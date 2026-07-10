Home
quick-news-icon

வெளிநாடுகளிலிருந்து வரும் நிபுணர்களை சமூகத்துக்குள் ஒன்றிணைக்கப் புதிய திட்டங்கள்

வெளிநாடுகளிலிருந்து வரும் நிபுணர்களை சமூகத்துக்குள் ஒன்றிணைக்கப் புதிய திட்டங்கள்

2 mins read
8bee1d86-9b0d-4a73-901a-5023959ae59f
வெளிநாட்டுத் தொழிலர் ஒருங்கிணைப்புக்கான செயற்கூட்டணியின் அறிக்கையை வெளியிடும் கலாசார, சமூக, இளையர் துறை துணை அமைச்சர் தினே‌ஷ் வாசு தாஸ் உள்ளிட்டோர் வெளியிட்டனர். - படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

வெளிநாடுகளிலிருந்து வேலை பார்க்க சிங்கப்பூருக்கு வரும் நிபுணத்துவ ஊழியர்களை இங்கு சமூகத்தினுள்ளும் வேலையிடங்களிலும் ஒன்றிணைக்கும் முயற்சியாகப் பல்வேறு திட்டங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

வேலை அனுமதி அட்டை வைத்திருப்போருக்கான ஒரியென்டே‌ஷன் புரோகிராம் எனப்படும் அறிமுக நடவடிக்கைத் திட்டமும் அவற்றில் அடங்கும்.

வெளிநாட்டுத் தொழிலர் ஒருங்கிணைப்புக்கான செயற்கூட்டணி (ஏஎஃப்ஏ-ஐஎஃப்பி) வெள்ளிக்கிழமை (ஜூலை 10) அதன் அறிக்கையை வெளியிட்டது. சிங்கப்பூரில் வாழ்வது, இங்கு வேலை பார்ப்பதன் தொடர்பிலான நடைமுறைகள் ஆகியவற்றை வெளிநாடுகளிலிருந்து வரும் நிபுணத்துவ ஊழியர்கள் புரிந்துகொள்ள உதவும் திட்டங்களை அந்த அறிக்கை விவரிக்கிறது.

ஒன்றிணைப்பு

உள்ளூரைச் சேர்ந்த ஊழியர்கள், வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் ஆகிய இரு தரப்பினரையும் ஒன்றிணைக்க ஆக்கபூர்வமான முறையில் வேலையிடங்களில் நடவடிக்கைகளைச் செயல்படுத்த ஆதரவளிப்பதும் இத்திட்டங்களின் இலக்காகும்.

திட்டங்களில் ஒன்று ‘இபி ஜர்னி’ என்றழைக்கப்படும் அறிமுக நடவடிக்கைத் திட்டமாகும். வேலை அனுமதி அட்டையை வைத்திருப்போருக்கு சிங்கப்பூரின் நடைமுறைகள், கொள்கைகள் போன்றவற்றுக்கான அடிப்படைப் புரிதலை ஏற்படுத்துவது திட்டத்தின் நோக்கமாகும்.

முதற்கட்டம்

முதற்கட்டமாக ‘இபி ஜர்னி’ திட்டம் கடந்த மே மாதம் முதல் ஆறு மாதங்களுக்கு நடைபெற்றுவருகிறது. வேலை அனுமதி அட்டை வைத்திருக்கும் குறிப்பிட்ட சிலர் இதில் பங்கேற்கத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர்.

முதலில் திட்டம், வேலை அனுமதி அட்டை வைத்திருக்கும் 600 பேரைச் சென்றடையச் செய்வது கலாசார, சமூக, இளையர் அமைச்சின் நோக்கமாகும். பிறகு வேலை அனுமதி அட்டை வைத்திருக்கும் அனைவருக்கும் திட்டத்தைப் படிப்படியாக நீட்டிப்பது அமைச்சின் இலக்காகும்.

சிங்கப்பூர் வர்த்தகச் சம்மேளனம், சிங்கப்பூர்த் தேசிய முதலாளிகள் சம்மேளனம் ஆகியவற்றுடன் இணைந்து கலாசார, சமூக, இளையர் அமைச்சு கூட்டு தகவல் அறிக்கை மூலம் ஊடகங்களுக்குத் தெரிவித்தது.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
தவெக எம்எல்ஏ இளையராஜாவிடம் பேரம் பேசியது தொடர்பாக அளிக்கப்பட்ட புகாரில் மேலும் இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். 

