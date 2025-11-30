Home

எஸ்ஜி60க்காக அறுபது மாணவர்களுக்கு நிதி வழங்கிய சிங்கப்பூர்த் தமிழர் இயக்கம்

ஊடகவியலாளர் இலக்கியா செல்வராஜி வழிநடத்திய நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினரின் வாழ்த்துரையைத் தொடர்ந்து, தொடக்கநிலை முதல் பல்கலைக்கழகம் வரையிலான மாணவர்கள் 60 பேருக்குக் கல்வி உதவிநிதி வழங்கப்பட்டது.  - படம்: சிங்கப்பூர்த் தமிழர் இயக்கம் 
சிங்கப்பூர்த் தமிழர் இயக்கத்தின் ஏற்பாட்டில், எஸ்ஜி60 கொண்டாட்டங்களின் ஓர் அங்கமாக மாணவர்கள் 60 பேருக்குக் கல்வி உதவித் தொகை வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது.

இவ்வாறு நிதி வழங்குவது சிங்கப்பூர்த் தமிழர் இயக்கத்திற்கு இது முதன்முறை. 

‘சிஎஸ்சி அட் டெசன்சோஹ்ன்’ (CSC@Tessensohn) அரங்கத்தில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை (நவம்பர் 23) நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிக்கு 180க்கும்  மேற்பட்டோர் வருகை அளித்தனர். 

செம்பவாங் குழுத்தொகுதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் விக்ரம் நாயர் நிகழ்ச்சியைச் சிறப்பித்தார். அவருடன், சிங்கப்பூர் இந்தியர் மேம்பாட்டுச் சங்கத்தின் (சிண்டா) தலைமை நிர்வாக அதிகாரி ரா. அன்பரசு, தமிழ் முரசு ஆசிரியர் த.ராஜசேகர், வளர்தமிழ் இயக்கத் தலைவர் நசீர் கனி உட்பட பல்வேறு அமைப்புகளின் தலைவர்கள் நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருந்தனர்.  

ஊடகவியலாளர் இலக்கியா செல்வராஜி வழிநடத்திய நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினரின் வாழ்த்துரையைத் தொடர்ந்து, தொடக்கநிலை முதல் பல்கலைக்கழகம் வரை பயிலும் மாணவர்கள் 60 பேருக்குக் கல்வி உதவிநிதி வழங்கப்பட்டது. 

சிறப்புரை ஆற்றிய திரு விக்ரம் நாயர், கல்வி நிதியுதவி பெற்ற மாணவர்களுக்கு வாழ்த்துத் தெரிவித்தார்.  நிதியுதவி பெற்ற மாணவர்கள், பல்வேறு இனங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.  

“இந்த அரிய முயற்சி, மாணவர்கள் தங்கள் எதிர்காலத்தை நம்பிக்கையுடன் திட்டமிட்டு முன்னோக்கிக் கொண்டுசெல்வதற்கு உதவும்,” என்றார் திரு விக்ரம் நாயர்.

சிங்கப்பூர்த் தமிழர் இயக்கத்தின் தலைவர் ரெ.செல்வராசு, எஸ்ஜி60 கொண்டாட்டங்களின் அங்கமாக முதல் முறையாக நடைபெறும் இந்தக் கல்வி நிதியளிப்பு அடுத்து வரும் ஆண்டுகளிலும் தொடர்ச்சியாக நடத்தப்படும் என்று தெரிவித்தார். 

சிங்கப்பூர்த் தமிழர் இயக்கத்தின் பொதுச்செயலாளர் ந.நாராயணசாமி நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறினார்.

71 ஆண்டுகளாகச் செயல்பட்டு வரும் சிங்கப்பூர்த் தமிழர் இயக்கம், ஆண்டுதோறும் தேசிய தினத்தைக் கொண்டாடும் விதமாக, மாணவர்களுக்குத் தமிழ்ப் போட்டிகள் ஏற்பாடு செய்வது, முதியோர் இல்லங்களுக்குச் சென்று மதிய உணவு வழங்குவது, ரத்த தானத்திற்கு ஏற்பாடு செய்வது உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்கிறது.

அத்துடன், மேல்நிலைக் கல்வி சார்ந்த கருத்தரங்குகளுக்கு ஏற்பாடு செய்து மாணவர்களுக்கான வளங்களைத் தரவும் முற்படுகிறது.  

இயக்கத்தின் வசதிகளைப் பயன்படுத்தி கல்வியில் முன்னேறும்படி மாணவர்களிடம் கேட்டுக்கொள்வதாக அதன் தலைவர் ஆர் செல்வராஜு நிகழ்ச்சியின்போது தெரிவித்தார். 

“கல்வி சம்பந்தமாகவோ வேறு எந்த ஆலோசனையோ உதவியோ தேவைப்பட்டால் மாணவர்கள் இயக்கத்தைக் தொடர்பு கொள்ளலாம்,” என்றும் அவர் கூறினார்.

ஈசூன்-இன்னோவா தாெடக்கக் கல்லூரியில் மேல்நிலைத் தேர்வை அண்மையில் முடித்த 18 வயது மஞ்சுஸ்ரீ செல்வகுமார், அடுத்த ஆண்டு பல்கலைக்கழகப் படிப்பின் செலவைச் சமாளிக்க இந்தக் கல்வி நிதி உதவும் என்றார்.

“பல்கலைக்கழகப் படிப்புக்கான செலவுகள் பொதுவாக அதிகமாக இருப்பதால் அதனால் ஏற்படும் மன உளைச்சலைக் குறைக்க இதுபோன்ற நிதியுதவி கைகொடுக்கிறது,” என்று மஞ்சுஸ்ரீ  குறிப்பிட்டார்.

