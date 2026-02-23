சிங்கப்பூரின் சோதனைச் சாவடிகளை, கடந்த 2025ஆம் ஆண்டில் கிட்டத்தட்ட 245 மில்லியன் சுற்றுப்பயணிகள் கடந்துசென்றனர்.
அந்த எண்ணிக்கை, அதற்கு முந்தைய ஆண்டில் பதிவான 230 மில்லியனையும் கொவிட் கிருமிப்பரவலுக்கு முன்னர் 2019ஆம் ஆண்டில் பதிவான 217.3 மில்லியனையும்விட அதிகம்.
ஒவ்வொரு நான்கு சுற்றுப்பயணிகளிலும் மூவர் நிலச் சோதனைச் சாவடிகள்வழி, சிங்கப்பூருக்குள் நுழைந்ததாக குடிநுழைவுச் சோதனைச் சாவடி ஆணையம் (ஐசிஏ) கூறியது.
ஒரே நாளில் ஆக அதிக எண்ணிக்கை, 2025, டிசம்பர் 19ஆம் தேதி பதிவானது. அந்நாளில் நிலச் சோதனைச் சாவடி வழியாகக் கிட்டத்தட்ட 589,000 பயணிகள் சிங்கப்பூருக்குள் நுழைந்தனர்.
கடந்த 2025ஆம் ஆண்டில், நிலச் சோதனைச் சாவடிகளில் கூடுதலாக 9.5 விழுக்காட்டு வாகனங்கள் குடிநுழைவைக் கடந்துசென்றன.
கடப்பிதழின்றி குடிநுழைவைக் கடந்துசெல்வதற்குத் தான் அறிமுகப்படுத்திய திட்டங்களால், சோதனைச் சாவடிகளிலிருந்து மேலும் விரைவில், மேலும் திறம்பட்ட முறையில் வெளியேற முடிவதாக ஆணையம் கூறியது.
மேலும், பயணிகளுக்கு அது சமுகமாக அமைந்துள்ளதாகவும் அது சொன்னது.
சிங்கப்பூரிலிருந்து ஜோகூர் பாருவுக்கு ‘ஆர்டிஎஸ்’ சேவையைப் பயன்படுத்திச் செல்லவிரும்பும் பயணிகள் அநேகமாக விரைவுத் தகவல் (கியூஆர்) குறியீட்டு முறையைப் பயன்படுத்தி குடிநுழைவைக் கடந்துசெல்வர் என்றும் ஆணையம் தெரிவித்தது.
ஒவ்வொரு திசையிலும் மணிக்கு 10,000 பயணிகள்வரை கொண்டுசெல்லவிருக்கும் ‘ஆர்டிஎஸ் லிங்க்’, இவ்வாண்டின் இறுதியில் செயல்படுவதற்குத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
நிலச் சோதனைச் சாவடிகளில் விரைவுத் தகவல் குறியீட்டைப் பயன்படுத்திக் குடிநுழைவைக் கடந்துசெல்வோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ள நிலையில், அந்த அறிவிப்பு வந்துள்ளது.
இதற்கிடையே, விரைவுத் தகவல் குறியீட்டு முறை கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் நடப்புக்கு வந்ததிலிருந்து, துவாஸ், உட்லண்ட்ஸ் சோதனைச் சாவடிகளில் கிட்டத்தட்ட 134 மில்லியன் பயணிகள் அதனைப் பயன்படுத்தியுள்ளனர்.
சென்ற ஆண்டு டிசம்பருக்குள் விரைவுத் தகவல் குறியீட்டு முறையை 60 விழுக்காட்டுப் பேருந்துப் பயணிகள் பயன்படுத்தியதை ஆணையத்தின் புள்ளிவிவரங்கள் காட்டின.
மோட்டார்சைக்கிள் ஓட்டுநர்களும் தொடர்ந்து அந்த முறையைக் கடைப்பிடித்துள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.