லாரிகளில் வேகக் கட்டுப்பாட்டுக் கருவிகளைப் பயன்படுத்துவதில் விதிமீறல்களுக்கான தற்போதைய தண்டனைகள், விதிமுறைகளை மீறுவதைத் தடுப்பதற்குப் போதுமானதாக இல்லை. மேலும் இந்த இடைவெளிகளைக் களைய புதிய தண்டனைகள் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று உள்துறை மூத்த துணை அமைச்சர் சிம் ஆன் நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.
2024 முதல் லாரிகளில் வேகக் கட்டுப்பாட்டுக் கருவிகள் பொருத்தப்பட்டிருப்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் அதிக பாரம் கொண்ட வாகனங்கள் விபத்துகளில் சிக்குவதால் ஏற்படும் அபாயத்தைக் குறைக்க முடியும். போக்குவரத்துக் காவல்துறையின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் மட்டுமே வேகவரம்புக் கருவிகளைப் பொருத்த அனுமதிக்கப்படுகின்றன.
செவ்வாய்க்கிழமை (பிப்ரவரி 3) நிலப் போக்குவரத்து மற்றும் தொடர்புடைய விவகாரங்கள் பற்றி மசோதாவின் இரண்டாம் வாசிப்பின் போது நாடாளுமன்றத்தில் உரையாற்றிய திருவாட்டி சிம் ஆன், தற்போது, விதிகளை மீறும் லாரியின் ஓட்டுநர் மட்டுமே குற்றத்துக்குக் காரணமானவர் என்று கருதப்படுகிறது என்று கூறினார்.
புதிய சட்டங்கள், விதிகளை மீறும் லாரியை அறிந்தே பயன்படுத்துவதற்கு காரணமான அல்லது அனுமதித்த எவருக்கும், உரிமையாளர் உட்பட, குற்றத்தின் வரம்பை விரிவுபடுத்தும்.
மேலும், வேகக் கட்டுப்பாட்டுக் கருவிகளைச் சேதப்படுத்துவதில் ஈடுபட்டுள்ள அனைத்து தரப்பினரும், மற்றவர்களுக்கு அவ்வாறு செய்ய அறிவுறுத்துபவர்கள் அல்லது வேகவரம்புக் கருவிகளைச் சேதப்படுத்த முன்மொழிபவர்கள் உட்பட, முன்மொழியப்பட்ட சட்டத் திருத்தங்களின்கீழ் பொறுப்பேற்கப்படுவார்கள்.
அங்கீகரிக்கப்பட்ட முகவர்கள், வேகக் கட்டுப்பாட்டுக் கருவி சேதப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பதை அறிந்தாலோ அல்லது நம்புவதற்கு காரணம் இருந்தாலோ, உடனடியாகப் போக்குவரத்துக் காவல்துறைக்குத் தெரிவிக்க வேண்டும்.
இது, விதிகளை மீறும் லாரிகளை உடனடியாக விசாரித்து அவற்றைச் சாலையிலிருந்து அகற்ற உதவும் என்று திருவாட்டி சிம் கூறினார்.
முதல் முறை குற்றவாளிகளுக்கு இப்போது $10,000 வரை அபராதம் விதிக்கப்படுகிறது. மேலும் அடுத்தடுத்த குற்றவாளிகளுக்கு $20,000 வரை அபராதம் விதிக்கப்படலாம். முதல் முறை குற்றவாளிகளுக்கு மூன்று மாதங்கள் வரை சிறைத்தண்டனையும், அடுத்தடுத்த குற்றவாளிகளுக்கு ஆறு மாதங்கள் வரை சிறைத்தண்டனையும் விதிக்கப்படக்கூடும்.
தற்போது, முதல்முறையாக விதிமீறல் செய்பவர்களுக்கு $1,000 வரை அபராதம் விதிக்கப்படுகிறது. அதே நேரத்தில் மீண்டும் விதிமீறல் செய்பவர்களுக்கு $2,000 வரை அபராதம் விதிக்கப்படலாம்.
ஜனவரி 5ஆம் தேதி நிலவரப்படி, வேகக் கட்டுப்பாட்டுக் கருவிகள் பொருத்த வேண்டிய லாரிகளில் சுமார் 72 விழுக்காட்டு லாரிகள் இந்தக் கருவிகளைப் பொருத்தியுள்ளன.