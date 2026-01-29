சிங்கப்பூர் நாணய ஆணையம், சிங்கப்பூர் வெள்ளிக்கான கொள்கையை வியாழக்கிழமை (ஜனவரி 29) மாற்றவில்லை.
இது, பரவலாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒன்று. இவ்வாண்டுக்கான பணவீக்க முன்னுரைப்பை அதிகரித்தபோதும் ஆணையம் நாணயக் கொள்கையில் மாற்றம் செய்யவில்லை.
நாணயக் கொள்கை அறிக்கையில் ஆணையம் இத்தகவலை வெளியிட்டது.
மூலாதாரப் பணவீக்கம், எல்லா பொருள்களுக்குமான பணவீக்கம் ஆகிய இரண்டும் ஒன்றிலிருந்து இரண்டு விழுக்காடு வரை அதிகரிக்கும் என்று நாணயம் முன்னுரைத்துள்ளது. முன்னதாக ஆணையம் கடந்த அக்டோபர் மாதம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் இவ்விகிதம் 0.5லிருந்து 1.5 விழுக்காடாக இருந்தது.
சராசரியாக 2026ஆம் ஆண்டு முழுவதும் மூலாதாரப் பணவீக்க விகிதம் பொதுவாகத் தற்போது காணப்படுவதைவிடக் குறைவாகப் பதிவாகியுள்ளது.