Home
quick-news-icon

வெளிப்படைத்தன்மையை அதிகரிக்க சிங்கப்பூர் பங்குச் சந்தையில் புதிய விதிகள்

வெளிப்படைத்தன்மையை அதிகரிக்க சிங்கப்பூர் பங்குச் சந்தையில் புதிய விதிகள்

கோப்புப் படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

23 Sep 2026 - 9:34 pm

2 mins read

சிங்கப்பூரில் உள்ள பங்குதாரர்கள், புதிய விதிகள் நடப்புக்கு வரும்போது தாங்கள் முதலீடு செய்யும் நிறுவனங்களிடமிருந்து சிறந்த தகவல் தொடர்பையும் வெளிப்படைத்தன்மையையும் எதிர்பார்க்கலாம்.

முதலாவதாக, பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்ட ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தனது இணையத்தளத்தில் பங்குதாரர்களுக்கான தொடர்புடைய தகவல்கள் மற்றும் தொடர்பு விவரங்களுடன் கூடிய தனிப்பட்ட இணையப்பக்கம் அல்லது பிரிவைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

சிங்கப்பூர் பங்குச் சந்தை ஒழுங்குமுறை ஆணையம் புதன்கிழமை (செப்டம்பர் 23) இதனைத் தெரிவித்தது.

அத்துடன், நிறுவனங்கள் தங்களின் ஆண்டறிக்கைகள், வருடாந்தர பொதுக் கூட்டங்களின் குறிப்புகள், முதலீட்டாளர் விளக்கக் காட்சிகள், வரவிருக்கும் நிகழ்வுகளின் நாள்காட்டி ஆகியவற்றையும் இணையத்தளத்தில் வெளியிட ஊக்குவிக்கப்படுகின்றன.

தற்போது, 90 விழுக்காட்டுக்கும் அதிகமான பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்கள் முதலீட்டாளர் தொடர்புக்காக இணையத்தளத்தைப் பராமரித்து வந்தபோதிலும், ஒரு சில நிறுவனங்கள் மட்டுமே பங்குதாரர் தொடர்பு நடவடிக்கைகள் பற்றிய விவரங்களை வழங்குகின்றன.

முதலீட்டாளர் தொடர்புக் கொள்கை என்பது பங்குதாரர்களுடன் வழக்கமான, திறம்பட மற்றும் நியாயமான தொடர்பை ஏற்படுத்துவதற்கு உதவ வேண்டும்.

நிறுவனம் முதலீட்டாளர்களுடன் தொடர்புகொள்ளும் வழிகள் மற்றும் முதலீட்டாளர்கள் நிறுவனத்தைத் தொடர்புகொள்வதற்கான வழிமுறைகள் அதில் தெளிவாகக் குறிப்பிடப்பட வேண்டும்.

பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்கள் தங்களின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி உட்பட நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுக்கு வழங்கப்படும் ஊதியத் தொகையைத் தீர்மானிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் காரணிகளையும் தங்களின் ஆண்டறிக்கைகளில் தெளிவாக விளக்க வேண்டும் என்கிறது ஆணையம்.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
இப்போராட்டத்தில் நாடு முழுதும் கிட்டத்தட்ட இரண்டரை லட்சம் ஊழியர்கள், அதிகாரிகள் பங்கேற்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது

ஊழியர்களின் வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தால் ஐந்து நாள்கள் முடங்கும் வங்கிச் சேவைகள்

23 Sep 2026 - 7:52 PM

மெட்டா அண்மையில் வெளியிட்ட மோசடி குறித்த ‘எச்2 அச்சுறுத்தல் அறிக்கை’யின்படி மோசடிக்காரர்கள் செயற்கை நுண்ணறிவைப் பயன்படுத்திப் பெருமளவில் போலிப் படங்களை உருவாக்கி மக்களை ஏமாற்றுவது தெரியவந்துள்ளது.

குறுந்தகவலில் பெரிய மோசடி ஒளிந்திருக்கக்கூடும்: மெட்டா எச்சரிக்கை

23 Sep 2026 - 6:15 PM

சந்தேக நபர் சிங்கப்பூரில் அரசாங்க அதிகாரிகளைப் போல ஆள்மாறாட்டம் செய்து மோசடிகளில் ஈடுபட மலேசியர்களைப் பணியமர்த்தி, அவர்களை ஒருங்கிணைத்துச் செயல்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

சிங்கப்பூரில் செயல்பட்ட மோசடிக் கும்பலுக்குக் காரணம் எனச் சந்தேகிக்கப்படும் மலேசியர் கைது

23 Sep 2026 - 9:59 AM

வாக்காளர்களுக்குப் பணப்பட்டுவாடா செய்யப்படுவதைத் தடுக்கும் நோக்கில், இரு தொகுதிகளிலும் மொத்தம் 18 பறக்கும் படைகள் களமிறக்கப்பட்டுள்ளன.

பணப்பட்டுவாடா இல்லாத இடைத்தேர்தல்: கண்காணிப்பைத் தீவிரப்படுத்தும் தேர்தல் ஆணையம்

23 Sep 2026 - 5:49 PM

2027 ஜனவரி 1 முதல் நடைமுறைக்கு வரும் புதிய விதிகள், குறிப்பிட்ட தகவல் தொடர்பு இடைவெளிகளைக் கையாள்வதையும் தகவல் தெரிவிக்கும் தரத்தை உயர்த்துவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளதாக அது தனது அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.

குறிப்புச் சொற்கள்
பங்குச் சந்தைவிதிமுறைபங்குதாரர்

தொடர்புடைய செய்திகள்