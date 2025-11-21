சிங்கப்பூரின் முக்கிய ஏற்றுமதிகளின் வளர்ச்சி, 2026ஆம் ஆண்டில் மெதுவடையும் என்று முன்னுரைக்கப்பட்டுள்ளது.
வளர்ச்சி விகிதம் பூஜ்ஜியத்திற்கும் 2 விழுக்காட்டுக்கும் இடைப்பட்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அமெரிக்காவின் புதிய வரிக் கொள்கைகள் முக்கியக் காரணமாகச் சொல்லப்பட்டது. என்டர்பிரைஸ் சிங்கப்பூர் அமைப்பு வெள்ளிக்கிழமை (நவம்பர் 21) அந்தத் தகவலை வெளியிட்டது.
எண்ணெய் சாராப் பொருள்களின் ஏற்றுமதி இவ்வாண்டில் கிட்டத்தட்ட 2.5 விழுக்காடு வளர்ச்சி காணும் என்று அந்த அமைப்பு குறிப்பிட்டது. இதற்கு முன்னர் அதன் வளர்ச்சி ஒரு விழுக்காட்டுக்கும் 3 விழுக்காட்டுக்கும் இடைப்பட்டிருக்கும் என்று முன்னுரைக்கப்பட்டிருந்தது.
உலகளாவிய வர்த்தக வளர்ச்சி அடுத்த ஆண்டில் (2026) 0.5 விழுக்காட்டுக்குக் குறையும் என்று உலக வர்த்தக நிறுவனம் எதிர்பார்க்கிறது. இவ்வாண்டின் முன்னுரைப்பு 2.4 விழுக்காடாக உள்ளது.
“அமெரிக்கத் தீர்வைகளால் ஏற்பட்ட தாக்கத்தை அந்த மெதுவடைவு பிரதிபலிக்கிறது,” என்று அமைப்பு சொன்னது.
தீர்வைகளின் அதிகரிப்பைச் சமாளிக்க, வர்த்தகர்கள் முன்கூட்டியே பொருள்களை வாங்கிக் குவித்திருக்கக்கூடும். அது இப்போது தணிந்துவருவதும் ஒரு காரணமாகக் கூறப்பட்டது.
“தீர்வைகள் அதிகரிக்கப்பட்டால் உலகப் பொருளியலின் நிச்சயமற்ற தன்மை மேலும் கடுமையாகும். அதனால் பொருள்களுக்கான தேவையும் குறையும்,” என்றும் அமைப்பு சுட்டியது.
மூன்றாம் காலாண்டில் சிங்கப்பூரின் முக்கிய ஏற்றுமதி ஆண்டு அடிப்படையில் 3.3 விழுக்காடு குறைந்தது. முந்திய காலாண்டில் அது 7 விழுக்காடு வளர்ச்சி கண்டிருந்தது. மின்னணு சாராப் பொருள்களின் ஏற்றுமதி சுருங்கியது. அதேநேரம், மின்னணுப் பொருள்களின் ஏற்றுமதி மெதுவான வளர்ச்சி கண்டது.
தொடர்புடைய செய்திகள்
மின்னணு சாராப் பொருள்களின் ஏற்றுமதி 6.5 விழுக்காடு வீழ்ச்சி கண்டது. மின்னணுப் பொருள்களின் ஏற்றுமதி 7.1 விழுக்காடு கூடியது.