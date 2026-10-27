ஜகார்த்தா: எல்லை தாண்டிய புகைமூட்டம் தொடர்பான பதற்றங்களைத் தணிப்பதற்கும், காட்டுத்தீக்குக் காரணமான வேண்டுமென்றே செய்யப்படும் தீ மூட்டும் சம்பவங்களைக் கையாள்வதற்கும் இரு நாடுகளும் முயன்று வரும் நிலையில், காட்டுத்தீ மீண்டும் ஏற்படுவதைத் தடுப்பதற்காகச் சிங்கப்பூரும் இந்தோனீசியாவும் ஒரு கூட்டுப் பணிக்குழுவை அமைக்க உள்ளன.
இருதரப்பு ஒத்துழைப்பு குறித்த பேச்சுவார்த்தைகளைத் தொடர்ந்து, செவ்வாய்க்கிழமை (அக்டோபர் 27) ஜகார்த்தாவில் நடைபெற்ற சிங்கப்பூர் வெளியுறவு அமைச்சர் விவியன் பாலகிருஷ்ணன், அவரது இந்தோனீசிய சகா அர்மானதா நசிர் ஆகியோரின் கூட்டுச் செய்தியாளர் சந்திப்பின்போது இந்த நடவடிக்கை அறிவிக்கப்பட்டது.
இந்த முன்னெடுப்பு குறித்த அறிவிப்பை, திரு அர்மானதா நாசிர், டாக்டர் விவியனுடன் நடத்திய பேச்சுவார்த்தைகளுக்குப் பிறகு வெளியிட்டார்.
“வர்த்தகப் பொறுப்புணர்வை வலுப்படுத்துவதற்கான கூட்டுப் பணிக்குழு ஒன்றை அமைப்பது குறித்து நாங்கள் விவாதித்தோம்,” என்று கூட்டுச் செய்தியாளர் சந்திப்பில் திரு அர்மானதா தெரிவித்தார்.
“இது தகவல் பரிமாற்றம், நிதிசார் புலனாய்வு, எல்லை தாண்டிய ஆதாரங்களைச் சேகரித்தல் ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைக்கும். மேலும், இயன்ற இடங்களில், சொத்துகளை மீட்டெடுப்பதற்கும் இது உதவும் என்று நம்புகிறோம்,” என்றார் அவர்.
காட்டுத்தீயுடன் தொடர்புடைய நிறுவனங்கள் குறித்த தரவுகளைப் பகிர்ந்துகொள்ள சிங்கப்பூர் முன்வந்துள்ளதாகவும், இந்த முன்மொழிவை இந்தோனீசியா வரவேற்றுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
“புகை எல்லைகளைக் கடந்து செல்லக்கூடும். பணமும் அவ்வாறே எல்லைகளைக் கடந்து செல்ல முடியும். எனவேதான், இந்த நிறுவனங்கள் விட்டுச் சென்ற பணப் பரிவர்த்தனை தடயங்களைப் பின்தொடர வேண்டும்,” என்று அவர் கூறினார்.
“நமது காடுகளை எரிப்பதன் மூலம் லாபம் ஈட்டுபவர்களுக்கு, எந்தவோர் எல்லையும் பாதுகாப்பாக இருக்கக்கூடாது,” என்றார் இந்தோனீசிய அமைச்சர்.
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புகை மூட்டத்திற்குக் காரணமான நிறுவனங்களுக்கு எதிராக, சிங்கப்பூரில் இயங்கும் நிறுவனங்கள் உட்பட, தமது சட்ட, ஒழுங்குமுறை, பொருளியல் அதிகாரங்களைப் பயன்படுத்த சிங்கப்பூர் தயாராக இருப்பதாக டாக்டர் விவியன் தெரிவித்தார்.
எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற மீறல்களைத் தடுப்பதற்காக, அமலாக்க நடவடிக்கை, தகவல் பகிர்வு ஆகியவற்றில் இரு அரசாங்கங்களும் நெருக்கமாக ஒருங்கிணைந்து செயல்படும் என்று அவர் கூறினார்.
இந்தோனீசியாவில் காடுகளில், நிலங்களில் ஏற்பட்ட தீ விபத்துகள் குறித்த கவலைகள் மீண்டும் எழுந்துள்ள நிலையில் இந்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இந்தத் தீ விபத்துகள் தென்கிழக்கு ஆசியாவின் சில பகுதிகளில் அடர்த்தியான புகைமூட்டத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. மேலும், இப்பிரச்சினை மீண்டும் ஏற்படாமல் தடுக்க வலுவான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளையும் இது தூண்டியுள்ளது.
இந்தத் தீ விபத்துகளால் முதலில் பாதிக்கப்படுபவர்கள் இந்தோனீசியர்கள்தான். குறிப்பாக சுமத்ராவிலும் கலிமந்தானிலும் உள்ள சமூகங்கள் என்று திரு அர்மானதா வலியுறுத்தினார்.
“இந்தத் தீ விபத்துகளின் முதல் பலி இந்தோனேசியர்கள்தான். சுமத்ரா மற்றும் கலிமந்தானில் உள்ள நமது விவசாயிகள், நமது குழந்தைகள் மற்றும் நமது குடும்பங்கள்தான் முதலில் இந்தப் புகையைச் சுவாசிக்க வேண்டியுள்ளது,” என்று அவர் கூறினார்.