2026 பிப்ரவரி 2ஆம் தேதி முதல் மார்ச் 13ஆம் தேதி வரை, மாணவர்கள், கல்வியாளர்கள், பெற்றோர், பொதுமக்கள் அனைவரும் நல்லாசிரியர் (MITT) விருது 2026க்கு தமிழ்மொழி ஆசிரியர்களைப் பரிந்துரைக்க அழைக்கப்படுகிறார்கள்.
தமிழ் முரசு நாளிதழும் தமிழ்மொழி கற்றல் வளர்ச்சிக் குழுவும் சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்கமும் இணைந்து வழங்கும் ‘நல்லாசிரியர் விருது’, தமிழாசிரியர்களின் உன்னதப் பணியை அங்கீகரித்துப் பாராட்டும் மிக உயரிய விருதாகக் கருதப்படுகிறது.
நல்லாசிரியர் விருதுக்குத் தகுதி பெறுவோர்
★ தமிழ்மொழியின்பால் மாணவர்களுக்கு ஆர்வத்தையும் புத்துணர்ச்சியையும் ஊட்டிக் கற்பிப்பவராக விளங்க வேண்டும். புத்தாக்கமும் படைப்பாக்கமும் கொண்ட கற்பித்தல் முறைகளைப் பயன்படுத்தி மாணவர்களின் கற்றல் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுப்பவராகத் திகழ வேண்டும்.
★ மாணவர்களின் நலனில் அக்கறைகொண்டு அவர்களிடத்தில் விரும்பத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்க வேண்டும்.
நல்லாசிரியர் விருதுக்கு முன்மொழியும் வழிமுறை பற்றிய குறிப்புகள்
★ விருதுக்குத் தகுதியானவர் எனத் தாங்கள் கருதும் ஆசிரியரைத் தெரிவுசெய்து, உங்கள் தெரிவுக்கான காரணங்களை விளக்கி எழுதி, முன்மொழிவுப் படிவத்தை நிறைவு செய்து அனுப்பவும். நீங்கள் பரிந்துரைக்கும் ஆசிரியர், விருதுக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் அவருக்கு விருதும் ரொக்கப் பரிசும் வழங்கப்படும்.
★ தொடக்கப்பள்ளி, உயர்நிலைப்பள்ளி, தொடக்கக் கல்லூரி, மில்லெனியா கல்வி நிலையம் ஆகியவற்றில் தமிழ் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்கள் அனைவரும் இந்த விருதுக்கு முன்மொழியப்படலாம்.
★ மாணவர்கள், பெற்றோர்கள், சக ஆசிரியர்கள், முன்னாள் மாணவர்கள், பள்ளித் தலைவர்கள் ஆகியோர் நல்லாசிரியர் விருதுக்கு ஆசிரியர்களைப் பரிந்துரைத்து முன்மொழிவுப் படிவங்களை அனுப்பி வைக்கவேண்டிய இறுதிநாள் மார்ச் மாதம் 13ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை.
2002ஆம் ஆண்டு முதல், நல்லாசிரியர் விருது, தொடக்கப் பள்ளி, உயர்நிலைப் பள்ளி, பல்கலைக்கழக புகுமுகக் கல்வி நிலையங்களில் கற்பிக்கும் 200க்கும் மேற்பட்ட நல்லாசிரியர்களை அங்கீகரித்துள்ளது.
இந்த ஆண்டு மொத்தம் நான்கு விருதுகள் தொடக்கப்பள்ளி, உயர்நிலைப்பள்ளி, தொடக்கக் கல்லூரி/பல்கலைக்கழக புகுமுக நிலையம் பிரிவுகளில் வழங்கப்படவிருக்கின்றன.
விருதுகள் பற்றிய விவரங்கள் இவ்வாண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் நடைபெறும் விருதளிப்பு விழாவில் அறிவிக்கப்படும்.
முன்மொழிவுப் படிவங்களை https://go.gov.sg/mitt2026nominations எனும் இணைய முகவரி வழியாகச் சமர்ப்பிக்கலாம்.
சிறந்த பயிற்சி ஆசிரியர்/வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது
நல்லாசிரியர் விருது தவிர்த்து, தேசிய கல்விக் கழகத்தின் சிறந்த பயிற்சி ஆசிரியர் விருதும் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருதும் ஆகஸ்ட் மாதப் பரிசு விழாவில் வழங்கப்படவிருக்கின்றன.
இந்த விருதுகளுக்கான ரொக்கப் பரிசுகளை சிங்கப்பூர் தமிழாசிரியர் சங்கம், வளர்தமிழ் இயக்கம், தமிழ்மொழி பண்பாட்டுக் கழகம், மினி என்வைரன்மெண்ட் சர்வீஸ் ஆகிய அமைப்புகள் வழங்குகின்றன.
தேசிய கல்விக் கழகத்தின் சிறந்த பயிற்சி ஆசிரியர் விருது, தமது பயிற்சியின்போது சிறந்த முறையில் திறனை வெளிப்படுத்திய தமிழ் பயிற்சி ஆசிரியருக்கு 2014ஆம் ஆண்டு முதல் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
2012ஆம் ஆண்டு முதல் வழங்கப்பட்டு வரும் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது, பல தலைமுறை ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் ஆக்கத்தையும் ஊக்கத்தையும் அளித்து சிறந்த முறையில் பங்களித்த முன்னோடி தமிழ் ஆசிரியர்களைக் கௌரவிக்கும் விருதாகும்.
நல்லாசிரியர் விருது 2026 போட்டி பற்றிய மேல் விவரங்களுக்கும் கூடுதல் தகவல்களுக்கும் MOE_TLLPC_Secretariat@moe.gov.sg. எனும் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பலாம்.