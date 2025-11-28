சிங்கப்பூரில் ஊழியர்களின் சராசரி வருமானம் 2025ஆம் ஆண்டில் 4.3 விழுக்காடு அதிகரித்துள்ளது.
காலகட்டத்துக்கேற்ப பணவீக்கம் கருத்தில்கொள்ளப்பட்டு இந்தப் புள்ளிவிவரம் கணிக்கிடப்பட்டுள்ளது.
மேலும், நிரந்தர வேலைகளில் இருப்போரின் எண்ணிக்கை இவ்வாண்டு புதிய உச்சத்தைத் தொட்டது. 90 விழுக்காட்டினர் நிரந்தர வேலைகளில் இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது.
குறைந்த வருமான ஊழியர்கள் ஈட்டும் சம்பளமும் அதிகரித்துள்ளது. இது, சம்பள சமமின்மையைக் குறைப்பதை எடுத்துக்காட்டுவதாக மனிதவள அமைச்சு குறிப்பிட்டுள்ளது.
வெள்ளிக்கிழமை (நவம்பர் 28) இந்தப் புள்ளிவிவரங்களை வெளியிட்டது. இவை, உலகச் சூழல் நிலையற்றிருந்தாலும் சிங்கப்பூரின் வேலைச் சந்தை நிலையாக இருப்பதை எடுத்துக்காட்டுவதாக அமைச்சு சுட்டியது.
சிங்கப்பூரில் தங்கி வேலை பார்க்கும் ஊழியர்கள் ஈட்டும் சராசரி வருமானம் 4.3 விழுக்காடு கூடியுள்ளது. இது, சிங்கப்பூர் குடிமக்கள், நிரந்தரவாசிகளுக்குப் பொருந்தும்.
சம்பளப் ‘பட்டியலில்’ ஆகக் கீழ் நிலையில் உள்ள 20 விழுக்காட்டுப் பிரிவில் இருக்கும் குறைந்த வருமான ஊழியர்களுக்கிடையே சராசரி வருமானம் 4.6 விழுக்காடு கூடியதை மனிதவள அமைச்சின் முதற்கட்ட ஊழியரணிப் புள்ளிவிவரங்கள் காட்டுகின்றன. இவ்வாண்டுக்கான முழு பணவீக்கம் தொடர்பான தகவல்கள் இன்னும் வெளிவராததால் இறுதிப் புள்ளிவிவரங்கள் இன்னும் கணக்கிடப்படவில்லை.
பெரும்பாலான துறைகளில் கூடுதலானோர் நிரந்தர வேலைகளில் இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது. நிபுணத்துவச் சேவைகள், சமூகச் சேவை போன்ற துறைகளிலும் இந்தப் போக்கு காணப்படுகிறது. தொடர்பு, தகவல் துறைக்கும் இது பொருந்தும்.
இந்தச் சீரான நிலை, தங்களுக்கு விரைவில் வேலை இல்லாமல் போய்விடுமோ என்று ஊழியர்கள் அச்சப்படத் தேவையில்லை என்பதைக் காட்டுவதாக மனிதவள அமைச்சின் பேச்சாளர் ஒருவர் குறிப்பிட்டார்.
போதுமான அளவு மனிதவளம் பயன்படுத்தப்படாத போக்கு இவ்வாண்டு குறைவாகவே இருந்து வருகிறது. வேலை இல்லாதவர்கள், போதுமான வேலை வழங்கப்படாதவர்கள் ஆகிய இரு தரப்பினருக்கும் இது பொருந்தும்.
பீமெட் எனப்படும் நிபுணர்கள், மேலாளர்கள், நிர்வாகிகள், தொழில்நுட்பம் சார்ந்தவர்கள் பிரிவிலும் அவர்களைச் சாராத பிரிவிலும் வேலை இல்லாதவர்களின் எண்ணிக்கை சீரான நிலையில் 2.8 விழுக்காடாகக் குறைவாக இருந்தன. அதேவேளை, நீண்டகாலமாக வேலையில் இல்லாதவர்களின் எண்ணிக்கை இவ்விரு பிரிவுகளிலும் மேலும் குறைந்தது.