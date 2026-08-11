Home
quick-news-icon
toggle-button-chevie
2026 தேசிய தினம் தொடர்பான அண்மைச் செய்திகளை இங்கே பெறுங்கள்

இவ்வாண்டு 4.5% முதல் 5.5% வரை வளர்ச்சி: முன்னுரைப்பை உயர்த்தியது சிங்கப்பூர்

இவ்வாண்டு 4.5% முதல் 5.5% வரை வளர்ச்சி: முன்னுரைப்பை உயர்த்தியது சிங்கப்பூர்

2 mins read
26de31d9-d3a2-4036-a494-460719c98db1
வளர்ச்சி விகிதம் 2 விழுக்காட்டுக்கும் 4 விழுக்காட்டுக்கும் இடையில் இருக்கும் என இதற்கு முன்னர் முன்னுரைக்கப்பட்டது. - படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்
Google News Preferred Icon

சிங்கப்பூரின் பொருளியல் இவ்வாண்டில் 4.5 விழுக்காட்டுக்கும் 5.5 விழுக்காட்டுக்கும் இடையில் விரிவடையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இது, ஏற்கெனவே முன்னுரைக்கப்பட்ட 2 விழுக்காடு முதல் 4 விழுக்காடு வரை என்னும் வளர்ச்சி விகிதத்தைக் காட்டிலும் அதிகம்.

ஆண்டின் முற்பாதியில் எதிர்பார்க்கப்பட்டதைவிட சிங்கப்பூர்ப் பொருளியல் அதிக வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்ததால் அதற்கேற்ற வகையில் முன்னுரைப்பும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பாக வர்த்தக, தொழில் அமைச்சு செவ்வாய்க்கிழமை (ஆகஸ்ட் 11) அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டது.

இதற்கு முன்னர் கடந்த மே மாதம் வெளியிடப்பட்ட தனது முன்னுரைப்புக்குப் பின்னர், உலகளாவிய செயற்கை நுண்ணறிவு முதலீட்டு வளர்ச்சி எதிர்பார்ப்புகளை விஞ்சிவிட்டதாக அந்த அறிக்கையில் அமைச்சு குறிப்பிட்டுள்ளது.

மேலும், உலகளவில் செயற்கை நுண்ணறிவு தொடர்பான உற்பத்தி, ஏற்றுமதிகளுக்குக் குறிப்பிடத்தக்க ஊக்கமும் கிடைத்துள்ளதாக அது தெரிவித்துள்ளது.

இந்த ஆண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில், சிங்கப்பூரின் பொருளியல் முந்தைய காலாண்டின் 6.3 விழுக்காட்டு வளர்ச்சியிலிருந்து குறைந்து, ஆண்டுக்காண்டு அடிப்படையில் 5.9 விழுக்காட்டு வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்தது.

பருவத்திற்கேற்ப சரிசெய்யப்படும், காலாண்டு அடிப்படையிலான பொருளியல் 1.4 விழுக்காடு வளர்ச்சி கண்டது. இது முதலாவது காலாண்டில் எட்டிய 1.2 விழுக்காட்டைப் பின்பற்றி வளர்ச்சியைத் தொடர்கிறது.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
அமெரிக்க அதிபர் டோனல்ட் டிரம்ப்பின் பயணப் பாதை, புறப்பட்ட நேரம் உள்ளிட்ட பயண விவரங்கள் எவையும் வெளியே கசியாதவாறு மிகுந்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன.

ஈரானிய அச்சுறுத்தல்: துருக்கியிலிருந்து ரகசியமாகப் பறந்த டிரம்ப்

11 Aug 2026 - 12:10 PM

சாங்கி கடற்கரையில் பேரளவில் பிடிக்கப்பட்ட கடல்வாழ் உயிரினங்களைச் சமைத்ததற்கு ஹேவ்லாக் பேலஸ் உணவகம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டது.

சாங்கி கடற்கரை கடல்வாழ் உயிரினங்கள் விவகாரம்: மன்னிப்பு கோரிய உணவகம்

10 Aug 2026 - 7:11 PM

கத்தியால் குத்திக்கொண்டவருக்கு பொதுமக்கள் முதலுதவி சிகிச்சை அளித்தனர்.

கிளமெண்டியில் சுயமாக கத்தியால் குத்திக்கொண்டவரைத் தடுத்த பொதுமக்கள்

10 Aug 2026 - 7:14 PM

பாய லேபார் கிரீன் அலுவலகக் கட்டடம், மாற்றுக் குளிரூட்டும் முறையைப் பயன்படுத்தும் சிங்கப்பூரின் ஐம்பது கட்டடங்களில் ஒன்று.

சிங்கப்பூரின் ஐம்பது கட்டடங்களில் குறைவான மின்சாரத்தில் மாற்றுக் குளிரூட்டும் வசதிகள்

10 Aug 2026 - 1:54 PM

இந்த ஆண்டின் முதல் பாதியில், ஜிடிபி எனப்படும் சிங்கப்பூரின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சி ஆண்டுக்காண்டு அடிப்படையில் 6.1 விழுக்காடு வளர்ச்சி கண்டது.

கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில், இரண்டாம் ஜிடிபி வளர்ச்சிக்கு உற்பத்தித் துறை, மொத்த வியாபாரம், நிதி, காப்புறுதித் துறைகளின் வலுவான செயல்திறன் முக்கியக் காரணமாக அமைந்தது.

குறிப்பாக, செயற்கை நுண்ணறிவு சார்ந்த உலகளாவிய வலுவான தேவை காரணமாக, உற்பத்தித் துறையின் மின்னணுவியல், துல்லியப் பொறியியல் பிரிவுகள் வளர்ச்சி கண்டன.

மேலும், மொத்த வியாபாரத் துறையின் இயந்திரங்கள், சாதனங்கள் மற்றும் விநியோகப் பிரிவும் சிறப்பான வளர்ச்சியைப் பதிவுசெய்தன.

கடந்த மே மாதம் வர்த்தக, தொழில் அமைச்சு முதலாம் காலாண்டின் வலுவான வளர்ச்சியைக் சுட்டிக்காட்டியபோதிலும் மத்திய கிழக்கு மோதல்களால் ஏற்படக்கூடிய பாதகமான அபாயங்களையும் குறிப்பிட்டிருந்தது.

குறிப்புச் சொற்கள்
பொருளியல்வளர்ச்சிமுன்னுரைப்பு

தொடர்புடைய செய்திகள்