மருத்துவப் பரிசோதனை மட்டுமே தேவைப்படும்.
பிப்ரவரி 2ஆம் தேதி முதல், இந்த ஓட்டுநர்கள் மருத்துவப் பரிசோதனைக்காக வரும்போது, போக்குவரத்துக் காவல்துறை அல்லது நிலப் போக்குவரத்து ஆணையத்திடம் இருந்து ஒவ்வோர் ஆண்டும் ஓர் அறிவிப்புக் கடிதத்தை மட்டுமே பெறுவார்கள்.
தொடர்புடைய செய்திகள்
அதனைப் பெற்ற பிறகு, ஓட்டுநர்கள் வாகனம் ஓட்டுவதற்குத் தகுதி பெறும் மருத்துவப் பரிசோதனைகளை நடத்தும் சிங்கப்பூரில் பதிவுசெய்யப்பட்ட எந்த மருத்துவரையும் சந்திக்கலாம். ஓட்டுநர் சார்பாக, தம்மால் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட புதிய இணக்கமான மருத்துவப் பரிசோதனையை போக்குவரத்துக் காவல்துறை மற்றும் நிலப் போக்குவரத்து ஆணையம் இரண்டிற்கும் மருத்துவர் நேரடியாகச் சமர்ப்பிப்பார்.
பின்னர் ஓட்டுநர்கள் முடிவுகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டதை உறுதிப்படுத்தும் ஒரு குறுஞ்செய்தியைப் பெறுவார்கள். இதனால் அவர்கள் மருத்துவ அறிக்கைகளை ‘ஸ்கேன்’ செய்து அந்தந்த நிறுவனங்களின் இணைய வாசல்களில் பதிவேற்ற வேண்டிய அவசியம் நீங்கும்.