முந்தைய பிடிஓ விற்பனைகளிலிருந்து எஞ்சிய வீடுகள், முன்பு விண்ணப்பித்த விண்ணப்பதாரர்களுக்கு மட்டுமல்ல, அனைத்து சிங்கப்பூரர்களுக்கும் வழங்கப்படுகின்றன. இதன்மூலம் அனைவருக்கும் ‘நியாயமான மற்றும் வெளிப்படையான செயல்முறை மூலம் விண்ணப்பிக்க வாய்ப்பு கிடைக்கும்’ என்று வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழகம் (வீவக) தெரிவித்துள்ளது.
முந்தைய பிடிஓ விற்பனையின்போது விற்கப்படாதவை, தேர்ந்தெடுக்கப்படாத அல்லது திருப்பிக் கொடுக்கப்பட்டவை உள்ளிட்ட அத்தகைய வீடுகள், தகுதியுள்ள அனைத்து பிடிஓ விண்ணப்பதாரர்களும் இன ஒதுக்கீட்டிற்கு உட்பட்டு, அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளைத் தேர்ந்தெடுத்த பின்னரே, எஞ்சிய வீட்டு விற்பனை மூலம் வழங்கப்படுகின்றன என்றும் அது மேலும் கூறியது.
மார்ச் 3ஆம் தேதி @xinandxuan என்ற பயனர் வெளியிட்ட டிக்டாக் காணொளிக்குப் பதிலளிக்கும் விதமாக, மார்ச் 14ஆம் தேதி வீவக, எஞ்சிய வீட்டு விற்பனையின் ஒரு பகுதியாக வீடுகள் எவ்வாறு மாறுகின்றன என்பதை விளக்கியது. அந்த டிக்டாக் தளத்தில் இரு சகோதரிகளின் பெயர்கள் தென்படுவதாகவும், காணொளியில் தோன்றியவரை திருவாட்டி சுவா என்று வீவக அடையாளம் கண்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
அந்தக் காணொளியில், அண்மைய சில பிடிஓ விற்பனைகளிலிருந்து எஞ்சிய வீடுகள் விற்பனையில் கிடைக்கும் அதிக எண்ணிக்கையிலான வீடுகள் குறித்து திருவாட்டி சுவா கேள்வி எழுப்பினார்.
மே 2022ல் தொடங்கப்பட்ட புக்கிட் மேரா திட்டத்தில் மீதமுள்ள வீடுகள் கிடைப்பதாகத் தனக்குத் தெரிவிக்கப்படவில்லை என்பதையும், அதற்கு அவர் விண்ணப்பித்தபோது அதில் தோல்வியடைந்ததையும் அவர் தெரிவித்தார்.
அந்த விற்பனையில் வழங்கப்படும் 1,226 நான்கு அறைகள் கொண்ட அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் ஒன்றான புக்கிட் மேரா ரிட்ஜுக்கு திருவாட்டி சுவா விண்ணப்பித்திருந்தார். மேலும் ஒரு குலுக்கலைத் தொடர்ந்து 3,120 வரிசை எண்ணைப் பெற்றார்.
வீவகவிலிருந்து அவரது வரிசை எண்ணைத் தெரிவித்து அவருக்கு வந்த மின்னஞ்சலில், வழங்கப்படவுள்ள வீடுகளின் எண்ணிக்கையை விட திருவாட்டி சுவாவின் வரிசை எண் அதிகமாக இருப்பதாக கழகம் குறிப்பிட்டது.
“இருப்பினும், வீடுகளைத் தேர்ந்தெடுக்கும் நடவடிக்கையின்போது வீடுகள் எவ்வளவு விற்பனையாகின்றன என்பதை நாங்கள் கண்காணிப்போம். உங்கள் இனத்தவருக்கான வீடுகள் ஏதேனும் இருக்கின்றனவா என்பதை வரிசை நிலை முடிவதற்குள் தெரிவிப்போம்,” என்றும் தெரிவித்ததாக வீவக தனது மின்னஞ்சலில் சொன்னது.
மார்ச் 3ஆம் தேதி தனது காணொளியில், விற்பனையில் இன்னும் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் உள்ளன என்பது குறித்து தனக்குத் தெரிவிக்கப்படவில்லை என்று திருவாட்டி சுவா கூறினார். பிப்ரவரி 28 அன்று வெளியிடப்பட்ட ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் கட்டுரையை அவர் மேற்கோள் காட்டினார். அதில் புக்கிட் மேரா ரிட்ஜில் உள்ள 202 நான்கு அறைகள் கொண்ட வீடுகள் பிப்ரவரி 11 அன்று மூடப்பட்ட அண்மைய எஞ்சிய வீட்டு விற்பனையில் விற்பனைக்கு விடப்பட்டன என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
மார்ச் 14 அன்று அளித்த பதிலில், “அவரது அனைத்து விண்ணப்பங்களும் காலாங்/வாம்போ மற்றும் புக்கிட் மேரா போன்ற பிரபலமான இடங்களில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளுக்கானவை. அங்கு தேவை கணிசமான விநியோகத்தைவிட அதிகமாக இருந்ததால், அவரது முதல் 10 விண்ணப்பங்களில் ஓர் அடுக்குமாடி குடியிருப்பை முன்பதிவு செய்யும் வாய்ப்பைப் பெறுவதில் அவர் தோல்வியடைந்தார்,” என்று வீவக விளக்கியுள்ளது.