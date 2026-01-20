காஸா அமைதிக் குழுவில் இணையச் சிங்கப்பூருக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
‘Board of Peace’ என்று அழைக்கப்படும் காஸா அமைதிக் குழுவை அமெரிக்கா வழிநடத்துகிறது. காஸாவில் அமைதியை நிலைநாட்டுவதிலும் அதன் அடுத்தகட்ட வளர்ச்சித் திட்டங்களை மேற்கொள்வதிலும் டிரம்ப் நிர்வாகம் மும்முரமாகச் செயல்பட்டு வருகிறது.
“காஸா அமைதிக் குழுவில் இணையச் சிங்கப்பூர் அரசாங்கத்திற்கு அமெரிக்கா அழைப்பு விடுத்துள்ளது. இதுகுறித்து சிங்கப்பூர் ஆலோசித்து வருகிறது,” என்று சிங்கப்பூரின் வெளியுறவு அமைச்சு ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்சிடம் செவ்வாய்க்கிழமை (ஜனவரி 20) தெரிவித்தது.
சிங்கப்பூரை அழைத்ததுபோல கடந்த சில நாள்களாக வெள்ளை மாளிகை பல நாடுகளுக்கு அழைப்புக் கடிதங்களை அனுப்பி வருகிறது.
காஸா அமைதிக் குழு என்பது முதலில் காஸாவை கட்டியெழுப்பும் திட்டமாக மட்டும்தான் இருந்தது. ஆனால் இப்போது அந்தக் குழு உலகளாவிய மோதலைத் தீர்க்கும் அமைப்பாக உருமாறி வருகிறது.
அழைப்புக் கடிதத்துடன் உலகளாவிய மோதலைத் தீர்ப்பதற்கு அதிக முன்னுரிமை வழங்கப்படும் என்ற கடிதமும் இருந்தது.
அமெரிக்க அதிபர் டோனல்ட் டிரம்ப் ஐக்கிய நாட்டுப் பாதுகாப்பு மன்றத்தைப் போல் காஸா அமைதிக் குழுவை உருவாக்க நினைப்பதாகக் கவனிப்பாளர்கள் கருதுகின்றனர்.
தற்போதைய நிலவரப்படி அமைதிக் குழுவின் பட்டியலில் ரஷ்யா உள்ளது. ஆனால் சீனா அதில் இடம்பெறவில்லை. குழுவில் உள்ள நாடுகளின் முழுப்பட்டியல் இன்னும் சில நாள்களில் அதிகாரபூர்வமாக வெளியாகலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
அமைதிக் குழுவுக்குத் தலைவராக உள்ள திரு டிரம்ப், அதன் முதல் சந்திப்புக் கூட்டத்தை உலகப் பொருளியல் மாநாட்டில் நடத்துவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
உலகப் பொருளியல் மாநாடு இவ்வாரம் டாவோசில் நடக்கிறது.
2025ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் காஸா அமைதிக் குழு குறித்து முதல்முறையாக அதிபர் டிரம்ப் தகவல் வெளியிட்டார்.
இதற்கிடையே, காஸா அமைதிக் குழு 2027ஆம் ஆண்டு இறுதிவரை மட்டும்தான் செயல்படும் என்றும் அதில் இணைய நாடுகள் ஒவ்வொன்றும் 1.3 பில்லியன் வெள்ளி வழங்க வேண்டும் என்றும் சில தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இருப்பினும், அது அதிகாரபூர்வமான தகவல் இல்லை என்று கூறப்படுகிறது.