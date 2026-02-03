தங்கம் விலை ஒவ்வொரு நாளும் குறைந்து வருவதால் அதனை வாங்க சிங்கப்பூரர்கள் ஆர்வம் காட்டத் தொடங்கி உள்ளனர்,
அவர்களின் ஆர்வம், தங்கம் விற்பனை மீட்சி கண்டதை உணர்த்துகிறது.
சிங்கப்பூரில் தங்கத்தை நேரடியாக பொதுமக்களுக்கு விற்கும் ஒரே வங்கியான யுஓபி வங்கியின் தலைமையகத்தில் திங்கட்கிழமை (பிப்ரவரி 2) பலரும் வரிசையில் காத்திருந்ததாக ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் செய்தித்தாள் தெரிவித்தது.
அவ்வாறு நின்றிருந்தவர்களில் ஒருவரான திருவாட்டி இங் பெங் சூ, காலை 9.30 மணிக்கு வங்கிக்கு வந்து தங்கம் வாங்க வரிசையில் நிற்கத் தொடங்கியதாகவும் ஆறு மணி நேரத்திற்கும் மேல் காத்திருப்பதாகவும் தெரிவித்தார்.
யுஓபி வங்கியில் தங்கத்தை வாங்க முன்பதிவு செய்யாதவர்கள் ஏமாற்றத்தைச் சந்திக்க நேர்ந்தது.
வங்கியிடம் இருப்பில் இருந்த ‘MKS PAMP SA’ முத்திரை பதிக்கப்பட்ட தங்கம் திங்கட்கிழமை வேகமாக விற்றுத் தீர்ந்ததாக வங்கி அறிவித்தது. காலம் தாழ்த்தி வந்தவர்களுக்கு அந்த சொக்கத்தங்கம் கிடைக்கவில்லை.
இருப்பினும், ஆபரணத் தங்கத்தின் விற்பனை பற்றி இன்னும் தெளிவான தகவல்.
கடந்த பல மாதங்களாக உயர்ந்து வந்த தங்கத்தின் விலை ஜனவரி 29ஆம் தேதி உச்சத்தைத் தொட்ட பின் சரியத் தொடங்கியது. கடந்த வாரத்தில் மட்டும் ஐந்தில் ஒரு பங்கு விலை வீழ்ச்சி கண்டது. திங்கட்கிழமையும் வீழ்ச்சி தொடர்ந்தது.