எம்ஆர்டி ரயிலில் உள்ள சமிக்ஞை சாதனங்கள் செயலிழந்தாலும், ரயில்கள் தொடர்ந்து இயங்குவதற்கு உதவும் புதிய எம்ஆர்டி மாற்றுச் சமிக்ஞை முறையை அதிகாரிகளும் ரயில் சேவை நிறுவனமான எஸ்எம்ஆர்டி மதிப்பிட்டு வருகின்றன.
ஜூலை மாதத்தில் இதற்கான சோதனைகள் நிறைவடைந்ததைத் தொடர்ந்து, இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. அறிவார்ந்த தானியக்க ரயில் கட்டுப்பாட்டு முறை என்று அழைக்கப்படும் இந்த புதிய அமைப்பு, ரயில் செயல்பாடுகளுக்கு கூடுதல் மீள்திறனை வழங்கக்கூடும் என்று ஊடகங்களின் கேள்விகளுக்குப் பதிலளித்த எஸ்எம்ஆர்டி ஆகஸ்ட் 25ஆம் தேதியன்று தெரிவித்தது.
“ரயிலில் உள்ள சமிக்ஞை அமைப்பு முற்றிலும் செயலிழக்கும் அரிய சந்தர்ப்பங்களில், ரயிலை நகர்த்துவது சாத்தியமில்லாமல் போகலாம். இது சேவையில் பெரிய அளவிலான இடையூறுகளுக்கு வழிவகுக்கும்,” என்றும் அது குறிப்பிட்டது.
ரயில் சேவை இடையூறுகளின்போது, சேவையைத் தொடர்ந்து தக்கவைக்க அல்லது மீட்டெடுக்க உதவும் கூடுதல் மாற்று வழிகளை ஆராயுமாறு பிப்ரவரி மாதத்தில் பணிக்குழு பரிந்துரைத்திருந்தது.
அந்தப் பரிந்துரைகளின் தொடர்ச்சியாகவே இந்தச் சோதனை நடத்தப்பட்டதாக எஸ்எம்ஆர்டி கூறியது. கூடுதல் மாற்றுத் தீர்வுகளை ஆராய்வது தவிர, ரயில்கள், சமிக்ஞை மற்றும் மின்சார அமைப்புகளைப் புதுப்பிப்பதற்கு முன்னுரிமை அளிப்பது, ரயில் கட்டமைப்பு முழுவதும் மிகவும் விரிவான மற்றும் சீரான கண்காணிப்பை மேற்கொள்வது ஆகிய முன்னேற்றப் பகுதிகளையும் அந்தப் பணிக்குழு சுட்டிக்காட்டியிருந்தது.
சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட இந்த மாற்று அமைப்பு, தற்போது பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் தொடர்பு அடிப்படையிலான ரயில் கட்டுப்பாட்டுச் சமிக்ஞை முறையை மாற்றுவதற்காக உருவாக்கப்படவில்லை. ரயில்களின் பாதுகாப்பான மற்றும் திறமையான செயல்பாட்டுக்குத் தற்போதைய அமைப்பே முதன்மையான கட்டுப்பாட்டு அமைப்பாகத் தொடர்ந்து இருக்கும்.
ரயில் நம்பகத்தன்மை, செயல்பாட்டுத் தயார்நிலை மற்றும் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றை மேம்படுத்தக்கூடிய தொழில்நுட்பங்களை ஆராய, நிலப் போக்குவரத்து ஆணையத்துடனும் தொழில்துறைப் பங்காளிகளுடனும் இணைந்து எஸ்எம்ஆர்டி பணியாற்றி வருவதாக அந்நிறுவனத்தின் ரயில்கள் பிரிவின் தலைவர் லாம் ஷியூ காய் தெரிவித்தார்.
சிங்கப்பூரின் ரயில் கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துவதற்காகப் புதுமையான தீர்வுகளை மதிப்பிடும் தொடர் முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாக இது விளங்குகிறது என்றும் அவர் கூறினார்.