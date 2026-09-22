அமெரிக்காவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையே போட்டி தீவிரமடைந்து வரும் சூழலில், சிங்கப்பூர் ஒரு தரப்பைத் தேர்ந்தெடுப்பதைத் தவிர்ப்பதில்லை. மாறாக, தனது சொந்தத் தேசிய நலனின் அடிப்படையிலேயே அது முடிவெடுக்கிறது என்று தற்காப்பு அமைச்சர் சான் சுன் சிங் செவ்வாய்க்கிழமை (செப்டம்பர் 22) தெரிவித்தார்.
மாறாக, சிங்கப்பூரின் நலனுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படுவதாக அவர் கூறினார். எஸ். ராஜரத்தினம் அனைத்துலக ஆய்வுக் கழகத்தின் 30ஆம் ஆண்டு நிறைவுச் சிறப்பு விரிவுரையைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற கேள்வி-பதில் அங்கத்தில் அமைச்சர் சான் உரையாற்றினார்.
பொதுச் சேவைகள் ஒருங்கிணைப்பு அமைச்சருமான திரு சான், இருமுனைச் சிந்தனையில் தமக்கு நம்பிக்கையில்லை எனக் குறிப்பிட்டார். நாடுகள் ஏதேனும் ஒரு வல்லரசுடன் முழுமையாகக் கைகோப்பதைத் தவிர்த்து, பல்வேறு துறைகளில் மாறுபட்ட முடிவுகளை எடுக்கும் போக்கு அதிகரித்து வருவதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
மற்ற நாடுகள் இணைந்து செயல்படும் சிறந்த தளமாக இருக்க, திறந்த, நம்பகத்தன்மை வாய்ந்த நாடாகச் சிங்கப்பூர் திகழ வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் சான் கூறினார்.
“நாடுகளுக்கு இடையே போட்டி இருக்கலாம். ஆனால் பகைமை இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை,” என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
அமெரிக்கா, சீனா ஆகிய நாடுகளுக்குச் சிங்கப்பூர் தொடர்ந்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நாடாக இருக்கும் என்று கருதிவிட முடியாது என்றார் அவர். இரு நாடுகளும் சிங்கப்பூரின் தேவையைத் தக்கவைத்துக் கொள்ளும் நிலையைத் தொடர்ந்து முயன்றே பெற வேண்டும் என அவர் வலியுறுத்தினார்.
சிங்கப்பூர், அமெரிக்கா, சீனா ஆகிய நாடுகளின் பங்கேற்பாளர்களை ஒன்றிணைத்து இரு தரப்பும் வெளிப்படையாகப் பேச வழிவகுக்கும் ‘எஸ். ராஜரத்தின ஆய்வுக் கழக முத்தரப்புப் பரிமாற்றத் திட்டத்தை’ இதற்குச் சிறந்த உதாரணமாக அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
இத்தகைய கலந்துரையாடல்களில் சிங்கப்பூர் வழங்கும் பங்களிப்பின் மதிப்பு, அதன் புரிதல், ஆய்வுகள் ஆகியவற்றின் நம்பகத்தன்மையைச் சார்ந்தே அமைகிறது என்றும் அவர் கூறினார்.
அடுத்த ஆண்டு ஆசியான் அமைப்புக்குச் சிங்கப்பூர் தலைமை தாங்கும்போது பின்பற்ற வேண்டிய அணுகுமுறை குறித்து, நிகழ்ச்சியின் நெறியாளரும் ஆய்வுக் கழகத்தின் நிர்வாகத் துணைத் தலைவருமான ஓங் கெங் யோங் கேட்ட கேள்விக்குப் பதிலளித்த திரு சான், உலகளாவிய பதற்றங்கள் அதிகரிக்கும் வேளையில் சிக்கல்களில் சிக்காமல் இருப்பதே முதல் முன்னுரிமையாக இருக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார்.