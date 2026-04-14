சிங்கப்பூரின் பொருளியல் 2026ஆம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டில், எதிர்பார்க்கப்பட்டதைக் காட்டிலும் குறைவாக 4.6 விழுக்காடு வளர்ச்சி கண்டுள்ளது.
இது ஆண்டுக்காண்டு அடிப்படையிலான கணிப்பு.
பிப்ரவரி மாத இறுதியில் உருவெடுத்த ஈரான் போர், இனி வரவிருக்கும் காலாண்டுகளுக்கான வளர்ச்சித் தோற்றத்தை மங்கச் செய்துள்ளது.
சிங்கப்பூரின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (ஜிடிபி) வளர்ச்சி, முந்தைய காலாண்டில் 5.7 விழுக்காட்டுக்கு விரிவடைந்த நிலையிலிருந்து சற்று மிதமடைந்துள்ளதாக வர்த்தக, தொழில் அமைச்சு செவ்வாய்க்கிழமை (ஏப்ரல் 14) தெரிவித்தது.
“2026ஆம் ஆண்டின் முதலாம் காலாண்டில் பொருளியல் வளர்ச்சி தொடர்ந்து மீள்திறனுடன் நீடித்தபோதிலும், அமெரிக்கா-இஸ்ரேல்-ஈரான் மோதல், இனிவரும் காலாண்டுகளில் அதன்மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்,” என்று அமைச்சு கூறியுள்ளது.
முன்னதாக, 2026ன் முதலாம் காலாண்டில் சிங்கப்பூர் பொருளியல் வளர்ச்சி 5.9 விழுக்காடாக இருக்கும் என புளூம்பெர்க் கணித்திருந்தது.
பருவத்திற்கே சரிசெய்யப்பட்ட பின்னர், காலாண்டு அடிப்படையில் பொருளியல் 0.3 விழுக்காடு சுருங்கியுள்ளது. இது கடந்த ஆண்டின் நான்காவது காலாண்டில் பதிவான 1.3 விழுக்காடு வளர்ச்சியிலிருந்து நேர்மாறான ஒரு திருப்பம் என்றது அமைச்சு.