தவெக எம்எல்ஏவிடம் பேரம்: சிங்கப்பூர் வர்த்தகருக்கு ‘லுக்-அவுட் நோட்டீஸ்’

10 Jul 2026 - 5:57 PM

ஒருவர் செலுத்தும் வருமான வரி, வாழும் இல்லம் ஆகிய இரண்டின் ஓராண்டு மதிப்பை வைத்து உதவித் தொகை வழங்கப்படும்.

தகுதிபெறும் சிங்கப்பூரர்களுக்கு $850 வரை ரொக்கம், $450 வரை மெடிசேவ் நிரப்புத் தொகை

09 Jul 2026 - 2:31 PM

கரூர் சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்டோருக்கு பொருளியல் உதவி தேவைதானே என்று நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியது.

கரூர் நெரிசலில் பாதிக்கப்பட்டோருக்குத் தற்காலிக அரசுப் பணி வழங்கலாம்: நீதிமன்றம்

10 Jul 2026 - 5:56 PM

சிங்கப்பூர்க் கடல்துறை, துறைமுக ஆணையத்தின் பாசிர் பாஞ்சாங் கப்பல் முணையம்.

உலகின் தலைசிறந்த கடல்துறை மையமாக சிங்கப்பூர் 13வது ஆண்டாகத் தேர்வு

10 Jul 2026 - 3:28 PM

அன்வார் இப்ராகிம் (இடது), 1993 முதல் 1998ஆம் ஆண்டு வரை டாக்டர் மகாதீர் முகமதுவின் (நடுவில்) அரசாங்கத்தில் துணைப் பிரதமராகப் பணியாற்றினார்.

டாக்டர் மகாதீருக்கு 101வது பிறந்தநாள்

10 Jul 2026 - 12:29 PM

இந்திய பிரிமியர் லீக் கிரிக்கெட் தொடரில் விளையாட வேண்டும் என்ற தம் கனவை நனவாக்கும் வகையில், முதல் அடியை எடுத்து வைத்துள்ளார் ரமேஷ் காளிமுத்து, 37.

புலம்பெயர் ஊழியரிலிருந்து ‘டிஎன்பிஎல்’ வரை: சிங்கப்பூர் ரமேஷின் பெரும்பாய்ச்சல்

10 Jul 2026 - 5:30 AM

பொதுமக்கள் நகைகளை வாங்குவதற்குமுன் அதன் உள்ளடக்கத்தைச் சரிபார்க்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது.

நகைகள் வாங்கும் போது கவனமாக இருக்க வேண்டுகோள்

09 Jul 2026 - 5:42 PM

தாய்லாந்தின் பெட்சாபுரி பகுதியில் அந்நாட்டுத் தொல்லியல் துறை நடத்திய அகழாய்வில் தங்க அணிகலன்களுடன் முத்திரை மோதிரம் உட்பட இரு அரிய தங்க மோதிரங்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன.

தாய்லாந்து முத்திரை மோதிரத்தில் தமிழர் அடையாளம்

08 Jul 2026 - 6:30 PM

கடந்த ஜூன் 29ஆம் தேதி மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கையில் கிட்டத்தட்ட 280 மோட்டார்சைக்கிளோட்டிகளிடம் சோதனை நடத்தப்பட்டது.

உரிமம், காப்புறுதி இன்றி மோட்டார்சைக்கிள் ஓட்டிய 15 பேர் பிடிபட்டனர்

08 Jul 2026 - 6:03 PM

கூட்டமாக இருந்ததால் தனியாக இருந்த கடை நிறுவனர் கட்டண விவரத்தை கவனிக்கவில்லை.

$2 உணவுக்கு $200 செலுத்திச் சென்ற வாடிக்கையாளரைத் தேடும் கடை

04 Jul 2026 - 5:06 PM

வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்த நிபுணர்கள், மேலாளர்கள், நிர்வாகிகள், தொழில்நுட்பர்கள் சிங்கப்பூரில் வேலை பார்க்க வேலை அனுமதி அட்டை வகைசெய்கிறது. அதற்குத் தகுதிபெற அவர்கள் மாதத்துக்குக் குறைந்தது 5,600 வெள்ளி சம்பாதிக்கவேண்டும்.

குறிப்புச் சொற்கள்
சிங்கப்பூர்உதவிவேலைசமூகம்

தொடர்புடைய செய்திகள்