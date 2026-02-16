சீனா ஒன்பது நாள் தேசிய விடுமுறையுடன் குதிரை ஆண்டை அறிமுகப்படுத்தவுள்ளது. இது மில்லியன் கணக்கான சீனப் பயணிகளுக்கு சீனப் புத்தாண்டுக்காக வெளிநாடுகளுக்குச் செல்ல நீட்டிக்கப்பட்ட வாய்ப்பை வழங்குகிறது.
பயண முன்பதிவு தளமான புக்கிங்.காம் தரவின்படி, 2026ஆம் ஆண்டின் பண்டிகைக் காலத்தில் சிங்கப்பூர் இரண்டாவது அதிகமாகத் தேடப்பட்ட இடமாக உருவெடுத்துள்ளது. 2025க்கும் 2026க்கும் இடையில் சீனப் பயணிகளிடையே சிங்கப்பூருக்கான தேடல்கள் 425 விழுக்காடு அதிகரித்து, பாரிசுக்கு அடுத்த இடத்தில் பின்னால் உள்ளது. பேங்காக் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது.
இந்த வாரம் கொண்டாட்டங்கள் தொடங்கும் நிலையில், அதிகமான சீனப் பயணிகள் சிங்கப்பூருக்கு வருவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பிப்ரவரி 2ஆம் தேதி அன்று பயண முன்பதிவு தளமான டிரிப்.காம் அறிக்கையில், 2026 சீனப் புத்தாண்டு காலத்தில் சிங்கப்பூருக்கு வரும் பயணத்திற்கான மிகப்பெரிய மூல சந்தையாகச் சீனாவை அடையாளம் கண்டுள்ளது. அதைத் தொடர்ந்து மலேசியாவும் இந்தோனீசியாவும் உள்ளன.
எதிர்பார்க்கப்படும் தேவை அதிகரிப்பை பூர்த்தி செய்ய, ஜனவரி மாதம் சாங்கி விமான நிலையக் குழுமம், பண்டிகை காலத்தில் 15 சீன நகரங்களுக்கு 600க்கும் மேற்பட்ட கூடுதல் விமானங்களை ஆறு சீன விமான நிறுவனங்கள் இயக்கும் என்று அறிவித்தது. அவை, ஏர் சீனா, சைனா ஈஸ்டர்ன் ஏர்லைன்ஸ், சைனா சதர்ன் ஏர்லைன்ஸ், லூங் ஏர், ஸ்பிரிங் ஏர்லைன்ஸ், ஜியாமென் ஏர்லைன்ஸ்.
சீனாவின் மிகப்பெரிய நகர்ப்புற மையங்கள் மற்றும் பெய்ஜிங், ஷாங்காய், குவாங்சோ, ஷென்சென் போன்ற பொருள் வாங்கும் மையங்களுக்கு அப்பால் உள்ள இடங்களுக்கான தேவை அதிகரித்து வருவதாக சாங்கி விமான நிலையக் குழுமத்தின் செய்தித் தொடர்பாளர் ஒருவர் கூறுகிறார்.
இதன் விளைவாக, இந்தச் சீனப் புத்தாண்டில், முதல் முறையாக பண்டிகை கால விமானங்கள் ஐந்து நகரங்களான நான்சாங், நிங்போ, வென்சோ, வூஹான், ஜெங்சோ ஆகியவற்றில் தொடங்கப்படுகின்றன.
இவை தவிர, ஹோட்டல்களும் சுற்றுலாத் தலங்களும் அதிகமான பயணிகளை வரவேற்க தயாராகி வருகின்றன. சீனப் புத்தாண்டுப் பயணத்தின் தளங்களை நன்கு அறிந்த பலர், முன்பதிவு போக்குகளை உன்னிப்பாகக் கண்காணித்து, சீன வருகையாளர்களுக்குச் சிறப்பாக சேவை செய்ய தங்கள் சலுகைகளை மேம்படுத்தி வருகின்றனர்.
கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில், கரையோரப் பூந்தோட்டத்துக்கு வரும் சுற்றுப்பயணிகளின் எண்ணிக்கை ஆண்டுக்கு ஆண்டு மூன்று விழுக்காடு அதிகரித்துள்ளது. சீனாவில் முக்கிய விடுமுறை நாள்களுடன் சீன வருகையாளர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்துள்ளது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
தொடர்புடைய செய்திகள்
செந்தோசாவை எடுத்துக்கொண்டால், சீனப் புத்தாண்டு மாதத்தில் சீனாவிலிருந்து வரும் வருகையாளர்களின் எண்ணிக்கை பொதுவாக உச்சத்தை அடைகிறது. மற்ற மாதங்களுடன் ஒப்பிடும்போது இது சுமார் 30 விழுக்காடு அதிகரிப்பு என்று தரவுகள் கூறுகின்றன.